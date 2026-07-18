Украинские дроны превратили логистический центр Wildberries под Москвой в костёр: СБС назвали логистику РФ законной целью. ВИДЕО

В ночь на 18 июля украинские беспилотники дальнего действия нанесли удар по логистическому центру Wildberries в Электростали Московской области, примерно в 50 км от Москвы. На месте вспыхнул масштабный пожар, густой дым был виден из разных районов Подмосковья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Силах беспилотных систем, комментируя атаку, отметили, что российская логистическая инфраструктура, обеспечивающая экономику и военный потенциал государства-агрессора, остается законной целью для украинских дальнобойных средств поражения.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет расширять удары по военной и логистической инфраструктуре на территории России, чтобы уменьшить её возможности вести войну против Украины.

По сообщениям российских источников, это уже второй удар по складам маркетплейса: этой ночью также был поражён комплекс Wildberries в Котовске Тамбовской области.

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