Минус 100 вражеских БПЛА: работа полка беспилотных систем "Рарог". ВИДЕО
Операторы 427-го полка беспилотных систем "Рарог" отчитались об уничтожении 100 российских беспилотников.
Кадры боевой работы военные опубликовали в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.
"То, что когда-то казалось нереальным, стало нашей эстетикой бытия. Минус 100 вражеских БпЛА - сохранены люди, позиции, города. Работа - ПВО Рарога", - сказано в сообщении.
Тут ворожі дрони літають як в себе вдома!