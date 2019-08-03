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Зеленський у Трускавці нагадав про неприпустимість "договорняків" і прогулів у Раді: Розмова буде короткою

Зеленський у Трускавці нагадав про неприпустимість

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із новообраними від партії "Слуга народу" депутатами Верховної Ради в Трускавці, де вони проходять тижневе інтенсивне навчання від "Київської школи економіки", і попередив їх про неприпустимість пропуску пленарних засідань або "договорняків".

Про це він повідомив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".

"У нас дуже багато законопроектів. Ми хочемо, щоб вони розуміли, наскільки серйозна на них відповідальність. На них така відповідальність, що вони не мають права не ходити на роботу або телефонувати і про щось домовлятися з кимось. Щоб вони про це навіть не думали, коли якісь чоловіки або жінки серйозні будуть їм телефонувати і щось пропонувати. Я не хочу і не буду впливати на партію, на Верховну Раду, але якщо до нас дійдуть такі чутки, то у нас буде дуже серйозна розмова з депутатами. Говорити вже не буде про що", - сказав він.

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Зеленський також відповів, що наразі не визначено дати його послання до Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, оскільки ще не зрозуміло, коли почне роботу новий парламент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Трускавець (94) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+14
Это про отрубанные руки свынарчуков?
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03.08.2019 16:07
+12
ну ,это он списочников припугнуть может...а есть еще мажоритарщики,которые вполне могут управлять своими плавниками
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03.08.2019 16:06
+11
Зеленский в Трускавце напомнил о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде: Разговор будет короткий - Цензор.НЕТ 1613
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03.08.2019 16:04
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твои налоги пойдут не защиту страны, не на дороги, а на етот гребаный цирк...
на одной ножке поскакать и цвета научиться отличать - всегда думал, шо ето забота родителей - видимо был не прав...
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03.08.2019 17:07 Відповісти
Тобто Вовік вже щось вкрав?
Йди вже до себе в Цапію
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03.08.2019 17:22 Відповісти
та дела мне нет до твоего вовика-пионера...
беня в штаты пусть приедет и на все вопросы ответит - не виноват?
поедет домой - виноват присядет в буцыгарню с мороженкой...
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03.08.2019 17:28 Відповісти
Порошенковщина больше не пройдет.
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03.08.2019 17:15 Відповісти
та бачимо, шо не пройдьоть. зеленковщина на часi...
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03.08.2019 22:17 Відповісти
Порошенковщина - це що?
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05.08.2019 10:58 Відповісти
"ударить, и крепко ударить, по Пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить (опять это проклятое слово!) ее в печать"!!!!
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05.08.2019 11:13 Відповісти
Вышесказанное Зе-чуваком верно по сути, но справедливым будет при условии, если коснётся всех без исключений. Как это сочитается, например, с намерением Жана Беленюка выступить на очередной олимпиаде. Если он не будет иметь ежедневных двухразовых тренировок и не будет выезжать на тренировочные сборы - на олимпиаде он опозорится. А если будет, то зачем ему депутатство?
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03.08.2019 17:16 Відповісти
Беленюку как раз это и не надо, это так сказать первая ласточка,
это Тремпель думает в какую страну бы негров сплавить, а тут гляди негр в ВР, и никто его не ущемляет и не притесняет, так что при выборе страны, неграм теперь есть о чем подумать!
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03.08.2019 19:11 Відповісти
в установлении диктатуры в Украине, фейковый през-велосипедист сначала "потренируется на кошках", своих депутатах-кріпаках: https://www.youtube.com/watch?v=-j79mA_6BAQ
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03.08.2019 17:17 Відповісти
красная кнопка слева - зеленая справа,
посредине для тех кому в раде и быть не нужно.
еще раз - красная слева, зеленая справа - обуеть украинцы вы наповыбирали...
как понавыбирали - так они вам и понатыкают.
и не стонать потом!
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03.08.2019 17:20 Відповісти
На тобі гривню - йди купи собі скломою і радій
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03.08.2019 17:24 Відповісти
так и думал - баран всегда баран.
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03.08.2019 17:30 Відповісти
А що в тебе з бєнєю??? Не договорняк??? А з портновим??? Шмаркля зелена...
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03.08.2019 17:21 Відповісти
какие вы смешные
толковый прокурор посадит любого
допросить с подпиской про дачу ложных показаний
соврал - статья
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03.08.2019 17:42 Відповісти
Если Зеленский, действительно поддержанный большинством народа, считает, что он будет управлять набранной им этой сворой (других слов не подберу), то он ошибается, наоборот эта свора, надышавшись , опьяняющим воздухом абсолютной власти, будет стараться управлять им и мы получим хаос во всем его разрушительном смысле.
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03.08.2019 17:58 Відповісти
ТЫ ВАЩЕ СТАТЬЮ ЧИТАЛО, СОЕВОЕ?
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03.08.2019 18:53 Відповісти
читали зелёное. требуют тупо на кнопку "за" нажимать остальное лирика.
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03.08.2019 19:56 Відповісти
А ты само то читало? Или ты только на курся по чтению в Трускавец записалось?
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03.08.2019 20:52 Відповісти
"Шаг влево,шаг вправо - побег.Прыжок на месте - провокация.Стреляю без предупреждения".
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03.08.2019 19:03 Відповісти
у меня такое впечатление, что каждый сторонник Зеленского считает что, к примеру, в США в Конгресс люди идут просто с улицы. т.е. они ничего не делают для местной партийной организации, никогда не занимают местных/региональных должностей, а вот так вот - прямо из фликсбуса тебя цап и в кресло конгрессмена.

народ Украины оказался не готов сделать осознанный выбор. выбрали голытьбу себе на шею. а потом будут удивляться ну чего им паразитам не хватало? ну зачем они схемы крутить начали? какие схемы? Господи... продажа земли, приватизация госпредприятий, "излишки" армейского иммущества, да мало ли... пусть потом не удивляются.
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03.08.2019 22:25 Відповісти
Короче говоря если твоя позиция не совпадает с «политикой» партии , то ты явно с кем-то в договорняке ))
Так , что первым делом нужно отменить недоторканість , ну что б баранов надежней в стойле держать .
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04.08.2019 07:36 Відповісти
Даже в Одессу на пляж или на лигу смеха нельзя будет отлучиться. Доигрались нардепы.
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04.08.2019 08:48 Відповісти
Шокулудний гандон теж багато ******, а що з того вийшло побачили! Почне працювати рада, побачимо роботу цих мандатованих! Вже тоді будемо робити висновки!
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04.08.2019 11:11 Відповісти
"...договоров..."
Навіщо перемовини і домовленності? Тільки вказівкі з офісу зезідента!
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05.08.2019 09:57 Відповісти
делись! я серьезно!
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05.08.2019 10:12 Відповісти
Ну прогул, и ЧТО?
Перзидент своим указом уволит выбранного народом депутата?
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05.08.2019 11:15 Відповісти
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