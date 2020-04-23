Навчальні заклади Києва мають бути готові до завершення навчального року дистанційно, - Кличко

Навчальні заклади столиці і самі учні повинні бути готові до завершення навчального року дистанційно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Карантин в Україні продовжили до 11 травня – відповідне рішення уряд ухвалив учора. І це означає, що ми маємо бути готові до завершення навчального року дистанційно. Міністерство освіти вже надало роз’яснення для всіх закладів освіти. Ознайомитися з ними можна на сайті міністерства, - сказав Віталій Кличко. - Сьогодні всі столичні заклади освіти продовжують працювати в режимі дистанційного навчання, онлайн занять. Для цього є всі можливості. Нагадаю, що саме столиця першою впровадила і теле-уроки, аби учні старших класів могли скласти ЗНО і підготуватися до вступу у вищі навчальні заклади", - зазначив мер Києва.

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Він також наголосив, що, згідно з наказом міністерства освіти, оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, табелів навчання учнів має бути завершене навчальними закладами не пізніше 15 червня.

Учням 1-8-х і 10-х класів, які планують поміняти заклади освіти, рекомендовано надіслати копії документів електронною поштою або в інший спосіб. А оригінал документа надати у вересні 2020 року.

"Щодо ЗНО. І Міністерство, і місцева влада проводять консультації, аби розробити оптимальний алгоритм дій. Щоб вступна кампанія в вищі навчальні заклади України відбулася", - підкреслив Віталій Кличко.