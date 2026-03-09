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Зе-блогер Золкин уклоняется от мобилизации и налогов. ВИДЕО

Популярный блогер и интервьюер Владимир Золкин был снят с воинского учета и находится под "протекцией" ГУР МО.

Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, был отправлен запрос в Минобороны, где в ответе указали, что Золкин снят с общего воинского учета и поставлен на специальный.

"Минобороны говорит, что они такое решение не принимали. Либо СБУ, либо разведорганы. Именно в мае 2025 года Золкина куда-то перевели", - отметил парламентарий.

По словам Железняка, Золкин не находится в запасе СБУ.

"Остаются разведорганы. Мы обращаемся по поводу Золкина и других в ГУР. А там отвечают, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

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По данным нескольких наших источников в ГУР и не только, Золкин там и находится", - сказал нардеп.

В то же время он уточнил, что Золкин не является их сотрудником и не получает там зарплату. 

"Но у них есть какая-то форма бумаги, которой он фактически был снят с общего учета мобилизации и никуда дальше не поставлен и находится типа под протекцией ГУР", - добавил Железняк.

Смотрите также: Зе-пропагандист Золкин возмутился вопросом, почему он не идет на войну добровольцем: "#банутые какие-то, что ли?". ВИДЕО

Атаки на НАБУ

Нардеп напомнил, что Владимир Золкин участвовал в отбеливании Тимура Миндича и атаковал НАБУ и САП. 

"С лета 2025 года он начал активно писать в защиту Миндича и против НАБУ и САП. ... В ноябре 2025 года Петров, Иванов и почему-то Золкин активно кричали, что нет никаких пленок Миндича, что это все фейк", - добавил он.

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Заключение Золкина

Железняк напомнил, что в июле 2010 года Золкин был задержан, а в 2014 году осужден за убийство (п.12 ч.2 ст.115 УК Украины) на 14 лет.

До 2017 года он отбывал наказание в Менской колонии (это колония для правоохранителей) и вышел через 7 лет условно досрочно.

Уклонение от налогов

По словам Железняка, на YouTube Золкин в 2025 году заработал около $100-150 тыс.

С 2023 года он приобрел три автомобиля, в том числе BMW X5 в 2025 году.

В то же время, говорит нардеп, с 2010 по 2025 год он почти не платит налоги и не декларирует их.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зе-пропагандист Золкин возмутился вопросу, почему он не идет на войну добровольцем: "#банутые какие-то что ли?". ВИДЕО

Автор: 

мобилизация (3100) Железняк Ярослав (610) ГУР (814)
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Топ комментарии
+40
Немає чому дивуватися. В Україні подібна шваль себе прекрасно почуває.
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09.03.2026 09:51 Ответить
+39
Охреніти....Буданов не знав!Нє вінаватий Буданов!
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09.03.2026 09:49 Ответить
+34
Золкін верещав як свиня коли його спитали-чому не на фронті?Жополизи кварталу в тилу потрібні.Шо не ясно?
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09.03.2026 09:56 Ответить
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ви, як військовий, поважаєте золкіна? якщо так, то за що?
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09.03.2026 11:10 Ответить
Особисто мені той Золкін глибоко до сраки. Я писав зовсім про інше.
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09.03.2026 11:51 Ответить
На мій погляд, ті рейтинги які малюють Буданову давно втопилися в зеленому лайні, коли він перейшов в офіс президента.
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09.03.2026 10:23 Ответить
оркестр клистирных инструментов Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Золкинд
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09.03.2026 10:23 Ответить
https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%94%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B3%D1%83%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D1%83-%D1%82%D0%BE-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%BD-%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D1%83-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/10238099662381200/ Брат Єрмака Денис служить в ГУР МОУ. То що ...
Зе-блогер Золкін перебуває під протекцією ГУР МО
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09.03.2026 10:39 Ответить
Вони усі перебувають під протекцією ГУР, починаючи з Єрмака.
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09.03.2026 13:35 Ответить
А що є така юридична форма "пербувати під протекцієй" Це що? Щось на кшталт "захисту свідків"
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09.03.2026 18:55 Ответить
Все равно во всем виноваты тцк,а баканоцы и будановцы священные коровы.
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09.03.2026 10:49 Ответить
Весь зелений пропагандонський непотріб де-факто заброньований жОПою, тому ці організми так сумлінно відробляють свою миску помиїв.
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09.03.2026 10:51 Ответить
Лицемірний мудак і вбивця - популярний і на особливих правах.
Як може бути інакше в цій державі з цими людьми.
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09.03.2026 11:00 Ответить
Золкін СПЕЦІАЛЬНИЙ військовозобов'язаний . Що це значить ? В разі складної ситуації на фронті , Золкін , Татаров , Баканов і старший групи Єрмак , разом з братом начінають всєх мачіть , взривать , самалоьотамі бамбіть .... ну і все таке . Ну шо вам сказать , суцільний ад карочє .
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09.03.2026 11:02 Ответить
А потім медалі від Путлера отримають...
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09.03.2026 13:37 Ответить
Як не під@р, то обовязково під протекторатом якихось силовиків зЕвлади.
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09.03.2026 11:12 Ответить
Він вийшов раніше можливого терміну при попередній владі. Як ? Він мусив відсидіти 2/3 щоб вийти по удо. Але ж він вийшов по половині. !!! Як ?
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09.03.2026 11:17 Ответить
Запитай у тих , які взагалі не сидять і дня . Наприклад , у судді що п'яним убив нацгвардійця на блокпосту .
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09.03.2026 12:28 Ответить
Подія була в 2010р. Засудили в 2014р. Закон Савченко, рік в СІЗО за 2.
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09.03.2026 14:16 Ответить
Цікаво інше : як він вийшов по половині строку , як що був засуджений за особливо тяжкою статею ? Там максимум він повинен був відсидіти 2/3 строку.
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09.03.2026 11:15 Ответить
Мусор- вбивця влаштувався на тепле місце. Герой нашого часу, ****.
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09.03.2026 11:19 Ответить
Так у нас там всі. Враховуючи «а шо не жах?» Червоненко, який дивним чином з початку віни став підполковником ГУР МО
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09.03.2026 11:25 Ответить
Ми всі чули про "плівки Міндіча". Хто чув самі плівки Міндіча? Не роздруковки, а самі плівки? Я не чув. Спеціально шукав. Не знайшов. Якщо вони є то маємо вимагати оприлюднення без купюр, але ж ніхто не вимагає! Якщо всім по фіг і плівок ніхто не чув то чому на ці плівки постійно посилаються?
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09.03.2026 11:27 Ответить
Зате ЬЦК плювало на всі статуси по Виключений з обліку... Опісля спілкування в Тцк ти вже з новим віськовим квитком... Коли запитуєш яка різниця між мінтами-пенсіонерами і тобою, відповідають запитанням - А ти що екс міліціонер???
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09.03.2026 11:29 Ответить
Які люди така і гур , позорище, шапіто..
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09.03.2026 11:30 Ответить
Перепрошую; не люди, а влада. Це--не тотожні поняття.
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09.03.2026 15:43 Ответить
Ой, ну про що ви говорите... Буде спокійно жити на одній вулиці з Міндічем і в вус не дути.
Ізраїль своїх не видає.
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09.03.2026 11:44 Ответить
Коломойський втік від переслідування ФБР до Ізраїлю. Ізраїльтянам американські євреї пояснили що це матиме наслідки на постачання зброї з США. Коломойського швидко повернули в Україну... Здає Ізраїль своїх! Ще й як здає! Питання лише в ціні.
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09.03.2026 13:57 Ответить
А ти казкар. Казкарі завжди плутають винятки і системність.
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09.03.2026 15:23 Ответить
Оце у zеленого пропагандисти: zолкін - вбивця, сперменко - вбивця.
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09.03.2026 11:46 Ответить
Добре живеться дуполизу Шашличного

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09.03.2026 11:46 Ответить
Ой перестаньте, такі ви смішні. То Золкін, то ще якийсь там Насіров. Смикаєте еліту, як ніби справді в рівність повірили. Прийдіть вже до тями й тримайтеся до кінця, інакше на Варшаву з іржавою мосінкою.
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09.03.2026 11:53 Ответить
Черговий шашличний штірліц
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09.03.2026 11:58 Ответить
Кумири малоросів, контужених "кварталом", Марафоном та кремлівською пропагандою, яка століттями працює проти українських державників, політиків, ********** їх, зводячи на них наклепи.
І це працює. ☹️
А золкіни, іванови, петрови, раєвські жирують навіть під час війни.

"За словами Железняка, на YouTube Золкін у 2025 році заробив близько $100-150 тис.

Із 2023 року він придбав три авто, зокрема BMW X5 2025-го року.

Водночас, каже нардеп, із 2010 по 2025 рік він майже не сплачує податків не декларує їх."


Джерело: https://censor.net/ua/n3604239
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09.03.2026 12:05 Ответить
Який цікавий адвокат вбивці Золкіна підкотив ...
І такий самий брехливий. Покажіть мої коментарі, в яких я закликала когось вішати.
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09.03.2026 15:26 Ответить
Показуйте конкретні факти про придбані авто депутатами від ЄС за роки великої війни
Порівняємо їх із придбаннями пропагандонів ОПи.
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09.03.2026 15:28 Ответить
Канєшна-канєшна! Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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09.03.2026 15:34 Ответить
А де ще притулок знаходити сепарні, ефесбешникам, і риго-силі?
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09.03.2026 12:10 Ответить
Він сидів у в*язниці за вбивство людини.
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09.03.2026 12:26 Ответить
Проблема виникає тоді, коли Золкін і йому подібні персонажі починають працювати на "внутрішній ринок", займають якусь одну сторону і перетворюються на пропагандистів.
Доки Золкін працював лише на зовні, то до нього якихось особливих претензій від суспільства не було. А так получилось, що набрав певний авторитет і його зараз використовують у політичних інтригах.
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09.03.2026 12:27 Ответить
Раніше про нього ніхто не знав. Прийшла популярність - прийшла цікавість. Логічно.
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09.03.2026 14:19 Ответить
Тепер зрозуміло звідки у цього чорта Золкіна доступ до кацапських полонених на яких ця чепуха робить контент для Ютьюба. Там ще один гусь Апостол є. Це які треба мати усі ви щоб тебе пускали в місця утримання цих кацапів
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09.03.2026 13:08 Ответить
Так. Під протекцією "своїх" - зєлєнского і єрмака. А ви що чекали на порядність від "укроєврея"?
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09.03.2026 13:09 Ответить
пропагандоны они и в Африке пропагандоны. Мне его табло еще с 2022 с первых интервью не нравилось, клоун
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09.03.2026 13:10 Ответить
Він від 2022 в базі Миротворця, як провокатор і "тітушка" на публічних акціях.

https://x.com/UaPeacemaker/status/2030935295445664115?s=20
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09.03.2026 15:31 Ответить
Гогілашвілі, червоненко, шевченко, тепер цей мусор-вбивця,
буданга перетворив ГУР на кагал шпигунів і зрадників
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09.03.2026 13:12 Ответить
Раз нема документів на бронь,направте ТЦК і хай хлопець послуже Батьківщині.Хай язик до дупи запихне,а не лізе характеризувати роботу НАБУ і САП.
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09.03.2026 13:15 Ответить
У Золкіна талант вступати не в ту "партію": то побився не з тим, то вступив не в ту партію... Але, як кажуть, "як пішло п... на пропасть, то й старці ї....". А такий наче пристойний чоловік був...
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09.03.2026 13:24 Ответить
Молодець Золкін. Над лохами поржав і чимало заробив. А лохи най терплять далі. Заходимо на 8 рік. Чудовий українці народ...всім би такий, але Техас грабують техасці.
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09.03.2026 13:31 Ответить
В УКРАЇНІ : -
Головнокомандуючий - москаль Сирський.
Міністр оборони - москаль Федоров.
Голова офісу Зеленського - москаль Буданов.
Заступник голови офісу Зеленського - москаль Татаров.
Голова ДБР - москаль Сухачов.
Колишній генпрокурор - москалька Венедіктова.
Колишній голова СБУ - москаль Баканов.
Колишній заступник голови СБУ - москаль Наумов.
Колишній голова офісу Зеленського - москаль Єрмак.
Колишній голова Верховного Суду - москаль Князєв.
Владоможці кошерного Зеленського забронювали від війська - вірних пропагандонів сраколизів Зеленського - москалів - Золкіна, Іванова, Петрова....
Виникає ТРИ запитання:
-- в якій країні ми живемо.???
-- проти яких кровожерливих окупантів з північного сходу ми воюємо.???
-- можливо Головна мета владної банди Зеленського - така сама як і в москальських окупантів ***** - знищення і пограбування чим більше УКРАЇНЦІВ.???
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09.03.2026 13:31 Ответить
Єрман єврей.
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09.03.2026 13:42 Ответить
Єрмак - москальський ашкеназі зі змішаної москало-єврейської родини.
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09.03.2026 13:56 Ответить
Значит цінний кадр
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09.03.2026 13:36 Ответить
Золкін і кошевий бійці спецпризначення ротового отвору.
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09.03.2026 14:08 Ответить
Золкін мав бути ще знятий з військового обліку за поданням виправної колонії за особливо тяжкий злочин, менше сенсацій і брехні розповсюджуйте
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09.03.2026 14:17 Ответить
Він вийшов достроково після половини строку. Значить, був пересуд і злочин визнали менш тяжким. Інакше сидів би 2/3 строку мінімум. Очевидно, був корисний адміністрації. І зараз корисний.
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10.03.2026 00:04 Ответить
З обліку знімається в будь-якому разі якщо є вирок суду, а потім був пересуд чи не було пересуду, поновлення вже не могло бути. Таким було законодавство.
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03.04.2026 00:15 Ответить
а як вийшло що він півтора року недосидів
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09.03.2026 14:37 Ответить
Блогерів потрібно обкладати податками за піідвищеною ставкою, як легкі гроші та надприбутки,
блогери це звичайні базарні баби, які нічого не роблять лише ляпають язиками
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09.03.2026 22:15 Ответить
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