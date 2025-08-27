РУС
Артем Смелый взорвал дот оккупантов вблизи Константиновки — эксклюзивные кадры. ВИДЕО

Во время боя вблизи Константиновки Донецкой области украинский военнослужащий Артем Смелый совершил героическую вылазку в дот российских оккупантов и подорвал их противотанковой миной.

Эксклюзивные кадры операции обнародовал 3-й линейный батальон 111-й Луганской бригады ТРО. Это еще один пример мужества украинских защитников на восточном направлении фронта, пишет Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": FPV-дроны украинских пограничников уничтожили оккупантов, которые прятались в кустарниках. ВИДЕО

героизм (162) уничтожение (7760) Донецкая область (10610) ВСУ (6869) мина (335)
Я так понимаю это бывшие наши позиции? Все понятно, военная инженерия про дроны пока еще ничего не знает.
27.08.2025 22:42 Ответить
саме так !
теж перше, що прийшло в голову -
наші фортифікації, яки покинули через нестачу піхоти

.
28.08.2025 00:28 Ответить
Браво Герою,
Слава Воїнам ЗСУ
27.08.2025 22:43 Ответить
Герою Слава !
без питань

але. навіщо ця "олександро-матросівщина" якщо є баба-яга, яка може камікадзою закинути той самий вибуховий вантаж.

життя Воїна ЗСУ коштує лише в грошах 15 млн. гривень !!!
скільки коштує горе батьків, дружини та дітей ?

.
28.08.2025 00:32 Ответить
Красавчег!
27.08.2025 22:55 Ответить
Те ж саме могла зробити наша високоточна артилерія і не потрібно було ризикувати бійцями. Такими відео потрібно не вихвалятись а насадити на швабру командира бригади
27.08.2025 22:59 Ответить
Кожний постріл з арти це ризик потрапити а поле зору фпв. Заради 2-3 кацапів вони й пальцем не поворухнуть. Та й піхота часто взагалі не вилазить з укриття й не контролює периметр, як наприклад ці кацапи. Хоча їх все одно змалювали з мавіка, але, схоже через відсутність фпв для враження цю задачу взяв на себе дядько Артем.
28.08.2025 00:17 Ответить
це - злочин командира - без потреби ризикувати життям Воїна

за таке треба віддавати під трибунал !

.
28.08.2025 00:35 Ответить
Чи там хтось був? Бо очевидно що вартових не бачити. Чи може їх вже порiзали перед тим...
27.08.2025 23:00 Ответить
Черговому українському супергерою-респект...
27.08.2025 23:01 Ответить
 
 