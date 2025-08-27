Артем Смелый взорвал дот оккупантов вблизи Константиновки — эксклюзивные кадры. ВИДЕО
Во время боя вблизи Константиновки Донецкой области украинский военнослужащий Артем Смелый совершил героическую вылазку в дот российских оккупантов и подорвал их противотанковой миной.
Эксклюзивные кадры операции обнародовал 3-й линейный батальон 111-й Луганской бригады ТРО. Это еще один пример мужества украинских защитников на восточном направлении фронта, пишет Цензор.НЕТ.
теж перше, що прийшло в голову -
наші фортифікації, яки покинули через нестачу піхоти
.
Слава Воїнам ЗСУ
без питань
але. навіщо ця "олександро-матросівщина" якщо є баба-яга, яка може камікадзою закинути той самий вибуховий вантаж.
життя Воїна ЗСУ коштує лише в грошах 15 млн. гривень !!!
скільки коштує горе батьків, дружини та дітей ?
.
за таке треба віддавати під трибунал !
.