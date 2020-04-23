Екснардеп БПП Черненко визнав провину в справі про компенсацію йому 582,4 тис. за оренду готелю: "Не до кінця дочитав статтю"
Колишній народний депутат Блоку Петра Порошенка Олександр Черненко визнав себе винним у зловживанні службовим становищем.
Про це він заявив під час засідання Антикорупційного суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".
"Я повністю визнаю себе винним. Незнання законів не звільняє мене від відповідальності", - заявив Черненко, потім уточнивши, що він "не до кінця дочитав статтю, що передбачає отримання компенсації за державний кошт на оренду готелю в зв'язку з відсутністю житла в Києві".
"Я проживав під Києвом і цей населений пункт входить у межі, за які компенсація не передбачається", - зазначив колишній нардеп.
Потім суддя, за даними "Слово і Діло", повідомив, що екснардеп пішов на угоду зі слідством. Черненка звинувачують у зловживанні службовим становищем - він отримав 582 430 грн компенсації на оренду номера в готелі "Київ" у зв'язку з нібито відсутністю власного житла в столиці. Однак він проживав в населеному пункті біля Києва, який входив у межі, за які компенсація не передбачається.
Сторони домовилися про звільнення від основного покарання (три роки позбавлення волі) на випробувальний термін. Черненко добровільно відшкодував завдані збитки.
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"один із кращих експертів з виборчого законодавства"
Спутал,как грится,свою шерсть с государственной.
Отвлекли на самом интересном месте.
Дети за отцов..ПЕСы за БеПеПе не в ответе!
У той же час, як встановило слідство, його дружина мала квартири в Києві, а сам він проживав у населеному пункті неподалік від столиці, який входив у межі, за які компенсація не передбачається.
За словами судді, сторони узгодили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з забороною обіймати посади на термін 1 рік зі штрафом 17 000 грн. У той же час вони домовилися про звільнення від основного покарання на випробувальний термін.
Прокурор САП додав, що Черненко добровільно відшкодував завдані збитки в 582 тисячі грн.
Антикоррупциионные органы взыскали с коррупциионеров за весь 2018 год 140 тыс грв. По курсу - это было 5 тыс долларов! И еще - позорно не знать, кто придумал Антикоррупциионный комитет!
А забывать не надо, ибо Крысеныш снова начал в СМИ мелькать, советы раздаёт, хотя его место на колу, так как за всю его наглость виселица слишком мягкое наказание.
Це, що йому кожен день було потрібно маршруткою у Київ їздити?
Недолуге "законодавство". ІМНО.