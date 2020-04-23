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Новини Коронавірус і карантин
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В середньому процес лікування COVID-19 триває 20 днів. Є випадки, коли людина хворіла 37 днів, - Кличко

В середньому процес лікування COVID-19 триває 20 днів. Є випадки, коли людина хворіла 37 днів, - Кличко

Термін лікування коронавірусу може становити більше місяця.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

При цьому у середньому, як зазначають фахівці, процес лікування триває 20 днів.

"За даними фахівців, у середньому процес лікування триває 20 днів. Є випадки коли людина хворіла навіть 37 днів. 20 днів тому у Києві було зареєстровано 160 хворих, а сьогодні їх понад 1000. То скільки ще часу пройде поки всі одужають?" - зазначив мер.

Кличко підкреслив, що у половини людей, які перехворіли на коронавірус та клінічно одужали, вірус зберігався в організмі від 1 до 8 днів навіть після закінчення усіх симптомів.

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"Аби перевірити, що людина вже поборола вірус, лікарі проводять два ПЛР-тести…Виявилось, що один тест може не точно показати, що вірусу в організмі вже немає. У половини людей, які перехворіли на коронавірус та клінічно одужали, вірус зберігався в організмі від 1 до 8 днів навіть після закінчення всіх симптомів. Така ситуація з повільним одужанням не тільки в столиці. Понад 7 тисяч хворих в Україні, одужали 505 пацієнтів. Тому закликаємо людей берегтись, вірус агресивний", - повідомив очільник Києва.

"Вірус COVID-19 - дуже агресивна і не до кінця вивчена хвороба. Ліки від якої досі немає, як немає і вакцини. Медики застосовують різні препарати. Одні працюють. Інші - менш ефективні. Тому і лікується коронавірус дуже складно і довго", - акцентував Кличко

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карантин (18172) Кличко Віталій (3527) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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есть китайцы, которые до сих пор еще лежат под ИВЛ, больше 100 дней
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23.04.2020 13:08 Відповісти
Іди вчитися в мед.училище,там ще більше про віруси взнаєш.
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23.04.2020 13:08 Відповісти
С каких пор боксер стал медиком?
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23.04.2020 13:12 Відповісти
Многостаночник.
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23.04.2020 13:15 Відповісти
"Очень многие политики стараются говорить на такой терминологии и так умно, что там можно час слушать, а потом спросить его, что ты понял из всего этого сказанного, и человек не может абсолютно ничего пересказать." © В. Кличко https://notagram.ru/vitalij-klichko-nanosit-otvetnyj-udar-yumorom/ пруф
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23.04.2020 13:25 Відповісти
 
 