Воин ОШП "Скала" выдал себя за военного РФ и смог в упор ликвидировать двух оккупантов. ВИДЕО

Воин 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ликвидировал двух российских оккупантов, обманув их.

Видео обнародовала пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее с бойцом была потеряна связь. Однако оказалось, что защитник, увидев оккупантов, выдал себя за военного РФ.

Они ему поверили. Воин выбрал момент, когда двойка оккупантов оказалась рядом, и сделал несколько точных выстрелов, ликвидировав врагов. 

Также смотрите: Дрон "Птахів Мадяра" попал оккупанту ниже пояса: захватчик разлетелся на части. ВИДЕО

ликвидация (4024) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (9)
Топ комментарии
+20
03.09.2025 13:38 Ответить
+14
как полезно свободно владеть языком оккупанта.
03.09.2025 13:40 Ответить
+13
Який сміливець!
03.09.2025 13:36 Ответить
Ібо *****
03.09.2025 13:36 Ответить
Кацапи проходили вікову селекцію і тому створені щоб бути обдуреними
03.09.2025 13:36 Ответить
Красава!
03.09.2025 13:37 Ответить
03.09.2025 13:38 Ответить
Як кацапи кажуть:" праявіл ваєнную хітрасть і смікалку"
03.09.2025 13:39 Ответить
03.09.2025 13:39 Ответить
Що за треш? а те що він у формі пікселя був, то кацапи не помітили?
03.09.2025 13:40 Ответить
кацапи самі часто ходять в пікселі (вкраденому, знятому), всі визнають що це найкраща форма для будь-якої погоди
03.09.2025 13:46 Ответить
І я не помітив. А ви де помітили? А може то "мультикам"?
03.09.2025 13:48 Ответить
это очень сложно ,но они знают что люди с донбасса не очень говорят по русски ,так что может и проконать !!!))) у меня воронежский акцент , сойду за ,,своего,, !!! )))
03.09.2025 13:45 Ответить
для меня - не сложно. Даёт знать тридцатилетняя русификация, начиная с начальной школы, и непрерывная шестидесятилетняя практика. Поэтому имитировать московский акцент нет никаких проблем (некоторое время там жил).
И да, кстати - до школы рос на Донбасе, и там говорил только на украинском, как и всё коренное население.
03.09.2025 13:57 Ответить
Дякуємо що попередили про якість вашого коментаря.
показать весь комментарий
Жаліються кобзону як легко купилися
показать весь комментарий
надо было смотреть фильмы про ,,немцев,, !!! моя фишка т.к. акцент у меня воронежский ( жил там ) главное чтоб свои не ******* !!!)))
показать весь комментарий
Аплодую стоячи герою! Браво! 👏
показать весь комментарий
Кому ещё не понятно, зачем разговаривать на русском языке?
показать весь комментарий
👍
показать весь комментарий
Сказав: "Рєбята, чё атстаёте? Давай вперёд, а то хахлы налетят!"
А далі - справа техніки...
03.09.2025 13:54 Ответить
красавчик!
показать весь комментарий
Ну, і що? Добре, що дрон відзняв - доказ є... А чого не забрав зброю, **********, аптечки, документи? Перші три речі, у нас "лишні"? А документи для штабу - для обліку, і для поповнення розвідувальної інформації...
03.09.2025 13:57 Ответить
Підарські дрони теж висять, часу немає
показать весь комментарий
Може ще треба було перевірити їм пульс?
В такій ситуації треба швидко залишити місце події, щоб кацапи не забаранили дроном, а не шарити по кишеням!
Ви кацапські аптечки бачили?
Хіба, що забрати джгут Есмарха ?
03.09.2025 14:04 Ответить
кружку Есмарха
03.09.2025 14:08 Ответить
банківські картки лисиці до штабу пізніше передадуть, а інших документів у них нема.
03.09.2025 14:09 Ответить
Так що - все-таки, добилися виконання вимог листа ДСП, підписаного 1 березня 2022 року, Шойгу? Про вилучення у особового складу документів, які посвідчують особу?
03.09.2025 14:13 Ответить
у кацапів на ЛБС документів нема, щоб не полегшувати їм шлях до СОЧ.
03.09.2025 14:17 Ответить
Ну, доводи заперечень не викликають - виходячи з ******** обстановки... В мої часи ударні дрони не літали...
показать весь комментарий
Козак що тут скажеш. Тільки публікувати таке зайве зараз.
показать весь комментарий
