Дроны атаковали Ярославский НПЗ, - СМИ

В ночь на 26 апреля дроны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу на территории России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Exilenova+.

Первые подробности

Местные жители сообщают, что в районе прозвучало более 15 сильных взрывов, из-за которых в жилых домах дрожали окна.

По их словам, удар пришелся на Ярославский нефтеперерабатывающий завод, где после атаки вспыхнул масштабный пожар.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 28 марта был атакован крупный НПЗ в Ярославле: на заводе вспыхнули пожары.

Впоследствии Генштаб подтвердил эту информацию.

