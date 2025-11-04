Рашисты убили дроном двух гражданских, которые шли под белым флагом на Харьковщине. ВИДЕО
Российские захватчики совершили очередное военное преступление, убив мирных жителей в Купянском районе Харьковской области.
Видео обнародовала 77 отдельная аэромобильная бригада, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, 3 октября российские оккупанты нанесли удар беспилотником по гражданским жителям, которые двигались по дороге под белым флагом.
В результате атаки погибли 2 человека и собака.
"Никаких военных объектов или позиций рядом не было", - отметили защитники.
Съемки для пропаганды
По данным военных, захватчики сами сняли эту атаку с целью дальнейшего распространения кадров в пропагандистских материалах и ложного обвинения Вооруженных Сил Украины.
"Этот факт свидетельствует о системной практике дезинформации и попытках переложить вину за военные преступления на нашу сторону. Это преступление — очередное свидетельство того, что для оккупантов не существует понятий чести, морали или права", - подытожили в 77-й бригаде.
Мы попадём в рай, а они сдохнут.
вони з білим прапором в сторону підарів йшли?
Да і тому дурню - послу США при НАТО , в якого нема розуму що коїться
Немає у раші солдатів.Садисти і вбивці.
З якого дива. Вони і раніше на це уваги не звертали, сьогодні і тим більше.
В кожного свії шмат від'їдальності
Це з цими трамп хоче домовитись?! Гній.