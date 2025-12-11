17 274 123
Напавший на Миндича получил оружие в посольстве Украины в Израиле, - Коломойский. ВИДЕО
Игорь Коломойский утверждает, что напавший на совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича получил оружие для покушения в посольстве Украины в Израиле.
Об этом он заявил во время судебного заседания, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, покушение совершили граждане Украины, которые приехали в Израиль. В посольстве их завербовали и якобы дали пистолет Макарова.
"Там два фрилансера. Они полтора года были в Израиле с украинскими паспортами. Не граждане Израиля, как беженцы. Их там "наняли". Один из них там менял паспорт. И там в посольстве их завербовали. Точно не СБУ и не ГУР.
При посольстве всегда есть сотрудник Службы внешней разведки, добавил Коломойский.
Что предшествовало?
- Во время очередного судебного заседания 10 декабря Игорь Коломойский заявил, что 28 ноября в Израиле было совершено покушение на жизнь Тимура Миндича.
- Посол Украины Корнийчук заявил, что израильская полиция не получала заявлений о покушении на Миндича.
про каломийського - звідки він знає що там відбувається з тим мандмчем? Він шо свічку тримав? Ти ж диви- поліція не знає, а він знає… дивно якось.
не знаю як тобі (може ти єврей?), а мені глибоко по х.ю що там з тіми цукерманами на їх історичної батьківщині витворюють. А каломийського на місті нашого правосуддя я б давно віддав фінансовому департаменту ФБР СшА він же ж і там відзначитися встиг. Тим більш що вони його давно вже у Зєлі прохають, це Зєля його в Україні зберігає відповідаючи американцям - ми самі розберемось і засудим. Мені цікаво як тільки Зєля піде з посади куди каломийський ховатися буде ???
Беня Валерійович ,прогон - туфта.
Второе - пока Киеву не выдадут этих цукерманов для проведения следствия и возвращения нап.зженого бабла в казну Украины - хасидов в Умань не пускать. Если им (хасидам) Умань и цадик Нахман так дороги, то пусть сами этих кидал и воров в Израиле найдут и привезут в Украину.
1. захищає міндіча
2. демонструє повну обізнаність з роботою спецслужб України
Карлсон полетів з його грошима, але вже точно не повернеться!
Ось Z-елі разм з Скумбіївною закортіло, прибрати Карлсона, та й повернути награбоване, бо вже самим треба буде звалювати з України!
знає більше ніж СБУ!!!
