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Новости Видео Обстрелы Донетчины Обстрел Краматорска
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Войска РФ нанесли удары КАБами по Краматорску: не менее 10 раненых, есть разрушения. ВИДЕО

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате сегодняшних обстрелов Краматорска в Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

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Враг засыпает город авиабомбами

По его словам, уже утром россияне сбросили на город 3 авиабомбы - одна из них попала в жилой дом.

Повреждены 7 многоэтажек, административное здание и 8 автомобилей.

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"Окончательное количество жертв и масштабы разрушений устанавливаем.

Вот и вся цена российским разговорам о "перемирии" - они пришли сюда убивать и уничтожать. Никакой мир им не нужен", - подчеркивает глава области.

Обстрелы за сутки

По данным ОВА, за минувшие сутки, 10 апреля, враг обстреливал 3 района области.

  • Покровский район. В Доброполье погиб человек.
  • Краматорский район. В Краматорске поврежден инфраструктурный объект и автомобиль. В Шостаковке Новодонецкой громады повреждены 5 частных домов и административное здание.
  • Бахмутский район. В Резниковке Сиверской громады повреждены 2 частных дома.

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Автор: 

Краматорськ (2517) обстрел (33805) Донецкая область (12637) Краматорский район (1336)
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Топ комментарии
+8
Вбивають людей перед Великоднем, щоб потім цинічно оголосити на півтора дні перемир'я. Реально кончені відморозки...
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11.04.2026 13:14 Ответить
+6
Зеля! - перемир"я закінчилось не почавшись - відповідь буде?
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11.04.2026 13:10 Ответить
+5
Перемир'є ***** буде тільки з 16 00,а до того можна вбивати,нажаль😭,треба знищувати їхні говнольоти щоб не могли скидати каби на прикордонні міста
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11.04.2026 13:17 Ответить

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