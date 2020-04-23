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Новини
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53 тисячі киян отримають соцдопомогу від 300 до 600 грн з нагоди 34-ї річниці Чорнобильської катастрофи, - Кличко

53 тисячі киян отримають соцдопомогу від 300 до 600 грн з нагоди 34-ї річниці Чорнобильської катастрофи, - Кличко

До річниці Чорнобильської катастрофи 53 тисячі киян отримають матеріальну соціальну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Як ви знаєте, наближається річниця Чорнобильської катастрофи. Зазначу, що місто вчасно виплачує матеріальні допомоги окремим категоріям киян за програмою "Турбота. Назустріч киянам". Учора я підписав розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди 34-ої річниці Чорнобильської катастрофи. Одноразову адресну соціальну допомогу – від 300 до 600 гривень - отримають понад 53 тисячі киян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - повідомив Віталій Кличко.

Також, готується розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

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"Її отримають понад 78 тисяч ветеранів другої світової, учасники Антитеростичної операції, воїни-інтернаціоналісти, учасники Революції Гідності та інші окремі категорії громадян. Виплати - від 400 до 800 гривень - розпочнуться вже на початку травня - сказав мер. - Може, суми й не великі, але місто, як може, допомагає тим, кому сьогодні найскладніше. І загалом понад 140 тисяч киян отримають матеріальну підтримку", - підкреслив Віталій Кличко.

Автор: 

катастрофа (77) Кличко Віталій (3527) допомога (8442) ЧАЕС (544) Чорнобиль (398)


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ого!
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23.04.2020 12:41 Відповісти
Что бы ни в чем себе не отказывали.
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23.04.2020 12:45 Відповісти
53 тысячи киевлян получат соцпомощь от 300 до 600 грн. по случаю 34-ой годовщины Чернобыльской катастрофы, - Кличко - Цензор.НЕТ 5395
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23.04.2020 12:48 Відповісти
**** испанский стыд(((
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23.04.2020 13:01 Відповісти
...2003г. доплата янека как премьера к пенсиям до 214гр.напоминает что то?.......виталька в это время упорно шел к власти)
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23.04.2020 13:08 Відповісти
Кушайте,родимые, ни в чем себе не отказывайте.
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23.04.2020 13:13 Відповісти
Какие там надбавки и премии в правительстве? Причем не раз в год, а ежемесячно. Всю КГГА на голую зарплату пожизненно.
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23.04.2020 13:26 Відповісти
не **** те! задолбали нытики.не дал хреново,дал-мало! вам не угодишь.Веталь молоток.
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23.04.2020 14:06 Відповісти
 
 