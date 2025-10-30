РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10068 посетителей онлайн
Новости Видео Центр рекрутинга Мадяр командующий Силами беспилотных систем
2 179 18

Мадяр объявил набор в состав Сил беспилотных систем: открыто 15 тыс. новых вакансий. ВИДЕО

Командующий Силами беспилотных систем Украины генерал-майор Роберт Бровди (позывной "Мадяр") объявил первый масштабный набор в ряды СБС. Открыто 15 тысяч новых вакансий, в том числе - операторы дронов.

Об этом сообщила пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.

Рекрутинг в СБС

Мадяр в видеообращении подчеркнул, что Силы беспилотных систем – это 2% от всего украинского войска, обеспечивающие 35% всех верифицированных поражений противника.

"СБС – это система, которая работает. А все, что работает – следует масштабировать. Нас станет 5%. У нас дроны ждут пилотов, а не наоборот. Объявляю набор в состав Сил беспилотных систем. Более 15 000 вакансий, половина из которых – специальности из мирной жизни, которые нужны здесь и сейчас на фронте... Хватит бегать от армии – время летать, стирая оккупанта", – подчеркнул командующий СБС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мадяр подтвердил удар по Белгородскому водохранилищу: уровень воды упал на метр

Какие вакансии

На сайте указано, что в СБС набирают экипажи БПЛА и специалистов из гражданских сфер:

  • ОПЕРАТОР БПЛА / ОПЕРАТОР НАЗЕМНЫХ ДРОНОВ;

  • ВНЕШНИЙ ПИЛОТ;

  • МАСТЕР ПО РЕМОНТУ БПЛА;

  • ФЕЛЬДШЕР;

  • ОПЕРАТОР РЭБ / РЭР;

  • СВЯЗИСТ;

  • ДЕШИФРОВЩИК;

  • ВОДИТЕЛЬ C, E;

  • ДЕЛОВОД;

  • МЕХАНИК;

  • ПОВАР;

  • ВОДИТЕЛЬ;

  • СТРЕЛЕЦ РОТЫ ОХРАНЫ и т.д.

Анкету можно заполнить на сайте usforces.army или по телефону: 0 800 207 332.

Смотрите также: Дрон "Птахів Мадяра" превратил оккупанта в пепел. ВИДЕО

Автор: 

Бровди Роберт Мадяр (62) рекрутинг (154) Силы беспилотных систем (271)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Уникальный человек. Настоящий самородок. Один из тех, кто практически готовый президент Украины. Президент воюющей страны. Но есть большое опасение что его судьба будет как Залужного
показать весь комментарий
30.10.2025 20:13 Ответить
+2
А за останній час випустили молодняк 18-24 під 100000! Хто це зробив?
показать весь комментарий
30.10.2025 20:22 Ответить
+2
Відкриті Мадяром 15 тис. нових вакансій можна булоб заповнити вже за 10 неділь лише за рахунок 18-22 з Германії.
показать весь комментарий
30.10.2025 20:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уникальный человек. Настоящий самородок. Один из тех, кто практически готовый президент Украины. Президент воюющей страны. Но есть большое опасение что его судьба будет как Залужного
показать весь комментарий
30.10.2025 20:13 Ответить
Уже еврея выбрали в 2019. Хочешь повторить?
показать весь комментарий
30.10.2025 20:35 Ответить
Воно ще й НЕ розумыє, хто таке той ********, й яка "доля" в генерала, який просто "вміє бути там, куди його привезли"... Не розуміє баранина, що сам воно НіХТО у погонах з великими зірками, все роблять за нього/для нього ЗГРАЯ, - від адьютанта до нач. Штабу...
показать весь комментарий
30.10.2025 20:49 Ответить
Яка судьба? Послом у Вашингтоні?
показать весь комментарий
30.10.2025 20:53 Ответить
BBC

Вважається, що з початку війни загинуло від 60 000 до 100 000 українських військовослужбовців, повідомляє вашингтонський Центр стратегічних та міжнародних досліджень.

Американські і європейські чиновники стурбовані тим, що Київ не зробив достатньо для вирішення проблеми нестачі робочої сили і рекрутів для армії.

У Німеччині кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, зросла з 19 до понад 1 000 до середини вересня.

До жовтня вона зросла до 1400-1800 на тиждень, повідомляє баварське новинне видання BR24.
показать весь комментарий
30.10.2025 20:14 Ответить
Відкриті Мадяром 15 тис. нових вакансій можна булоб заповнити вже за 10 неділь лише за рахунок 18-22 з Германії.
показать весь комментарий
30.10.2025 20:24 Ответить
Середня тривалість життя чоловіків українців зменшилася з 66,4 року до 57,3 року за період від 2020 до 2023 років.
показать весь комментарий
30.10.2025 20:29 Ответить
Там и здоровых полно до 220 тыс...
показать весь комментарий
30.10.2025 20:30 Ответить
А за останній час випустили молодняк 18-24 під 100000! Хто це зробив?
показать весь комментарий
30.10.2025 20:22 Ответить
слава богу- живы останутся
показать весь комментарий
30.10.2025 20:37 Ответить
Не знайшов, там є вакансії програмістів? Які мови?
показать весь комментарий
30.10.2025 20:26 Ответить
Мадяр красавчик, главное финансовая и организационная поддержка.
показать весь комментарий
30.10.2025 20:34 Ответить
Знавці, поясніть невігласу чим відрізняється посада зовнішній пілот від посади оператор БПЛА?
показать весь комментарий
30.10.2025 20:36 Ответить
В 56 років, по ВЛК придатний для служби в тилових підрозділах. Шанси є?
показать весь комментарий
30.10.2025 20:40 Ответить
Звернись, узнай....
показать весь комментарий
30.10.2025 20:44 Ответить
Реально, треба дуже дуже багато операторів безпілотників, невже сирок і держава не розуміє, що в 21 році , окопна війна це гарантована смерть для воїнів? Навчіть кілька десятків тисяч операторів дронів, і люди самі до вас підуть, і не буде оцих цкунів.
показать весь комментарий
30.10.2025 20:40 Ответить
🙏
показать весь комментарий
30.10.2025 20:47 Ответить
До верховного ішака звертайся, Мадяр! Це обкурене чмо, згідно Конституції, відповідальне за мобілізацію. Чи, можливо, Геройство треба відробляти?
показать весь комментарий
30.10.2025 20:50 Ответить
 
 