Россия ударила по гражданским автомобилям в Херсоне: погибла женщина, двое мужчин ранены, один из них в тяжелом состоянии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Сегодня, 29 марта, около 11:00 российские террористы нанесли удар с помощью беспилотника по гражданскому автомобилю в Корабельном районе Херсона.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Погибла женщина
Отмечается, что от полученных травм на месте погибла 43-летняя женщина.
Ранен мужчина
Также скорая доставила в больницу в состоянии средней тяжести 74-летнего мужчину. Он получил контузию, осколочные ранения руки, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.
Обновленная информация
По данным Национальной полиции, около 10 утра беспилотником типа FPV враг ударил по машине в центре Херсона. В салоне находился 63-летний водитель, он получил взрывную травму, многочисленные обломочные ранения конечностей, головы, туловища. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали.
Также в полиции отметили, что пострадавший мужчина и погибшая в результате российской атаки по автомобилю в Корабельном районе женщина были отцом и дочерью.
Последствия атак
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль