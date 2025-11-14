ССО уничтожили место сосредоточения двух бригад РФ на Покровском направлении. ВИДЕО

Подразделения Сил специальных операций уничтожили место скопления личного состава 51 армии РФ на Покровском направлении.

Подробности

В здании в селе Затишье (Покровский район) сосредоточился контингент 1-й ОМСБр и 9-й ОМСБр российских оккупантов.

Враг накапливал силы под прикрытием погодных условий.

"Перед группировками 51-й армии РФ стоит задача окружения с севера Покровско-Мирноградской агломерации.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, дроны ССО успешно достигли цели. Данные о потерях противника уточняются", - говорится в сообщении.

Топ комментарии
+11
Там не дрони, а балістика повинна успішно досягти цілі. Члєнограй,а де Грім-2?
14.11.2025 12:21 Ответить
Ну от ХТО дебільний пише ТАКІ тексти(((.
Хайп- однозначно.
2 бригади - це 8-12 тис особового складу, 6 - кп рівня бригади, 10-12 кп рівня батальйон- дивізіон, 300+ БТ техніки, до 140 артсистем і Ще стільки ж мінометів. Хай ЩЕ 2 роти БПЛа (8-10) розрахунків.
Замполіти і ТУПІ ІПсО - ІДІТЬ ЛІСОМ!!!
Притомні - читайте притомних - хайпожери - ШЛІТЬ на хутор тупі язики(((
14.11.2025 15:07 Ответить
Коли ССО повернуться з Фронту в тили, КабМіндічі будуть знищені, як отих *********!
14.11.2025 12:07 Ответить
ну ти насмішив , аж прослезився
14.11.2025 17:45 Ответить
Перші напрацювання 1994, проект комплексу «Грім-2» розроблено 2013
14.11.2025 14:53 Ответить
Вікіпедія -це добре. То де ж Грім-2?
14.11.2025 15:46 Ответить
Казки братів Грім знаєш?
14.11.2025 17:53 Ответить
Проект цей,успішно саботували/заблокували=знищили, оті ригоАНАЛЬНІ фахівці з Міноборони та їх колеги з відповідного управління в Секретаріаті КМУ і РНБОУ!!
Вони, і по цей день, так «переймаються долелею» України на словах, після того, як відверто нагадили Україні, своїми діями на посадах!! Московитів це не турбувало!! Паскуди і тепер пенсії, отримують за свій злочин проти України, «заслужену пенсію»!!
14.11.2025 18:07 Ответить
П*здець з небес
14.11.2025 13:32 Ответить
зараз на тебе порохоботський вентілятор гімна накидає, готуйсь )))
14.11.2025 16:21 Ответить
сєргєй , а чого порохоботський ?
14.11.2025 17:47 Ответить
вони тут домінують
14.11.2025 23:31 Ответить
На правах реклами FP-2.
Кудись попали. Це успіх.
14.11.2025 15:44 Ответить
 
 