"Вернуть Федорова, уволить Сырского": в Киеве и Львове продолжается четвертый день протеста. ВИДЕО
Вечером в воскресенье, 19 июля, в Киеве и Львове люди вновь собрались на протест с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Также раздаются призывы уволить Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ.
Видео протестов публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Киев
В столице возле театра Франко уже собралось несколько сотен человек. Люди требуют перемен в армии, а также достойного отношения к украинским военным со стороны командования.
Участники акции скандируют: "Сырский — вон", "Нет — репрессиям военных".
Львов
Во Львове участники акции собрались на проспекте Свободы. Люди скандируют: "Сырского — вон!"
Напомним, что это уже четвертый день протестов.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.
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Військові задоволені.
Нафіга вам симулякр Федоров?
Він же з тієї ж діжки з лайном, що і вся команда ЗЄ.