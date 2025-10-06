В Днепре автомобиль ТЦК сбил мужчину, который убегал от мужчин в военной форме: "Бл#дь! Ловят человека. Сбили, суки!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой автомобиль сбивает мужчину за которым гнались люди в военной форме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам автора публикации ДТП произошло в Днепре, автомобиль принадлежит территориальному подразделению ТЦК и СП, а пострадавший пытался убежать от его сотрудников. Инцидент, судя по маркировке видео, произошел 5 октября примерно в 17.30.
"Автомобиль ТЦК сбил мужчину, который убегал от военкомов, чтобы его мобилизовать. Ситуация произошла в Днепре", - отмечается в комментарии к записи.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+26 Перехватчик
показать весь комментарий06.10.2025 10:43 Ответить Ссылка
+16 Diesel_Sasha
показать весь комментарий06.10.2025 10:53 Ответить Ссылка
+15 Xavier Sienfuegas
показать весь комментарий06.10.2025 10:43 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Под'юбочники,мамєнькіни щеночки
Йди в ЗСУ, поки є можливість.
Прийдуть цапи (не дай бог) - права качати не будеш!
Хто-небудь, аби не самому.
https://www.youtube.com/shorts/Sx3f5MRmDuw
Не прикидуйтесь дурником.
Бо коли вам потрібно виправдати своє каканьє-штоканьє,
ви кажете, що "імєєтє право разгаварівать".
А коли вас мобілізують, то вам не подобається, що вас крутить
узкоязичний !
Не треба відмазок. Ворог наближається.
Постановка завдання описується однією фразою: "Лови і виконуй план, бо підеш сам!"
кракенаполітруків!
Бо прийдуть цапи - хлібало закриєш
В мене сусід, рочків 35, четвертий рік сидить в хаті, вилазить тільки вночі в дворовий магаз за пивасом, кинув роботу, висить на шиї жінкі й батьків.
Інший бабцю-сусідку в магазин посилає, бо сциться сам вийти на вулицю.
Цей бігає шо сайгак.
Сцікунва!
За майже чотири роки можна було бронь оформити, одружитися на одноногій бібці-інвалідці, забацати троє дітей або вступити до аспірантути. Ви ж сидите, що щурі, по норах і ********** в інтернетах на ТЦК. *******!
вітаю всіх зебілів, ви зробили це разом!
Ще б викликали б тих хто голосував за Зеленьських.
Коли війна - колгосп справа суто примусова.
Без варіантів.
Знову зграя "сміливців" полює на одинака.
А чому цим "хоробрим" хлопцям не з'явитись вдень у престижний спортклуб і не зловити там десять мордоворотів, замість 1-го нещасного хлюпіка з переломами?
то іншого варіанту нема.
Бо якщо зайдуть росіяни, вони церемонитись з яйценосами не будуть.
Завдяки насєлєнію, яке його одягло на свою шию.