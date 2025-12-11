РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11164 посетителя онлайн
Новости Видео Покушение на Миндича
17 274 123

Напавший на Миндича получил оружие в посольстве Украины в Израиле, - Коломойский. ВИДЕО

Игорь Коломойский утверждает, что напавший на совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича получил оружие для покушения в посольстве Украины в Израиле.

Об этом он заявил во время судебного заседания, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, покушение совершили граждане Украины, которые приехали в Израиль. В посольстве их завербовали и якобы дали пистолет Макарова.

"Там два фрилансера. Они полтора года были в Израиле с украинскими паспортами. Не граждане Израиля, как беженцы. Их там "наняли". Один из них там менял паспорт. И там в посольстве их завербовали. Точно не СБУ и не ГУР. 

При посольстве всегда есть сотрудник Службы внешней разведки, добавил Коломойский.

Читайте также: Миндичгейт: Зеленского информируют о возможном влиянии Коломойского

Что предшествовало?

Читайте также: Верховный Суд окончательно подтвердил утрату Коломойским украинского гражданства

Автор: 

Коломойский Игорь (1816) покушение (1066) Миндич Тимур (160)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Офіційно кажуть , що ніякого нападу не було !
показать весь комментарий
11.12.2025 15:45 Ответить
+25
Офуєть! Коломон з СІЗО бачить шо відбувається в Ізраїлі? Такого радника припіздента просрали!
показать весь комментарий
11.12.2025 15:46 Ответить
+22
Це прямий творчий виклик до КралВрал-95
показать весь комментарий
11.12.2025 15:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
МЗС Ізраїлю послів України не призначає, і догани, як в армії командир, іноземним послам не роздає, а якщо обʼявить посла Корнейчука персоною нон ґрата (чого у світовій історіі дип відносин з послами ще не було) то це буде повний капець, бо тоді послу Ізраїля в Україні прийдеться відʼїхати на батьківщину теж.
про каломийського - звідки він знає що там відбувається з тим мандмчем? Він шо свічку тримав? Ти ж диви- поліція не знає, а він знає… дивно якось.
не знаю як тобі (може ти єврей?), а мені глибоко по х.ю що там з тіми цукерманами на їх історичної батьківщині витворюють. А каломийського на місті нашого правосуддя я б давно віддав фінансовому департаменту ФБР СшА він же ж і там відзначитися встиг. Тим більш що вони його давно вже у Зєлі прохають, це Зєля його в Україні зберігає відповідаючи американцям - ми самі розберемось і засудим. Мені цікаво як тільки Зєля піде з посади куди каломийський ховатися буде ???
показать весь комментарий
11.12.2025 20:35 Ответить
Беня... ну прогон,так прогон
показать весь комментарий
11.12.2025 17:22 Ответить
Судячи з фото він не те що б замах організувати,він звичайним телефоном досі користується, та ще й під час нарад.
Беня Валерійович ,прогон - туфта.
#############################
показать весь комментарий
11.12.2025 17:27 Ответить
Просто він лох.
показать весь комментарий
12.12.2025 11:56 Ответить
Щоб Моссад пропустило таку веселу подію ? Да бути такого не може !!!
показать весь комментарий
11.12.2025 17:55 Ответить
Ай, Беня, ай шалунішка, киллер фрилансер, це ж треба таке придумати... Хоча що тобі в сізо ще робити, як казочки вигадувати
показать весь комментарий
11.12.2025 18:02 Ответить
... беня, це генератор сценаріїв для аматорів кварталу...
показать весь комментарий
11.12.2025 18:07 Ответить
Таке враження що йому особисто доповідали
показать весь комментарий
11.12.2025 18:12 Ответить
Во-первых - этого мандыча зельц лишил украинского гражданства, поэтому это уже не гражданин Украины. Учитывая то что евреев Израиль не выдает никому, а в их еврейских умах этот зелёный соратник не вор не кидала и не коррупционер а просто умный еврей, а «хохлы тупые лохи», то нам должно быть глубоко пох.й что там в этом Израиле с этой ****** происходит! В принципе и что там об этом ребе каломойский думает.
Второе - пока Киеву не выдадут этих цукерманов для проведения следствия и возвращения нап.зженого бабла в казну Украины - хасидов в Умань не пускать. Если им (хасидам) Умань и цадик Нахман так дороги, то пусть сами этих кидал и воров в Израиле найдут и привезут в Украину.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:28 Ответить
З приводу хасидів та Умані--підтримую на 100%! Вони там отих "цукерманів" самі тоді відловлять та замочать.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:56 Ответить
От просто цікаво, як довго ше оця олігархічно-кацапська жид.ва буде робити погоду в Україні? Жарти вже скінчилися; на кону--незалежність та суверенітет Держави.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:51 Ответить
коломойші вірити не можно ,цей старий лис , циничне брехло , жадібний малорос ,воно все життя наживалося на українцях , з маскою неосяжного розуму на морді лиця ,на справді таке чмо ,як і всі супер помазанникі ,які габують на ходу все , до чого їх допускають ,чи то історія, чи то гроши з банків ,вони не гребують нічим , і прикривають свій кримінал , круговою порукою ...
показать весь комментарий
11.12.2025 19:09 Ответить
тобто бєня робить дві речі:
1. захищає міндіча
2. демонструє повну обізнаність з роботою спецслужб України
показать весь комментарий
11.12.2025 19:11 Ответить
В Діда Панаса вирішив перекваліфікуватися?
показать весь комментарий
11.12.2025 19:18 Ответить
Z-еленський кіллерів наняв, до бабки-ворожки не ходити!
Карлсон полетів з його грошима, але вже точно не повернеться!
Ось Z-елі разм з Скумбіївною закортіло, прибрати Карлсона, та й повернути награбоване, бо вже самим треба буде звалювати з України!
показать весь комментарий
11.12.2025 19:23 Ответить
Навіщо палитися зі зброєю в посольстві, коли можна її купити, в першого ліпшого араба, на розі вулиці? Хоть ЗРК
показать весь комментарий
11.12.2025 19:37 Ответить
Бєня в СІЗО
знає більше ніж СБУ!!!
показать весь комментарий
11.12.2025 19:48 Ответить
То він їм носа втирає?.таки так ,це видно з мансів зебені.
показать весь комментарий
11.12.2025 20:43 Ответить
Словесный понос в пользу бедных...
Все .. мендича скоро ..буданов кончит и заживём...
Очередная моча в уши дебилов
показать весь комментарий
11.12.2025 21:55 Ответить
Пісталєт Макарова, каже Коломойша, видали. А червоні шаровари забули кілеру видать? Ну, шоб, не сильно виділявся в Ізраїлі.
показать весь комментарий
12.12.2025 02:20 Ответить
ЛУЧШЕ НАДО БЫЛО ПРАЩУ ДАТЬ !)
показать весь комментарий
12.12.2025 07:33 Ответить
Кіллер з пістолетом Макарова - це ше один цирк. Хто стріляв з цього рагульного вирба, той зрозуміє.
показать весь комментарий
12.12.2025 11:52 Ответить
Коломойша все знає
показать весь комментарий
12.12.2025 15:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 