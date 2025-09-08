FPV-дроны на оптоволокне уничтожили два моста врага - минус боеприпасы и подкрепление. ВИДЕО
58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского нанесла точный удар по логистике врага, уничтожив два моста на территории России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ударных FPV-дронов на оптоволокне обнаружили заминированные переправы, которые активно использовались оккупантами для подвоза боеприпасов и личного состава. Один из дронов залетел под опоры моста и активировал заложенные мины, вызвав мощный взрыв.
После успешной операции была обнаружена еще одна переправа, которую взорвали по аналогичной схеме. Уничтожение мостов существенно ограничило возможности врага по перемещению техники и живой силы.
Крутять одне і теж.
23 серпня 2025 року.
https://militarnyi.com/uk/news/**********-fpv-drony-znyshhyly-dva-mosty-na-byelgorodshhyni/