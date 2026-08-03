"Птахи Мадяра" поразили колонну российских бензовозов на оккупированной части Запорожской области, - СБС
Подразделение Сил беспилотных систем ВСУ нанесло удар по колонне российской техники на временно оккупированной территории Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.
По словам Бровди, украинские операторы беспилотников обнаружили колонну бензовозов вблизи оккупированного Приморска Запорожской области.
Как утверждает командующий СБС, бойцы 3-го батальона "Назик" 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра" уничтожили два бензовоза и автомобиль сопровождения.
"Крыму тяжело достается бензин - всего один из трех. Все задачи так называемой "СВО" будут выполнены благодаря значительному падению украинских дронов по вашему приказу", - написал командующий СБС.
Независимого подтверждения обнародованной информации пока нет.
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