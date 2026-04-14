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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Минус 29 оккупантов: бойцы 71-й ОЕБр ликвидировали россиян, вылезших из газовой трубы. ВИДЕО

Бойцы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ сорвали дерзкую попытку российских оккупантов проникнуть в тыл украинских позиций. Для скрытого передвижения враг выбрал нетипичный маршрут и рассчитывал на эффект неожиданности. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению пресс-службы подразделения, группа из 29 захватчиков пыталась осуществить инфильтрацию, используя газовую трубу. Оккупанты рассчитывали, что сложные погодные условия и специфика местности помогут им пройти незамеченными.

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"29 оккупантов предприняли попытку инфильтрации в тыл наших позиций, используя газопровод и сложные погодные условия. Но благодаря слаженной работе движение противника было своевременно обнаружено и остановлено", - отмечают в 71-й ОЕБр.

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Автор: 

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Топ комментарии
+7
Якщо під землею є трубопровід у ньому ОБОВ*ЯЗКОВО появляться узкіє !!! А ви кажете нетиповий.
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14.04.2026 12:04 Ответить
+6
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14.04.2026 12:16 Ответить
+6
Гарно попрацювали наші Воїни , заземливши 29 кацапських рил,
молодці 👍🏼🙏🏼❤️
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14.04.2026 12:17 Ответить

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