УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6873 відвідувача онлайн
Новини
14 797 219

Кремль закликав Україну почати переговори з бойовиками про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції

Кремль закликав Україну почати переговори з бойовиками про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції

Російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) закликала українську сторону почати прямі переговори з Донецьком і Луганськом про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України.

Про це журналістам повідомив повноважний представник РФ на переговорах контактної групи стосовно Донбасу Борис Гризлов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, російська делегація звернула увагу, що 31 грудня 2019 року закінчується термін дії закону України про особливий статус Донбасу.

"Російська делегація закликала київську сторону забезпечити продовження дії цього закону, а також почати діалог з представниками Донбасу в політичній підгрупі про поправки до цього закону, необхідні для імплементації формули Штайнмаєра. А потім - узгодити ці поправки в Контактній групі", - сказав він.

Читайте також: Москва не сприймає слова про необхідність розпуску "ЛДНР" як офіційну позицію Києва, - Захарова. ВIДЕО

Гризлов нагадав, що "для повноцінного введення в дію особливого статусу ... потрібне його закріплення в Конституції".

"Необхідно просуватися до поетапного і повного виконання пунктів Комплексу заходів. Представники Росії і ОБСЄ в Контактній групі готові сприяти такому діалогу, і ще раз підтвердили це на нинішній зустрічі", - сказав Гризлов.

Автор: 

Гризлов Борис (78) Донбас (22356) Тристороння контактна група (827)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+75
Кремль призвал Украину начать переговоры с боевиками о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции - Цензор.НЕТ 7600
показати весь коментар
12.11.2019 19:13
+56
Может Моника даст 24 часа, чтобы рашка не несла зерню? А, это он только тут такой смелый...
показати весь коментар
12.11.2019 19:12
+54
...самые прямые переговоры с руснявыми уже давно идут, грызло кацапское...
Кремль призвал Украину начать переговоры с боевиками о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции - Цензор.НЕТ 2476
показати весь коментар
12.11.2019 19:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Гырызлов -ПНХ !
показати весь коментар
12.11.2019 21:46 Відповісти
https://twitter.com/Realuran

https://twitter.com/Realuran
https://twitter.com/Realuran
Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran
https://twitter.com/Realuran/status/1194343657354203136
Прямые переговоры Украины с Лугандоном означают признание Украиной на своей территории гражданской войны (и как следствие снятие с Немытой санкций)! Если Зеленский на это пойдет, то тот день можно будет смело считать днем капитуляции Украины!
показати весь коментар
12.11.2019 22:14 Відповісти
ПНХ.
показати весь коментар
12.11.2019 22:16 Відповісти
Продай землю,дай статус, и йолка будет украшена на новый год новыми политиками
показати весь коментар
12.11.2019 22:31 Відповісти
"Неучаствующие" уж сильно пытаются влезть в конституцию Украины,придумав какой-то там блатной статус для Донбасса....Но согласно той же конституции ни Беня.ни Зеля,ни ещё какой-то сброд не смеет решать эти вопросы.ЭТО РЕШЕНИЕ или НЕРЕШЕНИЕ может сделать только народ
показати весь коментар
12.11.2019 22:50 Відповісти
А зеля это сделает на предстоящей встрече тет-а-тет с путиным в Узбекистане или где там...
показати весь коментар
12.11.2019 23:40 Відповісти
Звичайно можно й дулю запостити тут на Цензорі але що з тоі дулі чи фака як вже смердить настільки...Щось мені підсказує що вже є якась домовленність і це запросто може трапитись...Коротше готуйтесь зучтричати у Киіві нових депутатів ВР. від Лугандона , народних героів ЛНР ДНР
показати весь коментар
12.11.2019 23:43 Відповісти
Морги для них уже подготовили.
показати весь коментар
13.11.2019 11:37 Відповісти
Вполне ожидаемый сценарий развития ситуации - кацапы посмотрели что ради нормандской групповушки зебильный нелох готов практически на все, так почему бы им не потребовать подготовить текст капитуляции еще до встречи, а на групповушке состоится только церемония подписания капитуляции Украины перед кацапами. При этом кацапы в общем-то выигрывают в любом случае, бубочка уже вляпался по самое нехочу - подпишет капитуляцию в Украине начнется новый Майдан и у кацапов будет возможность для захвата Харькова и Одессы как минимум, не подпишет - еврошлюшки сразу начнут рассказывать что это вина Украины и пора снимать санкции, да и еще зебилы уставшие на диванах от войны в бубочке разочаруются, а ему еще землю нужно успеть спиз@ить по заданию пархатого каганата.
показати весь коментар
12.11.2019 23:47 Відповісти
Грызлов,а ты в грызло давно получал?Судя по предложению,очень давно.Згинешь ты,як роса на солнце и памяти за собой не оставишь.Бо не своей страной занимался,а в чужую грызло своё сунешь
показати весь коментар
13.11.2019 00:10 Відповісти
грызлов,хреном тебе по всей харе!
показати весь коментар
13.11.2019 02:08 Відповісти
Шоб вы выздыхли все на своих мокшанских болотах.
показати весь коментар
13.11.2019 02:14 Відповісти
Боже избавь править Конституцию.
показати весь коментар
13.11.2019 07:43 Відповісти
Єдиний статус - це Кримінал Донбасу який по статуту повинен вже сидіти на зонах України
показати весь коментар
13.11.2019 08:17 Відповісти
Переговоры можно вести с законно признаным правительством.Кто признал Лугандонию(исключая марионеток Кремля)?Рашка сама не признала а прызывает вести переговоры непонятно с кем.
показати весь коментар
13.11.2019 11:00 Відповісти
Ну це було передбачений крок Кремля. Маю надію що і наші керівники це передбачали це? І була продумана протедія цьому? Як що ні то тоді ви барани керівники держави. Вас же попереджали що будуть вести в потрібному Кремлю напрямку як худобу. І те що ви хочете спригнути з Минських угод через нормандський формат теж зрозуміли. Шановні президенти і інші владники а план "Б" у Вас є? Ну тоді хоч запропонуйте Кремлю вирішить це питання після нормадського формату і повного розведення війск від межі зіткнення..тільку умно запропонуйте щоб вони не зрозуміли що самі цього захотіли.
показати весь коментар
13.11.2019 12:30 Відповісти
Наприкладможно: Так Україна непроти обговорити з представниками народу ОРДЛО питання згоди але давайте діяти по Мінським угодам перше розведення потім розброєння потім вибори ну а там можна і обговорити всі питання з нововибраними представниками Донбасу
показати весь коментар
13.11.2019 12:51 Відповісти
Кремль же хоче щоб було все по Минську так хай так і тече
показати весь коментар
13.11.2019 12:52 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 