Минус 100 вражеских БПЛА: работа полка беспилотных систем "Рарог". ВИДЕО

Операторы 427-го полка беспилотных систем "Рарог" отчитались об уничтожении 100 российских беспилотников.

Кадры боевой работы военные опубликовали в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что когда-то казалось нереальным, стало нашей эстетикой бытия. Минус 100 вражеских БпЛА - сохранены люди, позиции, города. Работа - ПВО Рарога", - сказано в сообщении.

І
19.10.2025 21:13 Ответить
А можна 1 екіпаж пілотів на пару днів відрядити на північ?
Тут ворожі дрони літають як в себе вдома!
19.10.2025 21:14 Ответить
Що заважає нам робити такі ж молнії,- ********* із гівна і палиць, але як дошкуляє на фронті!!!
19.10.2025 21:37 Ответить
 
 