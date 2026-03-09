Зе-блогер Золкин уклоняется от мобилизации и налогов. ВИДЕО
Популярный блогер и интервьюер Владимир Золкин был снят с воинского учета и находится под "протекцией" ГУР МО.
Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, был отправлен запрос в Минобороны, где в ответе указали, что Золкин снят с общего воинского учета и поставлен на специальный.
"Минобороны говорит, что они такое решение не принимали. Либо СБУ, либо разведорганы. Именно в мае 2025 года Золкина куда-то перевели", - отметил парламентарий.
По словам Железняка, Золкин не находится в запасе СБУ.
"Остаются разведорганы. Мы обращаемся по поводу Золкина и других в ГУР. А там отвечают, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
По данным нескольких наших источников в ГУР и не только, Золкин там и находится", - сказал нардеп.
В то же время он уточнил, что Золкин не является их сотрудником и не получает там зарплату.
"Но у них есть какая-то форма бумаги, которой он фактически был снят с общего учета мобилизации и никуда дальше не поставлен и находится типа под протекцией ГУР", - добавил Железняк.
Атаки на НАБУ
Нардеп напомнил, что Владимир Золкин участвовал в отбеливании Тимура Миндича и атаковал НАБУ и САП.
"С лета 2025 года он начал активно писать в защиту Миндича и против НАБУ и САП. ... В ноябре 2025 года Петров, Иванов и почему-то Золкин активно кричали, что нет никаких пленок Миндича, что это все фейк", - добавил он.
Заключение Золкина
Железняк напомнил, что в июле 2010 года Золкин был задержан, а в 2014 году осужден за убийство (п.12 ч.2 ст.115 УК Украины) на 14 лет.
До 2017 года он отбывал наказание в Менской колонии (это колония для правоохранителей) и вышел через 7 лет условно досрочно.
Уклонение от налогов
По словам Железняка, на YouTube Золкин в 2025 году заработал около $100-150 тыс.
С 2023 года он приобрел три автомобиля, в том числе BMW X5 в 2025 году.
В то же время, говорит нардеп, с 2010 по 2025 год он почти не платит налоги и не декларирует их.
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Зе-блогер Золкін перебуває під протекцією ГУР МО
Як може бути інакше в цій державі з цими людьми.
Ізраїль своїх не видає.
І це працює. ☹️
А золкіни, іванови, петрови, раєвські жирують навіть під час війни.
"За словами Железняка, на YouTube Золкін у 2025 році заробив близько $100-150 тис.
Із 2023 року він придбав три авто, зокрема BMW X5 2025-го року.
Водночас, каже нардеп, із 2010 по 2025 рік він майже не сплачує податків не декларує їх."
Джерело: https://censor.net/ua/n3604239
І такий самий брехливий. Покажіть мої коментарі, в яких я закликала когось вішати.
Порівняємо їх із придбаннями пропагандонів ОПи.
Доки Золкін працював лише на зовні, то до нього якихось особливих претензій від суспільства не було. А так получилось, що набрав певний авторитет і його зараз використовують у політичних інтригах.
https://x.com/UaPeacemaker/status/2030935295445664115?s=20
буданга перетворив ГУР на кагал шпигунів і зрадників
Головнокомандуючий - москаль Сирський.
Міністр оборони - москаль Федоров.
Голова офісу Зеленського - москаль Буданов.
Заступник голови офісу Зеленського - москаль Татаров.
Голова ДБР - москаль Сухачов.
Колишній генпрокурор - москалька Венедіктова.
Колишній голова СБУ - москаль Баканов.
Колишній заступник голови СБУ - москаль Наумов.
Колишній голова офісу Зеленського - москаль Єрмак.
Колишній голова Верховного Суду - москаль Князєв.
Владоможці кошерного Зеленського забронювали від війська - вірних пропагандонів сраколизів Зеленського - москалів - Золкіна, Іванова, Петрова....
Виникає ТРИ запитання:
-- в якій країні ми живемо.???
-- проти яких кровожерливих окупантів з північного сходу ми воюємо.???
-- можливо Головна мета владної банди Зеленського - така сама як і в москальських окупантів ***** - знищення і пограбування чим більше УКРАЇНЦІВ.???
блогери це звичайні базарні баби, які нічого не роблять лише ляпають язиками