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Новини
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Прокурор Кулик, який веде справу Burisma, не прийшов на тестування і буде звільнений, - Рябошапка

Прокурор Кулик, який веде справу Burisma, не прийшов на тестування і буде звільнений, - Рябошапка

Віталій Кулик не з'явився на переатестацію прокурорів, а потім пішов на лікарняний. З 1 січня 2020 року він вже не зможе працювати в Офісі прокурора, в який буде перетворена Генеральна прокуратура.

Про це керівник ГПУ Руслан Рябошапка заявив в інтерв'ю виданню "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

"Він хворіє. Він спочатку не прийшов на тести (переатестація співробітників Генеральної прокуратури. - Ред.), а потім захворів. І ми чекаємо, поки він набереться сил і здоров'я, і ​​прийде до нас", - сказав Рябошапка про Кулика.

За словами генпрокурора, Кулик не зможе працювати від початку нового року.

"Ми плануємо, що новий Офіс почне функціонувати з 1 січня (згідно з реформою, Генеральна прокуратура України трансформується в Офіс генерального прокурора України. - Ред). Відповідно, 1 січня в новому Офісі можуть бути тільки переатестовані прокурори. А Костянтин Кулик таким не є", - підкреслив Рябошапка.

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Генпрокурор пояснив, що Кулик є прокурором у кримінальному провадженні, в якому фігурує компанія Burisma. Членом Ради директорів у цій компанії був Гантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

"Є 13 або 14 проваджень, де фігурує Злочевський (Микола Злочевський, власник компанії Burisma, за часів президентства Януковича був міністром екології. - Ред.). Щодо Burisma мені відомо, що є одне велике провадження, з якого виділяють різні епізоди", - сказав він.

Аудит цього провадження провести поки не вдалося.

"У провадженні налічується кілька тисяч томів. Не сотень, а тисяч. Тобто, це справа не одного дня і не одного місяця", - додав Рябошапка.

Нагадаємо, Гантер Байден - колишній член Ради директорів найбільшого приватного газовидобувача в Україні Burisma Holdings, кінцевим власником якого є колишній міністр в уряді Миколи Азарова Микола Злочевський. Він займався юридичними питаннями і підтримкою компанії міжнародними організаціями.

У 2014 році Генеральна прокуратура України пред'явила Злочевському підозру в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що він незаконно надав Burisma Holdings право на користування нафтогазоносними надрами.

У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma в НАБУ і САП. Навесні 2016 року Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.

У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування проти компанії Burisma, в якій раніше працював Гантер Байден. При цьому, за словами генерального прокурора України, Гантер не порушував жодних українських законів.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Автор: 

ГПУ (4385) Кулик Костянтин (95) Рябошапка Руслан (441) Burisma (43)


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Топ коментарі
+5
Нашел!
рябая шапка и говорил оказывается!

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что никакого уголовного дела https://strana.ua/news/231675-henprokuratura-uvolit-prokurora-kulika-vedushcheho-rassledovanie-protiv-burisma-.html в отношении украинской газовой компании Burisma в природе не существует.
Данное дело есть только в голове того, кто его придумал, считает генпрокурор о чем и заявил в интервью "https://lb.ua/news/2019/11/05/441431_ruslan_ryaboshapka_suspilstvo.html LB ".
"Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может таких производств есть несколько", - сказал генпрокурор.
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14.11.2019 21:14
+1
Рябошапка то хоть прошел тестирование?
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14.11.2019 21:08
+1
Прокурор Кулик, который ведет дело Burisma, не пришел на тестирование и будет уволен, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8619
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14.11.2019 21:09
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Рябошапка то хоть прошел тестирование?
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14.11.2019 21:08 Відповісти
кожен ранок проходить - алкатестер зранку завжди червоний
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14.11.2019 21:10 Відповісти
я что то путаю или на днях кто то из головки слуг уродов рассказывал что никакого дела по бурисме нет в природе?
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14.11.2019 21:09 Відповісти
Нашел!
рябая шапка и говорил оказывается!

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что никакого уголовного дела https://strana.ua/news/231675-henprokuratura-uvolit-prokurora-kulika-vedushcheho-rassledovanie-protiv-burisma-.html в отношении украинской газовой компании Burisma в природе не существует.
Данное дело есть только в голове того, кто его придумал, считает генпрокурор о чем и заявил в интервью "https://lb.ua/news/2019/11/05/441431_ruslan_ryaboshapka_suspilstvo.html LB ".
"Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может таких производств есть несколько", - сказал генпрокурор.
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14.11.2019 21:14 Відповісти
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14.11.2019 21:29 Відповісти
Прокурор Кулик, который ведет дело Burisma, не пришел на тестирование и будет уволен, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8619
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14.11.2019 21:09 Відповісти
Прокурор Кулик, который ведет дело Burisma, не пришел на тестирование и будет уволен, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2934
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14.11.2019 21:12 Відповісти
Это конечно хорошо что кулик мимо офиса , только кто мне объяснит зачем рябошапка в угоду бене его брал , чтобы потом уволить ?
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14.11.2019 21:14 Відповісти
кулик "умирает" последним ...
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14.11.2019 21:19 Відповісти
нету прокурора, нету дела байдена.
трамп оценил
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14.11.2019 21:20 Відповісти
Ну и куль с ним!
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14.11.2019 21:23 Відповісти
А что делать с пентхаусом?
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14.11.2019 21:25 Відповісти
что с Портновым и Мертвечуком почему не открыто на них ничего и не вызывают на допрос?
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14.11.2019 21:26 Відповісти
Кулик не по этой части!
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14.11.2019 21:40 Відповісти
На фоне слушаний в конгрессе США по поводу импичмента Трампа..
не стоило это дело.. шевелить.. вообще вмешиваться.. иначе потеряют отношения не с одной партией.. а со всеми.. двумя
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14.11.2019 21:30 Відповісти
А с каких пор нарушение закона Злочевским не надо "шевелить"? Таким макаром там будут продолжать ворочать темные делишки...
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14.11.2019 21:50 Відповісти
Там если какое дело и было - то вопросы были к Злочевскому. К Байдену-младшему там вопросов не было и быть не могло.
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14.11.2019 21:50 Відповісти
 
 