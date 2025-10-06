В Днепре автомобиль ТЦК сбил мужчину, который убегал от мужчин в военной форме: "Бл#дь! Ловят человека. Сбили, суки!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой автомобиль сбивает мужчину за которым гнались люди в военной форме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам автора публикации ДТП произошло в Днепре, автомобиль принадлежит территориальному подразделению ТЦК и СП, а пострадавший пытался убежать от его сотрудников. Инцидент, судя по маркировке видео, произошел 5 октября примерно в 17.30.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Автомобиль ТЦК сбил мужчину, который убегал от военкомов, чтобы его мобилизовать. Ситуация произошла в Днепре", - отмечается в комментарии к записи.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевский ТЦК опроверг распространенную в сети информацию о якобы похищении кота своими военнослужащими. ВИДЕО