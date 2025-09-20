РУС
Утренний удар по Днепру: местный житель снял падение российской ракеты. ВИДЕО

Утром 20 сентября российская ракета атаковала город Днепр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент падения боеприпаса снял местный житель. На видео видно момент попадания и взрыв. По словам очевидца, ракета попала по многоэтажному жилому дому.

Видео содержит ненормативную лексику!

Реально .бать. Я таке вже проходив нащастя в полі без руйнування.
20.09.2025 15:23 Ответить
Putin ist ein Verbrecher.
20.09.2025 15:23 Ответить
Вибач але пиши hujlo бо в цеї потвори прізвища немає.
20.09.2025 15:29 Ответить
Співчуття всім постраждалим...
Якби той місцевий житель, який і ракету добре бачив, і зафільмувати її встиг мав би хоч ПЗРК і був навчений його застосуванню, ця ракета могла би бути збитою в повітрі.
20.09.2025 15:26 Ответить
тілімарафон важливіший
20.09.2025 15:29 Ответить
натомість він стояв на красивому асвальті !

дякую, дуже дякую Володимир Олександровичу !

співчуття всім, хто, не дай Боже постраждав від удару ракети.

.
20.09.2025 15:31 Ответить
Хоч і давно на пенсії, але з міста не піду. Якогось цапа завалю
20.09.2025 15:28 Ответить
 
 