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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль доручив поліції проконтролювати, щоб у маршрутках їздили не більш ніж 10 осіб

Шмигаль доручив поліції проконтролювати, щоб у маршрутках їздили не більш ніж 10 осіб

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Нацполіції проконтролювати дотримання регламенту перевезень під час карантину.

Про це він сказав на засіданні Кабінету Міністрів, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль доручив МВС забезпечити правопорядок і проконтролювати перевезення громадян відповідно до встановленого регламентом - не більш ніж 10 осіб в одному транспортному засобі.

Також він доручив облдержадміністраціям забезпечити вивезення людей з авто- і залізничних вокзалів.

"Прошу голів ОДА спільно з Нацполіцією, сьогодні і завтра, в ці два дні, коли ми фактично проводимо евакуацію громадян, які прибули на вокзали, забезпечити порядок і спокійний доїзд громадян додому, в тому числі нерегулярними рейсами в разі необхідності", - заявив Шмигаль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок. ФОТОрепортаж

16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з опівдня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкривайте метро. Що показує перший день карантину і зупинки метро в Києві?

Автор: 

карантин (18172) маршрутки (347) Нацполіція (15205) транспорт (1397) Шмигаль Денис (4606)


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Топ коментарі
+24
таке враження, що вони в Україну заслані і не знають місцевих обставин
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18.03.2020 15:02
+22
чомусь іржу
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18.03.2020 15:00
+19
Похоже премьер-неадекват. Наверное живёт где-то в паралельной реальности.
Это ж надо маршруток в разы больше. Откуда они возьмутся?
Пусть тогда метро открывают. Потому как толпы в сотни рыл на остановках и штурмующие маршрутки это на порядок хуже с точки зрения карантина
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18.03.2020 15:04
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18.03.2020 15:00 Відповісти
"приказываю солнцу не заходить"

Шморкаль
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18.03.2020 15:22 Відповісти
чомусь іржу
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18.03.2020 15:00 Відповісти
таке враження, що вони в Україну заслані і не знають місцевих обставин
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18.03.2020 15:02 Відповісти
Эти профнепригодные вообще ничего не знают.
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18.03.2020 15:58 Відповісти
А як вам така новина?
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2899125-smigal-doruciv-rozrobiti-zakon-na-upovnovazenna-prezidenta-vvoditi-nadzvicajnij-stan.html Шмигаль доручив розробити закон на уповноваження Президента вводити надзвичайний стан
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18.03.2020 15:01 Відповісти
Ця ж новина під іншим заголовком...
https://24tv.ua/zelenskomu_hochut_dozvoliti_vvoditi_nadzvichayniy_stan_odnoosibno_n1299648 Зеленському хочуть дозволити вводити надзвичайний стан одноосібно
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18.03.2020 15:04 Відповісти
Напевно читав підручник- як управляти Вселенною,щоб не викликати підозру у санітарів.
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18.03.2020 15:21 Відповісти
Ездить нужно на личном автотранспорте .Это самый безопасный сейчас вариант .
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18.03.2020 15:02 Відповісти
...на авториа и в автосалонах очереди
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18.03.2020 15:13 Відповісти
Надо авто вместе с масками выдавать за счет бюджета ОП, ВР и кабмина.
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18.03.2020 16:00 Відповісти
всегда можно воспользоваться опытом нашего президента - пересесть на самокат!
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20.03.2020 11:58 Відповісти
Щас медсестры и санитарки из больниц возьмут свои тачки и поедут на работу. У кого нет машины - на такси.
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18.03.2020 15:39 Відповісти
А наши "высокооплачиваемые" санитарки и медсестры только так всегда и ездили - исключительно на своих машинах и такси.
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18.03.2020 16:06 Відповісти
не верится, что все это происходит.. может еще один штаб создать?
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18.03.2020 15:02 Відповісти
Штаб - это не серьезно. Нужен Национальный Комитет Спасения Транспорта. Ну на крайний случай Офис Транспорта.
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18.03.2020 17:37 Відповісти
с автобусов будут снимать и сразу в нацгвардию!
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18.03.2020 15:03 Відповісти
Ще невідомо хто кого буде знімати...
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18.03.2020 15:05 Відповісти
Опять за старое?
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18.03.2020 15:03 Відповісти
Одного нуля не хватает - это не опечатка??
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18.03.2020 15:03 Відповісти
Міліціанти могли би підвозити киян до роботи на своїх бобарях і буханках.
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18.03.2020 15:04 Відповісти
Похоже премьер-неадекват. Наверное живёт где-то в паралельной реальности.
Это ж надо маршруток в разы больше. Откуда они возьмутся?
Пусть тогда метро открывают. Потому как толпы в сотни рыл на остановках и штурмующие маршрутки это на порядок хуже с точки зрения карантина
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18.03.2020 15:04 Відповісти
Не похоже, а так и есть. Зе других в кабмин и не назначает. Каков поп - таков и приход.
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18.03.2020 16:07 Відповісти
а главное куда они все едут? они что все медраболтники, продавцы АТБ, милиционеры и заправщики АЗС? по идее, ничего больше не должно работать
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18.03.2020 19:39 Відповісти
зеле хорошо, у него кортеж и тесла
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18.03.2020 15:04 Відповісти
а средства на это есть? или сказать и этого достаточно..
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18.03.2020 15:04 Відповісти
шмаль, ты дебил или претворяешься?
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18.03.2020 15:04 Відповісти
Скорее, по его заявлениям, первое.
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18.03.2020 16:08 Відповісти
шмигаль ти сам їздиш в маршрутках..подонок..
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18.03.2020 15:05 Відповісти
Мне так кажется что наш народ не будет следовать этим правилам, потому что транпорт тоже можно понять, маршруткам, автобусам, троллейбусам, и трамваям тоже же хочется заработать, иначе будет беда с экономикой для людей, я не водитель транспорта общественного но заработать тоже хочу, хорошо что казино риобет не закрыли во время карантина https://riobetcasino.org/ Кто сидит без работы и денег, советую общатится к старым способам подработки, скупаем антисептики, моем руки, носим маски и заботимся о наших бабушках и дедушках) А я пошла играть в риобет, там нет короновируса))
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18.03.2020 15:09 Відповісти
Сколько нужно маршруток, чтобы развезти всех желающих по 10 чел./шт.?

Шмыгаль поручил полиции проконтролировать, чтобы в маршрутках ездили не больше 10 человек - Цензор.НЕТ 8415
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18.03.2020 15:10 Відповісти
проблема этой власти в том, что они плохо учились в школе и не умеют считать. Буквально. Научились только пыль в глаза пускать и пальцы веером ставить на камеру, блоггеры туевы.
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18.03.2020 15:53 Відповісти
Нет, не только пыль. Они хорошо научились, вернее были обучены их кукловодами, доверчивых лохов разводить.
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18.03.2020 16:11 Відповісти
Що ти ідіот робиш--підставляєш пацанов із патрульної поліції. Що поліція може зробити коли на всіх зупинках по сотні людей. ? Перевізникі зовсім відмовляться виїзжати при таких ситуаціях. Йолопи навіть тут обкакались.
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18.03.2020 15:11 Відповісти
а шо там нам расскажет Разумков про рейтинги?
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18.03.2020 15:11 Відповісти
Разумков предусмотрительно молчит, потому и с рейтингом у него все норм! ))
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20.03.2020 12:02 Відповісти
Одного зебила на другого поменяли, ну вы плесень даете! АУ 73% шо кушать скоро будете?
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18.03.2020 15:13 Відповісти
у них мозгов не хватит, чтобы связать факт голосования с фактом опустошения холодильника. Будут все на коронавирус валить и на порошенка по привычке.
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18.03.2020 15:28 Відповісти
ну нах так мусоров подставлять ?))
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18.03.2020 15:13 Відповісти
Опять поезд стой раз два.

Ну тупыыыые
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18.03.2020 15:15 Відповісти
Идиот.
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18.03.2020 15:15 Відповісти
Это или откровенное презрение к людям, или полный идиотизм. «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» (с).
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18.03.2020 15:17 Відповісти
Есть патрульные-камикадзе?

Кажется скоро полыхнет. У власти полные неадекватны.
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18.03.2020 15:19 Відповісти
Шмыгаль поручил полиции проконтролировать, чтобы в маршрутках ездили не больше 10 человек

цей шмиг дебіл ?
чи за дебілів тримає маршруточників ?
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18.03.2020 15:20 Відповісти
Ехал на велике на работу. На остановках треш. Рекомендую. Автономность .
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18.03.2020 15:20 Відповісти
Маршрутчики просто не выйдут на маршрут. В Одессе уже половина не работают.
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18.03.2020 15:25 Відповісти
Идиот. Клинический идиот.
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18.03.2020 15:25 Відповісти
Там все именно такие собрались.
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18.03.2020 16:12 Відповісти
А якщо на зупинці буде 200 людей стоять, то що на них вірус не подіє
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18.03.2020 15:26 Відповісти
Не посмеет, вирус распространяется только в метро, потому что так бубочка приказал.
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18.03.2020 16:19 Відповісти
Пора делать замеры РЕйтингов!
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18.03.2020 15:27 Відповісти
я б на месте парашенки так и сделал
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18.03.2020 15:28 Відповісти
А чи не краще що б працював метрополітен ,хай буде підвищено міри безпеки( вхід в масках ,профілактичні заходи) але це краще чим те що дієтся зараз, до того нехвактка наземного транспорту, а інколи космічні ціни приватних перевізників.
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18.03.2020 15:29 Відповісти
козльонокронавірус умєйєт щітать токмо до дісяті
Шмигаль доручив поліції проконтролювати, щоб у маршрутках їздили не більш ніж 10 осіб - Цензор.НЕТ 3372
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18.03.2020 15:33 Відповісти
В Киеве будут бить полицаев!
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18.03.2020 15:33 Відповісти
а об'єдєніцца - нє сутьба?
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18.03.2020 15:37 Відповісти
* ? - случайно вознік !!!
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18.03.2020 15:38 Відповісти
Что ещё полиция должна делать? Картошку копать, дороги латать? Они со своими прямыми обязанностями не справляются, а тут...
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18.03.2020 15:36 Відповісти
Как там у классика марксизма-ленинизма было? «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа."
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18.03.2020 15:37 Відповісти
"хлеба нет? ну пусть едят пирожные..."
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18.03.2020 15:37 Відповісти
Просто офигеть! Шпиндели мендели, зеленмано-****** сраные разные когда вас уже погонят топорами?! Что вы **** творите ублюдищи тупорылые?!. Как так можно?? Ну тупое ты..клоунское чмо сраное, ну не справляешься..Ну это же не игра в песочнице ! Это человеческие жизни и судьбы. Выйди паскуда жалкая обосранная, скажи людям прямо что ты не можешь, пусть быстро консолидируется общество,найдёт хоть временно нормального грамотного лидера удержать ситуацию от краха..неужели это ***** так стыдно и страшно?? Или хочется что бы башку отрезали по концовке да выставили на Крещатике? Что за скоты конченные?!
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18.03.2020 15:44 Відповісти
інопланєтянє захопили шмигаля та пользуют його тєло для маскіровкі
Шмигаль доручив поліції проконтролювати, щоб у маршрутках їздили не більш ніж 10 осіб - Цензор.НЕТ 9770
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18.03.2020 15:44 Відповісти
А вы когда ГОЛОсовать ходили думали власть народная ?
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18.03.2020 15:55 Відповісти
Зомбированный телеящиком лохторат ходит на выборы исключительно за лозунгами о "счастливом" грядущем с молочными реками и кисельнымми берегами.
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18.03.2020 16:18 Відповісти
а тут такой нежданчик. денег лохторату ни*уя не дали, красть стали в турборежиме, все экономические показали устремились к нулю, трупов на Донбассе все больше и больше, коронавирус уже в Украине (и это только начало), президент-нюхач
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18.03.2020 19:45 Відповісти
Чекаю наказу шмигаля з вимогою до вірусів припинити їх протиправну діяльність.
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18.03.2020 16:02 Відповісти
Поліцаї так можуть доконтролюватися, що і піздюліну можуть получити.
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18.03.2020 16:07 Відповісти
*****, я хренею с этих зебильных дегенератов - сначала закрыть метро, а потом бороться с переполненными маршрутками и трамваями, где угроза заражения наверняка еще больше. Если вы ограничиваете работу общественного транспорта, то тогда уже и предприятия закрывайте с компенсацией работникам, потому что иначе людям все равно как-то придется добираться на работу (большинство работающих в Украине семей не имеет финансовых накоплений и живет от зарплаты до зарплаты).
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18.03.2020 16:17 Відповісти
Метро запустіть, придурки. Ви доведете Україну до повного колапсу.
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18.03.2020 19:30 Відповісти
Это полный п. Неужели трудно посмотреть цифры по объему перевозок в столицы и сделать элементарные расчеты на основе элементарной арифметики? Хто эти люди, где они учились и на кого?
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18.03.2020 20:02 Відповісти
Дибилы Верховноговнокомандуючие! Все, уже заражены - через бумажные ГРИВНИ! Сейчас просто безсимптомный инкубационный период у людей. День - пять и по всей Неньке пукан разорвётся! На купюре коронавирус устойчиво живёт от 3 часов до 5-ти дней. Маски, пляски, руки в смазке, да маршрутки под завязку...
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18.03.2020 22:37 Відповісти
 
 