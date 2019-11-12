Кремль закликав Україну почати переговори з бойовиками про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції
Російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) закликала українську сторону почати прямі переговори з Донецьком і Луганськом про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України.
Про це журналістам повідомив повноважний представник РФ на переговорах контактної групи стосовно Донбасу Борис Гризлов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, російська делегація звернула увагу, що 31 грудня 2019 року закінчується термін дії закону України про особливий статус Донбасу.
"Російська делегація закликала київську сторону забезпечити продовження дії цього закону, а також почати діалог з представниками Донбасу в політичній підгрупі про поправки до цього закону, необхідні для імплементації формули Штайнмаєра. А потім - узгодити ці поправки в Контактній групі", - сказав він.
Гризлов нагадав, що "для повноцінного введення в дію особливого статусу ... потрібне його закріплення в Конституції".
"Необхідно просуватися до поетапного і повного виконання пунктів Комплексу заходів. Представники Росії і ОБСЄ в Контактній групі готові сприяти такому діалогу, і ще раз підтвердили це на нинішній зустрічі", - сказав Гризлов.
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Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran
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Прямые переговоры Украины с Лугандоном означают признание Украиной на своей территории гражданской войны (и как следствие снятие с Немытой санкций)! Если Зеленский на это пойдет, то тот день можно будет смело считать днем капитуляции Украины!