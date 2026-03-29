РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11965 посетителей онлайн
Новости Видео Атаки беспилотников на Херсон
2 739 5

Россия ударила по гражданским автомобилям в Херсоне: погибла женщина, двое мужчин ранены, один из них в тяжелом состоянии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 29 марта, около 11:00 российские террористы нанесли удар с помощью беспилотника по гражданскому автомобилю в Корабельном районе Херсона.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Погибла женщина

Отмечается, что от полученных травм на месте погибла 43-летняя женщина.

Читайте также: Один человек погиб и двое ранены в результате российских обстрелов Херсонской области

Ранен мужчина

Также скорая доставила в больницу в состоянии средней тяжести 74-летнего мужчину. Он получил контузию, осколочные ранения руки, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Читайте: Гуманитарная катастрофа в оккупированных РФ Олешках: Лубинец обратился к МККК и российской стороне

Обновленная информация

По данным Национальной полиции, около 10 утра беспилотником типа FPV враг ударил по машине в центре Херсона. В салоне находился 63-летний водитель, он получил взрывную травму, многочисленные обломочные ранения конечностей, головы, туловища. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали.

Также в полиции отметили, что пострадавший мужчина и погибшая в результате российской атаки по автомобилю в Корабельном районе женщина были отцом и дочерью.

Последствия атак

Удар РФ по авто в Херсоні
Удар РФ по авто в Херсоні
Удар РФ по авто в Херсоні
Удар РФ по авто в Херсоні
Удар РФ по авто в Херсоні
Удар РФ по авто в Херсоні
Удар РФ по авто в Херсоні
Удар РФ по авто в Херсоні

Автор: 

обстрел (33659) Херсон (3369) Херсонская область (5816) Херсонский район (939)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 