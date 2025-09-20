1 151 7
Утренний удар по Днепру: местный житель снял падение российской ракеты. ВИДЕО
Утром 20 сентября российская ракета атаковала город Днепр.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент падения боеприпаса снял местный житель. На видео видно момент попадания и взрыв. По словам очевидца, ракета попала по многоэтажному жилому дому.
Видео содержит ненормативную лексику!
Якби той місцевий житель, який і ракету добре бачив, і зафільмувати її встиг мав би хоч ПЗРК і був навчений його застосуванню, ця ракета могла би бути збитою в повітрі.
дякую, дуже дякую Володимир Олександровичу !
співчуття всім, хто, не дай Боже постраждав від удару ракети.
.