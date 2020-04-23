Екснардеп БПП Черненко визнав провину в справі про компенсацію йому 582,4 тис. за оренду готелю: "Не до кінця дочитав статтю"

Колишній народний депутат Блоку Петра Порошенка Олександр Черненко визнав себе винним у зловживанні службовим становищем.

Про це він заявив під час засідання Антикорупційного суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

"Я повністю визнаю себе винним. Незнання законів не звільняє мене від відповідальності", - заявив Черненко, потім уточнивши, що він "не до кінця дочитав статтю, що передбачає отримання компенсації за державний кошт на оренду готелю в зв'язку з відсутністю житла в Києві".

"Я проживав під Києвом і цей населений пункт входить у межі, за які компенсація не передбачається", - зазначив колишній нардеп.

Потім суддя, за даними "Слово і Діло", повідомив, що екснардеп пішов на угоду зі слідством. Черненка звинувачують у зловживанні службовим становищем - він отримав 582 430 грн компенсації на оренду номера в готелі "Київ" у зв'язку з нібито відсутністю власного житла в столиці. Однак він проживав в населеному пункті біля Києва, який входив у межі, за які компенсація не передбачається.

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Сторони домовилися про звільнення від основного покарання (три роки позбавлення волі) на випробувальний термін. Черненко добровільно відшкодував завдані збитки.