РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9793 посетителя онлайн
Новости Видео Расследование о сотруднике БЭБ Муде
1 638 14

Семья сотрудника львовского БЭБ Мудя стала миллионерами, - СМИ. ВИДЕО

Журналисты Украинской правды сняли материал о бывшем начальнике оперативного управления БЭБ во Львовской области Романе Муде, которого тамошние правоохранители называли неформальным куратором работы ведомства всей области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал журналист Михаил Ткач, этот сотрудник БЭБ в начале полномасштабного вторжения России развелся с женой-миллионершей. Живет в доме, которое принадлежит отцу. Дети сотрудника также зарабатывают миллионы.

"А товарищ сотрудника - известный бизнесмен Григорий Козловский. Тот самый Козловский, который, очевидно, по стечению обстоятельств и по многочисленным свидетельствам правоохранителей и фактам, обнародованным в журналистских расследованиях, может иметь удивительно успешный теневой табачный бизнес", - говорится в материале.

Когда журналисты УП приехали во Львов в мае проверить эту информацию, за съемочной группой начали следить все местные правоохранительные органы, буквально заблокировав работу.

По информации УП, Роман Мудь уволился из БЭБ в сентябре этого года.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Львов (4653) Ткач Михаил (140) Бюро экономической безопасности (249) Львовская область (3043)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Призвіще саме за себе каже. В принципі цим призвіщем можна назвати всю так звану правоохоронну систему України.
показать весь комментарий
07.10.2025 17:45 Ответить
+9
кому війна - а кому мати рідна, особливо усіляким мудям
показать весь комментарий
07.10.2025 17:45 Ответить
+8
Хорошу людину мудьом не назвуть.
Вміли в давнину давати прізвиська, так би мовити - навіки.
показать весь комментарий
07.10.2025 17:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кому війна - а кому мати рідна, особливо усіляким мудям
показать весь комментарий
07.10.2025 17:45 Ответить
ЗЕлені тварюки розмножуються.
показать весь комментарий
07.10.2025 17:45 Ответить
Ця тварюка орудує вже майже чверть століття, тож вказаний колір зовсім недоречний.
показать весь комментарий
07.10.2025 17:55 Ответить
Призвіще саме за себе каже. В принципі цим призвіщем можна назвати всю так звану правоохоронну систему України.
показать весь комментарий
07.10.2025 17:45 Ответить
ЗаБЕБали Україну муді
показать весь комментарий
07.10.2025 17:50 Ответить
найгірше це що наступних виборах оця вся братія буде кігті рвати і землю гризти за єрмакозела, якщо вибори будуть колись
показать весь комментарий
07.10.2025 17:52 Ответить
Хорошу людину мудьом не назвуть.
Вміли в давнину давати прізвиська, так би мовити - навіки.
показать весь комментарий
07.10.2025 17:55 Ответить
"Свідчення зрілості антикорупційної системи України", - САП і Європейська прокуратура підписали Меморандум про співпрацю Джерело: https://censor.net/ua/n3578359

і які результати?
ніяких!
показать весь комментарий
07.10.2025 17:55 Ответить
«НаМУДЯЧИЛИ» від душі і з фанатизмом, як і навчали «з доброчесністю»?? Родичі упаковані, а він як був держслужбовець - злидня з грамотою на посаді, так і далі, очима лупає, ріками хапає, і далі, все бореться, бореться, бореться….
Тепер, чергові від «портновських» на посадах, трішки грошенят підзароблять на «слідстві»…
Аброхамій, мабуть і «листа жалістного» змантулить, з підписами з ВРУ??
показать весь комментарий
07.10.2025 18:00 Ответить
Нічого не поробиш- така посада.
показать весь комментарий
07.10.2025 18:14 Ответить
пан Козловський є призовного віку, (діти то вже сїбались), чому потріот не в окопі???
показать весь комментарий
07.10.2025 18:19 Ответить
Не, ну а шо йому ще робити?
З таким призвіщем...
показать весь комментарий
07.10.2025 18:43 Ответить
 
 