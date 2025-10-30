Мадяр объявил набор в состав Сил беспилотных систем: открыто 15 тыс. новых вакансий. ВИДЕО
Командующий Силами беспилотных систем Украины генерал-майор Роберт Бровди (позывной "Мадяр") объявил первый масштабный набор в ряды СБС. Открыто 15 тысяч новых вакансий, в том числе - операторы дронов.
Об этом сообщила пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.
Рекрутинг в СБС
Мадяр в видеообращении подчеркнул, что Силы беспилотных систем – это 2% от всего украинского войска, обеспечивающие 35% всех верифицированных поражений противника.
"СБС – это система, которая работает. А все, что работает – следует масштабировать. Нас станет 5%. У нас дроны ждут пилотов, а не наоборот. Объявляю набор в состав Сил беспилотных систем. Более 15 000 вакансий, половина из которых – специальности из мирной жизни, которые нужны здесь и сейчас на фронте... Хватит бегать от армии – время летать, стирая оккупанта", – подчеркнул командующий СБС.
Какие вакансии
На сайте указано, что в СБС набирают экипажи БПЛА и специалистов из гражданских сфер:
-
ОПЕРАТОР БПЛА / ОПЕРАТОР НАЗЕМНЫХ ДРОНОВ;
-
ВНЕШНИЙ ПИЛОТ;
-
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ БПЛА;
-
ФЕЛЬДШЕР;
-
ОПЕРАТОР РЭБ / РЭР;
-
СВЯЗИСТ;
-
ДЕШИФРОВЩИК;
-
ВОДИТЕЛЬ C, E;
-
ДЕЛОВОД;
-
МЕХАНИК;
-
ПОВАР;
-
ВОДИТЕЛЬ;
-
СТРЕЛЕЦ РОТЫ ОХРАНЫ и т.д.
Анкету можно заполнить на сайте usforces.army или по телефону: 0 800 207 332.
