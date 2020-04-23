53 тисячі киян отримають соцдопомогу від 300 до 600 грн з нагоди 34-ї річниці Чорнобильської катастрофи, - Кличко
До річниці Чорнобильської катастрофи 53 тисячі киян отримають матеріальну соціальну допомогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Як ви знаєте, наближається річниця Чорнобильської катастрофи. Зазначу, що місто вчасно виплачує матеріальні допомоги окремим категоріям киян за програмою "Турбота. Назустріч киянам". Учора я підписав розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди 34-ої річниці Чорнобильської катастрофи. Одноразову адресну соціальну допомогу – від 300 до 600 гривень - отримають понад 53 тисячі киян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - повідомив Віталій Кличко.
Також, готується розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
"Її отримають понад 78 тисяч ветеранів другої світової, учасники Антитеростичної операції, воїни-інтернаціоналісти, учасники Революції Гідності та інші окремі категорії громадян. Виплати - від 400 до 800 гривень - розпочнуться вже на початку травня - сказав мер. - Може, суми й не великі, але місто, як може, допомагає тим, кому сьогодні найскладніше. І загалом понад 140 тисяч киян отримають матеріальну підтримку", - підкреслив Віталій Кличко.
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