Окупанти в Криму маніпулюють даними про українських туристів, до яких приписують і жителів півострова, - Держприкордонслужба

Днями представники окупаційної влади в Криму заявили, що серед "іноземних туристів", які відвідали півострів цього року, переважно українці. Для створення такої картинки "чиновники" окупованого Криму, рахують усіх без винятку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Заява про те, що 1,035 мільйона "туристів" з материкової частини України відвідали окупований Крим – є повною нісенітницею. Дані повністю співпадають з загальною статистикою перетину всіма громадянами адмінмежі з тимчасово окупованою територією саме в напрямку півострову, що фіксує Держприкордонслужба", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відпочивальниками окупанти вважають тих, хто просто повертається додому, їде відвідати родичів тощо.

"Наголосимо, цифрами окупанти маніпулюють не вперше. Виходячи з їхніх заяв, кількість "туристів" у Криму постійно різниться. Зокрема, у липні 2019-го окупаційна влада повідомляла про 200 тисяч відпочивальників з України з початку року і тим самим вони показали зменшення "туристів" з України, адже в липні 2018-го ця цифра з їх слів становила 800 тисяч осіб. Намагаючись показати різкий приріст українських відпочивальників у 2019 році в серпні цього року окупанти зазначили про 800 тисяч осіб, однак ці дані, як і їх дані про 1,035 мільйона "туристів" з материкової частини України, становили загальну кількість перетину адмінмежі в напрямку ТОТ АР Крим", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму. ФОТОрепортаж

Окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що з початку року півострів відвідали 6 млн 870 тисяч службовців. За його словами, 1 млн 35 тисяч осіб приїхали в окупований Крим з материкової частини України.