Артем Смелый взорвал дот оккупантов вблизи Константиновки — эксклюзивные кадры. ВИДЕО

Во время боя вблизи Константиновки Донецкой области украинский военнослужащий Артем Смелый совершил героическую вылазку в дот российских оккупантов и подорвал их противотанковой миной.

Эксклюзивные кадры операции обнародовал 3-й линейный батальон 111-й Луганской бригады ТРО. Это еще один пример мужества украинских защитников на восточном направлении фронта, пишет Цензор.НЕТ.

