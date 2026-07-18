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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Украинские дроны превратили логистический центр Wildberries под Москвой в костёр: СБС назвали логистику РФ законной целью. ВИДЕО

В ночь на 18 июля украинские беспилотники дальнего действия нанесли удар по логистическому центру Wildberries в Электростали Московской области, примерно в 50 км от Москвы. На месте вспыхнул масштабный пожар, густой дым был виден из разных районов Подмосковья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Силах беспилотных систем, комментируя атаку, отметили, что российская логистическая инфраструктура, обеспечивающая экономику и военный потенциал государства-агрессора, остается законной целью для украинских дальнобойных средств поражения.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет расширять удары по военной и логистической инфраструктуре на территории России, чтобы уменьшить её возможности вести войну против Украины.

По сообщениям российских источников, это уже второй удар по складам маркетплейса: этой ночью также был поражён комплекс Wildberries в Котовске Тамбовской области.

Смотрите также: Силы беспилотных систем подтвердили удар по складу Wildberries в Подмосковье. ВИДЕО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны атаковали РФ: горят склады Wildberries и нефтебаза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (24880) Силы беспилотных систем (575) Московская область РФ (2)
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Топ комментарии
+15
Нє ну мені нравиться як воно горить, але сирського геть до папаші.
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18.07.2026 12:47 Ответить
+12
"Дим атєчества нам солодкий і приємний".
/А. Грібаєдаф/
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18.07.2026 13:01 Ответить
+8
які люді? чурбани узькіє
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18.07.2026 12:58 Ответить

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