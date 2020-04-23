В середньому процес лікування COVID-19 триває 20 днів. Є випадки, коли людина хворіла 37 днів, - Кличко
Термін лікування коронавірусу може становити більше місяця.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
При цьому у середньому, як зазначають фахівці, процес лікування триває 20 днів.
"За даними фахівців, у середньому процес лікування триває 20 днів. Є випадки коли людина хворіла навіть 37 днів. 20 днів тому у Києві було зареєстровано 160 хворих, а сьогодні їх понад 1000. То скільки ще часу пройде поки всі одужають?" - зазначив мер.
Кличко підкреслив, що у половини людей, які перехворіли на коронавірус та клінічно одужали, вірус зберігався в організмі від 1 до 8 днів навіть після закінчення усіх симптомів.
"Аби перевірити, що людина вже поборола вірус, лікарі проводять два ПЛР-тести…Виявилось, що один тест може не точно показати, що вірусу в організмі вже немає. У половини людей, які перехворіли на коронавірус та клінічно одужали, вірус зберігався в організмі від 1 до 8 днів навіть після закінчення всіх симптомів. Така ситуація з повільним одужанням не тільки в столиці. Понад 7 тисяч хворих в Україні, одужали 505 пацієнтів. Тому закликаємо людей берегтись, вірус агресивний", - повідомив очільник Києва.
"Вірус COVID-19 - дуже агресивна і не до кінця вивчена хвороба. Ліки від якої досі немає, як немає і вакцини. Медики застосовують різні препарати. Одні працюють. Інші - менш ефективні. Тому і лікується коронавірус дуже складно і довго", - акцентував Кличко
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