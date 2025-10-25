РУС
Снова под украинским флагом: 82 ДШБр освободила Сухецкое в Донецкой области и разгромила более 60 оккупантов. ВИДЕО

Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные вступили в поединок с оккупантами численностью более 60 человек и одержали победу над врагом.

В результате боевой работы:

  • 44 захватчика - ликвидированы;

  • 8 - ранены;

  • 9 - сдались в плен.

"Каждый метр освобожденной земли - это шаг к победе, шаг, за который стоит отвага и кровь лучших сыновей Украины", - комментируют защитники.

Видео освобождения населенного пункта бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили Кучеров Яр в Донецкой области: там взвился украинский флаг.

