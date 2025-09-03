Воин ОШП "Скала" выдал себя за военного РФ и смог в упор ликвидировать двух оккупантов. ВИДЕО
Воин 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ликвидировал двух российских оккупантов, обманув их.
Видео обнародовала пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее с бойцом была потеряна связь. Однако оказалось, что защитник, увидев оккупантов, выдал себя за военного РФ.
Они ему поверили. Воин выбрал момент, когда двойка оккупантов оказалась рядом, и сделал несколько точных выстрелов, ликвидировав врагов.
И да, кстати - до школы рос на Донбасе, и там говорил только на украинском, как и всё коренное население.
А далі - справа техніки...
В такій ситуації треба швидко залишити місце події, щоб кацапи не забаранили дроном, а не шарити по кишеням!
Ви кацапські аптечки бачили?
Хіба, що забрати джгут Есмарха ?