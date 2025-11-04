РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10774 посетителя онлайн
Новости Видео Военные преступления россиян
3 774 23

Рашисты убили дроном двух гражданских, которые шли под белым флагом на Харьковщине. ВИДЕО

Российские захватчики совершили очередное военное преступление, убив мирных жителей в Купянском районе Харьковской области.

Видео обнародовала 77 отдельная аэромобильная бригада, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, 3 октября российские оккупанты нанесли удар беспилотником по гражданским жителям, которые двигались по дороге под белым флагом.

В результате атаки погибли 2 человека и собака.

"Никаких военных объектов или позиций рядом не было", - отметили защитники.

Смотрите: Колумбийские наемники РФ казнят гражданских украинцев: "Ликвидировать всех: женщин и детей". АУДИО

Съемки для пропаганды

По данным военных, захватчики сами сняли эту атаку с целью дальнейшего распространения кадров в пропагандистских материалах и ложного обвинения Вооруженных Сил Украины.

"Этот факт свидетельствует о системной практике дезинформации и попытках переложить вину за военные преступления на нашу сторону. Это преступление — очередное свидетельство того, что для оккупантов не существует понятий чести, морали или права", - подытожили в 77-й бригаде.

Читайте: Объявлены подозрения 5 российским оккупантам, казнившим 17 гражданских в Буче, - ГУР

Автор: 

военные преступления (1529) 77 ОАБ (37) Харьковская область (1810) Купянский район (488) Кругляковка (11)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Рашисти не люди.
показать весь комментарий
04.11.2025 11:59 Ответить
+13
підари рашистські
показать весь комментарий
04.11.2025 11:58 Ответить
+12
Не дерма греки у свій час їх назвали "андрофаги". Нікчемне біологічне сміття на генетичному рівні просто ненавидить все живе навколо. Якщо порівняти, то навіть життя того песика варте 140 млн. казлорилих п...дарасів.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
підари рашистські
показать весь комментарий
04.11.2025 11:58 Ответить
Рашисти не люди.
показать весь комментарий
04.11.2025 11:59 Ответить
Зеленский русские тоже люди

Это фраза, которую Президент Украины Владимир Зеленский произнес, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года, незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

Он сказал:

"Я думаю, что Российская Федерация - это тоже люди, это тоже русские. Они не смогут пойти войной на Украину."

Эта цитата отражала его надежду на то, что народ России не поддержит военное вторжение.

Ранее, в 2014 году, Зеленский также высказывался о русских и украинцах как о "братских народах" и призывал уважать право русскоязычных граждан Украины говорить на русском языке.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:00 Ответить
І це на восьмому році війни росіі проти України. Треба ввести кримінальну відповідальність за відлік війни від 2022 року, як заперечення російського військового вторгнення 2014 року.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:05 Ответить
До речі, слушна думка.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:12 Ответить
Так неначасі ж. Нехай гадьониш ще погадить
показать весь комментарий
04.11.2025 12:26 Ответить
нехай поганий ще більш опоганиться біблія

Ви процитували вірш із Біблії, а саме з Книги Об'явлення (Апокаліпсис) святого Іоанна Богослова, яка є останньою книгою Нового Заповіту.

Цей вірш міститься у 22-й главі, вірш 11.

Повний текст, як правило, звучить так (у перекладі Івана Огієнка):

Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється. А праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується!

(Об'явлення 22:11)

📚 Значення цього вірша

Цей вірш традиційно розглядається як проголошення неминучості кінцевого суду і остаточного вибору. Він говорить про те, що коли час суду вже близько (про що сказано у наступному вірші: "Ось, прийду скоро..."), вибір, зроблений людиною, стає остаточним і незворотним:

Ті, хто вирішив жити в неправедності та нечистоті, продовжуватимуть це робити, закріплюючи свій вибір перед судом.

Ті, хто обрав праведність і святість, продовжуватимуть зростати у цих якостях, що є їхнім остаточним станом.

Це не заклик до зла, а констатація того факту, що після проголошення Господом Свого швидкого Приходу (Об'явлення 22:12), час на покаяння вичерпано, і кожен залишається у тому моральному стані, який він остаточно обрав.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:32 Ответить
А що каже Біблія про слова *****:
Мы попадём в рай, а они сдохнут.
показать весь комментарий
04.11.2025 13:12 Ответить
Ну так а в цьому й є суть Біблії. Питанням хто такі ми і хто такі вони займаються компетентні органи...
показать весь комментарий
04.11.2025 13:27 Ответить
я, не розумію, чим керуються такі люди?
вони з білим прапором в сторону підарів йшли?
показать весь комментарий
04.11.2025 12:00 Ответить
Просто у деяких людей відсутній інстинкт самозбереження
показать весь комментарий
04.11.2025 12:08 Ответить
Покажите в ООН про ціх кацапських дикунів
Да і тому дурню - послу США при НАТО , в якого нема розуму що коїться
показать весь комментарий
04.11.2025 12:03 Ответить
Ви уважно читали? Ще не факт, каtsапи першими будуть показувати під гаслом "украінскіє хвашисти" не тільки в ООН, а й на всіх телеканалах. Брехня їхнє їство. Згадайте "распятава мальчіка в трусіках".
показать весь комментарий
04.11.2025 12:32 Ответить
А кацапські дикуни кажуть, що це нібито "українські нацизди вбивають російськомовних мешканців харкіщини".
показать весь комментарий
04.11.2025 12:33 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2025 13:29 Ответить
Не дерма греки у свій час їх назвали "андрофаги". Нікчемне біологічне сміття на генетичному рівні просто ненавидить все живе навколо. Якщо порівняти, то навіть життя того песика варте 140 млн. казлорилих п...дарасів.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:05 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2025 12:14 Ответить
Скликайте радбез і покажіть це в ооні трампу покажіть,щоб він там не белькотів про«друга володю і російських солдатів».
Немає у раші солдатів.Садисти і вбивці.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:16 Ответить
Нужно отослать это видео не в ООН или Красный Крест, а Трампу в Белый дом.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:31 Ответить
Треба це відіслати скрізь. Але хто це зробить? Зеленський, Стефанчук, Желєзняк, Гетьманцев, Третьякова, Свириденко?????
З якого дива. Вони і раніше на це уваги не звертали, сьогодні і тим більше.
В кожного свії шмат від'їдальності
показать весь комментарий
04.11.2025 13:09 Ответить
Рашиські нелюди.
Це з цими трамп хоче домовитись?! Гній.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:53 Ответить
Страшне. І це Харьківщина!!!
показать весь комментарий
04.11.2025 13:06 Ответить
А ви ще хочете з рашистами вести переговори. З рашистами вести переговори потрібно по їх же принципам. Запросити а потім розстріляти виродків
показать весь комментарий
04.11.2025 13:28 Ответить
 
 