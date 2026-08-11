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Новости Видео Мобилизация в Украине
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Мендель, Полякова и мобилизация: что стоит за вбросами о многодетных семьях, женщинах и войне? / Без цензуры. ВИДЕО

На фоне дефицита ракет для ПВО Россия усиливает другое оружие — информационные атаки, призванные расколоть украинское общество.

Интервью Юлии Мендель и Оли Поляковой, петиции о мобилизации многодетных родителей и бездетных женщин — случайный информационный шум или части одного процесса?

Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, кому выгодно настраивать украинцев друг против друга, почему тема мобилизации стала удобным инструментом манипуляций и какой на самом деле должна быть справедливость во время войны.

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Автор: 

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