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Новости Видео Удары по логистике РФ Воздушная деятельность ВСУ
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Пилоты истребителей Су-27 уничтожили мост, по которому оккупанты перебрасывали технику и штурмовиков

Экипажи истребителей Су-27 Военно-воздушных сил Украины нанесли точный авиаудар по мосту, который российские войска использовали для обеспечения своей логистики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сооружение было одним из маршрутов, по которым оккупанты перебрасывали военную технику и личный состав на одном из направлений фронта.

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В результате прицельного авиаудара мост был разрушен, что существенно затруднило логистическое обеспечение противника.

Видео опубликовано в соцсетях.

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Автор: 

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Топ комментарии
+7
Смерть московитам з ******* в Україні!
Слава Україні!!
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05.07.2026 10:01 Ответить
+6
Точний удар і логістика ворога призупинена.
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05.07.2026 10:27 Ответить
+3
От мені цікаво - в новинах постійно пишуть "Су-27 знищили...", "Міг-29 знищили...". А де ж F-16??? Чи Mirage? Чи вони лише підходять для збиття крилатих ракет?
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05.07.2026 10:54 Ответить

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