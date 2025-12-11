Напавший на Миндича получил оружие в посольстве Украины в Израиле, - Коломойский. ВИДЕО

Игорь Коломойский утверждает, что напавший на совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича получил оружие для покушения в посольстве Украины в Израиле.

Об этом он заявил во время судебного заседания, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, покушение совершили граждане Украины, которые приехали в Израиль. В посольстве их завербовали и якобы дали пистолет Макарова.

"Там два фрилансера. Они полтора года были в Израиле с украинскими паспортами. Не граждане Израиля, как беженцы. Их там "наняли". Один из них там менял паспорт. И там в посольстве их завербовали. Точно не СБУ и не ГУР.

При посольстве всегда есть сотрудник Службы внешней разведки, добавил Коломойский.

Читайте также: Миндичгейт: Зеленского информируют о возможном влиянии Коломойского

Что предшествовало?

Во время очередного судебного заседания 10 декабря Игорь Коломойский заявил, что 28 ноября в Израиле было совершено покушение на жизнь Тимура Миндича.

Посол Украины Корнийчук заявил, что израильская полиция не получала заявлений о покушении на Миндича.

Читайте также: Верховный Суд окончательно подтвердил утрату Коломойским украинского гражданства