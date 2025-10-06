РУС
В Днепре автомобиль ТЦК сбил мужчину, который убегал от мужчин в военной форме: "Бл#дь! Ловят человека. Сбили, суки!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой автомобиль сбивает мужчину за которым гнались люди в военной форме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам автора публикации ДТП произошло в Днепре, автомобиль принадлежит территориальному подразделению ТЦК и СП, а пострадавший пытался убежать от его сотрудников. Инцидент, судя по маркировке видео, произошел 5 октября примерно в 17.30.

"Автомобиль ТЦК сбил мужчину, который убегал от военкомов, чтобы его мобилизовать. Ситуация произошла в Днепре", - отмечается в комментарии к записи.

Внимание! Ненормативная лексика!

Днепр (4514) нарушения (954) мобилизация (2914) ТЦК (768) Днепропетровская область (4531) Днепровский район (176)
+26
Зараз ми побачимо записи кількох боді-камер?
показать весь комментарий
06.10.2025 10:43 Ответить
+16
кінець країни - це коли вбивають ті, які мали захищати....
вітаю всіх зебілів, ви зробили це разом!
показать весь комментарий
06.10.2025 10:53 Ответить
+15
Країна мрій буратіни
показать весь комментарий
06.10.2025 10:43 Ответить
Країна мрій буратіни
показать весь комментарий
06.10.2025 10:43 Ответить
Країна мрій дебілів, які обрали буратіно, а тепер їм щось не подобається.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:30 Ответить
Зараз ми побачимо записи кількох боді-камер?
показать весь комментарий
06.10.2025 10:43 Ответить
Та вже мчать показувати. Волосся назад.😄
показать весь комментарий
06.10.2025 10:51 Ответить
дно
показать весь комментарий
06.10.2025 10:45 Ответить
то все вороже іпсо зняте на мосфільму (с) нафронтники
показать весь комментарий
06.10.2025 10:46 Ответить
Бл..ть а хто Україну буде захищать,
Под'юбочники,мамєнькіни щеночки
показать весь комментарий
06.10.2025 10:48 Ответить
Там зайнято.
показать весь комментарий
06.10.2025 10:53 Ответить
Як на мене саме такі Гаріки сідять чи у бункері, чи під спідницею у мати. Ворог суне на Дніпро, хто буде місто боронить? Таки як ви ждуни?
показать весь комментарий
06.10.2025 10:58 Ответить
ти то свій висер з окопу друкував?
показать весь комментарий
06.10.2025 11:14 Ответить
А від твого висеру у ЗСУ додасться сили?
Йди в ЗСУ, поки є можливість.
Прийдуть цапи (не дай бог) - права качати не будеш!
показать весь комментарий
06.10.2025 11:20 Ответить
ти у ЗСУ?
показать весь комментарий
06.10.2025 11:46 Ответить
Так.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:49 Ответить
сподіваюсь, що ти саме там
показать весь комментарий
06.10.2025 11:50 Ответить
я там з березня 2022 року був, а останні півтора роки лікуюсь, а ось де ти то питання?
показать весь комментарий
06.10.2025 11:52 Ответить
то зрозумило що кожен твій допис це висер сцикуна, ждуна та зрадника. Орки прийдуть, підеш на війну за рашу-парашу воювати і мати не допоможе
показать весь комментарий
06.10.2025 11:48 Ответить
Мусора, митники, податківці, суддівський персонал, міністерський персонал, прокурорський персонал, усіляки держслужби які нахрін непотрібні - можна та треба скоротити вполовину та мобілізувати, так як населення зменшилось вполовину.
показать весь комментарий
06.10.2025 10:55 Ответить
Звісно !!!
Хто-небудь, аби не самому.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:21 Ответить
Ось російські мусора пакують людину у центрі Києва. "Льог на жівот" це по вашому яка мова?
https://www.youtube.com/shorts/Sx3f5MRmDuw
показать весь комментарий
06.10.2025 11:23 Ответить
А в Україні живе 100% українців?
Не прикидуйтесь дурником.
Бо коли вам потрібно виправдати своє каканьє-штоканьє,
ви кажете, що "імєєтє право разгаварівать".
А коли вас мобілізують, то вам не подобається, що вас крутить
узкоязичний !
Не треба відмазок. Ворог наближається.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:27 Ответить
Навіть крутіше!
Постановка завдання описується однією фразою: "Лови і виконуй план, бо підеш сам!"
показать весь комментарий
06.10.2025 11:44 Ответить
з якого року на війні?
показать весь комментарий
06.10.2025 11:47 Ответить
Зелені тонтон-макути в дії
показать весь комментарий
06.10.2025 10:48 Ответить
все одне буде винний пішохід
показать весь комментарий
06.10.2025 10:50 Ответить
там нема перехода, хай не лізе
показать весь комментарий
06.10.2025 11:28 Ответить
Випускайте кракена політруків!
показать весь комментарий
06.10.2025 10:50 Ответить
Йди в ТЦК, правун-качун !
Бо прийдуть цапи - хлібало закриєш
показать весь комментарий
06.10.2025 11:23 Ответить
Ору з цих чортів!
В мене сусід, рочків 35, четвертий рік сидить в хаті, вилазить тільки вночі в дворовий магаз за пивасом, кинув роботу, висить на шиї жінкі й батьків.
Інший бабцю-сусідку в магазин посилає, бо сциться сам вийти на вулицю.
Цей бігає шо сайгак.
Сцікунва!
За майже чотири роки можна було бронь оформити, одружитися на одноногій бібці-інвалідці, забацати троє дітей або вступити до аспірантути. Ви ж сидите, що щурі, по норах і ********** в інтернетах на ТЦК. *******!
показать весь комментарий
06.10.2025 10:52 Ответить
що цікаво багато саме серед дописувачів цього форума...а ще й з НЕ українськими ІР ******* давати поради, оцінки та дорікати на "зебілів"
показать весь комментарий
06.10.2025 10:57 Ответить
Звідки відомо про НЕ увкраїнські IP?
показать весь комментарий
06.10.2025 11:01 Ответить
очі бачать прапорець, поряд з ніком... і далеко не у кожного "блукаючий", та й самі кажуть... а з якою метою цікавишся?
показать весь комментарий
06.10.2025 11:47 Ответить
А ти де отаку бравуру видаеш, мабуть героїчно з окопу ? Ця тема для отаких хатаскраївців як ти як мед для сух
показать весь комментарий
06.10.2025 11:31 Ответить
Врешь, не уйдешь
показать весь комментарий
06.10.2025 10:53 Ответить
кінець країни - це коли вбивають ті, які мали захищати....
вітаю всіх зебілів, ви зробили це разом!
показать весь комментарий
06.10.2025 10:53 Ответить
Вони не народжені для війни
показать весь комментарий
06.10.2025 10:55 Ответить
https://tsn.ua/exclusive/mobilizatsiia-po-novomu-ttsk-vyklykatyme-tykh-khto-khodyv-na-vybory-i-shche-koho-2926406.html Мобілізація по-новому: ТЦК викликатиме тих, хто ходив на вибори і ще кого

Ще б викликали б тих хто голосував за Зеленьських.
показать весь комментарий
06.10.2025 10:58 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
06.10.2025 11:24 Ответить
мабуть буде довге розслідування і резюме: все в рамках законодавства...
показать весь комментарий
06.10.2025 10:55 Ответить
хапайте ухилянта....
показать весь комментарий
06.10.2025 10:56 Ответить
Я не підтримую методи ТЦК, я проти тої риго-зеленої влади , але давайте хлопці визначимось, одні люди працюють на оборону, інші на інфраструктуру, інші в бізнесі, в якому 50% дається бронь, інша сторона медалі - чоорний бізнес, де люди працюють нелегально , а значить не сплачують податки, яку вони користь приносять для українського суспільства? Чому мене постійно таскають по ТЦК і можуть в любий час забрати, а інші не являються, втікають, то це справедливо, коли за них воює сусід? Чи візьмемо прифронтові міста, на мою думку усі від малого до великого повинні іти захищати свої домівки, чому таке не відбувається? Візьмемо Покровськ, олігархи кричали, що треба давати броні їхнім працівникам, бо вони в шахтах працюють і що? Зараз працюють? Місто практично знищене. Не можна різати дійну корову!
показать весь комментарий
06.10.2025 10:58 Ответить
"То, що ж з нами сталося, українці? Хто і коли збив нас з пантелику? Хто роз'єднав нас і змусив ненавидіти тих, хто формує наше військо, хто започатковує опір і боротьбу із ворогом? Ворог. Неприязнь до ТЦК - це виключно ворожий наратив. Тож збагнімо це всі! Бережімо і шануймо тих, хто забезпечує захист нашої країни. А, якщо ні, то всі ми - і стравлені ФСБшною пропагандою, і ті що встояли - всі закінчимо у московітських таборах або могилах. Тож, шануймо ТЦК", - заявили у ТЦК. Джерело: https://censor.net/ua/v3577956
показать весь комментарий
06.10.2025 11:00 Ответить
Дивишся на це все і здається, що і черг біля військомату ніколи і не було. Що це якийсь наратив. Ось так воно розмиває пам'ять оце все. Я вже починаю забувати, як було колись добре, ще до тієї клятої ковідли. А про 2018 рік взагалі мовчу. Не пам'ятаю як у нас цивільні літаки в місті сідали, як не кошмарили людей. Все стирається. Лишається тільки Зеленьський
показать весь комментарий
06.10.2025 11:04 Ответить
З тцк ходять і їздять здоровені хлопи в масках і в цивільному одязі.Кажуть,що ці здоровенні хлопи представляють різні бійцівські клуби.Вони всі спортивної статури і не товсті.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:07 Ответить
То на розплід. Коли всіх сцикунів нижче рівня грунту перемістять, лишаться тільки сміливі й патріотичні.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:13 Ответить
Це якийсь тюремний варіант.з паханами і мужиками,а може навіть і опущеними.Здоровені бугаї викрадають роботяг.потім керманичі патякають.що немає кому працювати.Або викрадвають,чоловіків з поганим здоров'ям.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:44 Ответить
Який би великим та злющим не був бугай, всерівно на ******** буде написано:
показать весь комментарий
06.10.2025 11:53 Ответить
Там добре видно, що не авто збило , а той кінь біговий збив крило в авто
показать весь комментарий
06.10.2025 11:13 Ответить
Если бы он своевременно обновил данные - его не пришлось бы сбивать автомобилем.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:15 Ответить
Нейух ховатись від ТЦК то і збивати ніхто не буде.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:37 Ответить
Ні, я тільки на Ланосі Вмію їздити
показать весь комментарий
06.10.2025 11:46 Ответить
Колгосп - справа добровільна. Хочеш - вступай, не хочеш - корову заберем (с)
показать весь комментарий
06.10.2025 11:46 Ответить
Так комусь же треба кацапа бити, та хлопців на передовій підмінити... Війна то вже довго йде... А кацапів ще багато...
показать весь комментарий
06.10.2025 11:50 Ответить
Добровільна - тільки у МИРНИЙ час.
Коли війна - колгосп справа суто примусова.
Без варіантів.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:53 Ответить
Правильно, ціль виправдовує засоби.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:55 Ответить
Дуже "мотивує".
Знову зграя "сміливців" полює на одинака.
А чому цим "хоробрим" хлопцям не з'явитись вдень у престижний спортклуб і не зловити там десять мордоворотів, замість 1-го нещасного хлюпіка з переломами?
показать весь комментарий
06.10.2025 11:16 Ответить
(Але хто ж буде рубати гілку грошового дерева, на якому сидить?)
показать весь комментарий
06.10.2025 11:17 Ответить
чому він тікав? що сталось? йому що не подобається приЗЕдент якого він обрав? дивний якийсь.....
показать весь комментарий
06.10.2025 11:18 Ответить
Іісус Смарагдос, ловець людей
показать весь комментарий
06.10.2025 11:24 Ответить
Якщо люди самі не усвідомлюють, що треба домівку захищати,
то іншого варіанту нема.
Бо якщо зайдуть росіяни, вони церемонитись з яйценосами не будуть.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:54 Ответить
Коли чотириразовий ухилянт перестане бути ухилянтом мені цікаво?
показать весь комментарий
06.10.2025 11:32 Ответить
Ніколи.
Завдяки насєлєнію, яке його одягло на свою шию.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:55 Ответить
кота не вдалось ********, то вони зі злості тепер
показать весь комментарий
06.10.2025 11:32 Ответить
Я все чекаю коли оцих жирних свиней цкунів будуть грабувати, там жирок вже кілометровий наївся.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:33 Ответить
А я чекаю, коли тобі очко проб'ють на ВЛК.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:56 Ответить
А чого він тікав від них?
показать весь комментарий
06.10.2025 11:36 Ответить
А чого доганяли?
показать весь комментарий
06.10.2025 11:44 Ответить
Ну так тікав то й доганяли... А якби не тікав то ніхто б і не доганяв...
показать весь комментарий
06.10.2025 11:45 Ответить
ну видно тікав. може він злочинець?
показать весь комментарий
06.10.2025 11:45 Ответить
А вони екстрасенси
показать весь комментарий
06.10.2025 11:49 Ответить
ще ті екстрасенси...бідного інваліда ледь зловили.
показать весь комментарий
06.10.2025 11:52 Ответить
Але ж як майстерно загнали його в пастку. Видніється колосальний досвід
показать весь комментарий
06.10.2025 11:53 Ответить
Зіпсували товар!
показать весь комментарий
06.10.2025 11:54 Ответить
 
 