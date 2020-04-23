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Екснардеп БПП Черненко визнав провину в справі про компенсацію йому 582,4 тис. за оренду готелю: "Не до кінця дочитав статтю"

Екснардеп БПП Черненко визнав провину в справі про компенсацію йому 582,4 тис. за оренду готелю:

Колишній народний депутат Блоку Петра Порошенка Олександр Черненко визнав себе винним у зловживанні службовим становищем.

Про це він заявив під час засідання Антикорупційного суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

"Я повністю визнаю себе винним. Незнання законів не звільняє мене від відповідальності", - заявив Черненко, потім уточнивши, що він "не до кінця дочитав статтю, що передбачає отримання компенсації за державний кошт на оренду готелю в зв'язку з відсутністю житла в Києві".

"Я проживав під Києвом і цей населений пункт входить у межі, за які компенсація не передбачається", - зазначив колишній нардеп.

Потім суддя, за даними "Слово і Діло", повідомив, що екснардеп пішов на угоду зі слідством. Черненка звинувачують у зловживанні службовим становищем - він отримав 582 430 грн компенсації на оренду номера в готелі "Київ" у зв'язку з нібито відсутністю власного житла в столиці. Однак він проживав в населеному пункті біля Києва, який входив у межі, за які компенсація не передбачається.

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Сторони домовилися про звільнення від основного покарання (три роки позбавлення волі) на випробувальний термін. Черненко добровільно відшкодував завдані збитки.

Автор: 

компенсації (705) Черненко (26) Антикорупційний суд ВАКС (1977)


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Топ коментарі
+11
Экс-нардеп БПП Черненко признал вину в деле о компенсации ему 582,4 тыс. за аренду отеля: "Не до конца дочитал статью" - Цензор.НЕТ 6655
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23.04.2020 13:16 Відповісти
+9
В бпп одни святые люди! Ну ошибся человек, обокрал государство во время войны, украл деньги, а хотел наоборот - деньги переслать на счёт армии- но не на ту кнопочку нажал. Пожурить его и простить. Порошенко больше украл и ничего, про гройсмана - вообще забыли. Свинарчуки могут находиться на карантине, не работая, по самым скромным подсчетам, триста лет. А тут какие-то копейки.
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23.04.2020 14:07 Відповісти
+8
Та не може цього бути! У БПП шахраї? Та ні- маячня!)))
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23.04.2020 13:20 Відповісти
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признал себя виновным(с)...шось в лісі здохло
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23.04.2020 13:13 Відповісти
Вот же ж падло. Из-за таких как он, граждане и на самого Петра Бескорыстного неправильно подумать могут.
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23.04.2020 13:14 Відповісти
Экс-нардеп БПП Черненко признал вину в деле о компенсации ему 582,4 тыс. за аренду отеля: "Не до конца дочитал статью" - Цензор.НЕТ 6655
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23.04.2020 13:16 Відповісти
Запізно- вже подумали!)))
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23.04.2020 13:20 Відповісти
Как Вам не стыдно такое говорить.В Раде все года во все созывы заседает 450 бессребренников и человеколюбцев ,избранных народом.
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23.04.2020 13:22 Відповісти
Саша один из не многих порядочных людей,не только в Украине,а пожалуй в мире этом
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23.04.2020 13:17 Відповісти
І один із кращих експертів з виборчого законодавства...
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23.04.2020 13:19 Відповісти
"не до конца дочитал статью"
"один із кращих експертів з виборчого законодавства"
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23.04.2020 15:31 Відповісти
Ну дик він ж порушив не виборче законодавство, а законодавство про статус та пільги народного депутата))
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23.04.2020 22:03 Відповісти
Только вот к сожалению малограмотный.Не смог до конца дочитать статью, предусматривающую получение компенсации из государственных средств на аренду отеля в связи с отсутствием жилья в Киеве.
Спутал,как грится,свою шерсть с государственной.
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23.04.2020 13:26 Відповісти
Знаю его еще по работе в Комитете Избирателей Украины после Тараса Пастушенко.
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23.04.2020 13:18 Відповісти
Та не може цього бути! У БПП шахраї? Та ні- маячня!)))
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23.04.2020 13:20 Відповісти
Ну, не дочитал он...
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23.04.2020 13:24 Відповісти
Беня украл у вас 5 миллиардов долларов и никогда их не вернет,и знаю даже почему....,Шариковы блин
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23.04.2020 13:23 Відповісти
Вот так всегда...
Отвлекли на самом интересном месте.
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23.04.2020 13:24 Відповісти
А на ПРЯМОМ и на 5-ом всегда дельные советы даёт... другим.
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23.04.2020 13:26 Відповісти
Дети за отцов.. ПЕСы за БеПеПе не в ответе!
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23.04.2020 13:28 Відповісти
Там все такие, начиная с лидера и заканчивая последним бухгалтером.
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23.04.2020 13:29 Відповісти
Йиохим фон Риббентроп тоже до конца не дочитал братский Договор с кремлевскими когда его первый раз позвал в Москву Йося Сралин 23 августа 1939 года,глядишь и не было бы 2 Мировой войны через неделю после подписания того ДЕРЬМА.....
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23.04.2020 13:31 Відповісти
і всьо????? а де посадки, а де карупціанєри та чесні пречесні суді????
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23.04.2020 13:34 Відповісти
Деталі: Головуючий суддя повідомив, що екснардеп уклав угоду зі слідством. Він пояснив, що Черненка звинувачують у зловживанні службовим становищем, завдяки чому він отримав на свою банківську картку 582 430 грн компенсації на оренду номера в готелі "Київ" у зв'язку з нібито відсутністю власного столичного житла.

У той же час, як встановило слідство, його дружина мала квартири в Києві, а сам він проживав у населеному пункті неподалік від столиці, який входив у межі, за які компенсація не передбачається.

За словами судді, сторони узгодили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з забороною обіймати посади на термін 1 рік зі штрафом 17 000 грн. У той же час вони домовилися про звільнення від основного покарання на випробувальний термін.
Прокурор САП додав, що Черненко добровільно відшкодував завдані збитки в 582 тисячі грн.
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23.04.2020 13:42 Відповісти
Жаль что Порошенко пошел работать президентом 8 июня 2014 года.Сейчас бы смоктали подошвы Путлеру не разгибаясь и за газ бы платили больше всех в Мире...Шариковское отродие...
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23.04.2020 13:35 Відповісти
Антикоррупционный комитет который придумал Зеля в июне прошлого года,заработал за это время аж 14 000 гривен штрафов в казну страны. РАБотяги блин...,не образованный Генпрокурор Луценко за месяц вернул в казну Украины 500 миллионов долларов только на таможне...
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23.04.2020 13:44 Відповісти
В ютубе тебе такое не скажут, а я напомню!

Антикоррупциионные органы взыскали с коррупциионеров за весь 2018 год 140 тыс грв. По курсу - это было 5 тыс долларов! И еще - позорно не знать, кто придумал Антикоррупциионный комитет!
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23.04.2020 14:05 Відповісти
Так то при парашенке. То синаторами не щитаицца
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23.04.2020 15:51 Відповісти
В бпп одни святые люди! Ну ошибся человек, обокрал государство во время войны, украл деньги, а хотел наоборот - деньги переслать на счёт армии- но не на ту кнопочку нажал. Пожурить его и простить. Порошенко больше украл и ничего, про гройсмана - вообще забыли. Свинарчуки могут находиться на карантине, не работая, по самым скромным подсчетам, триста лет. А тут какие-то копейки.
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23.04.2020 14:07 Відповісти
І тут кацапку понесло!
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23.04.2020 14:14 Відповісти
Ну так не несись !
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23.04.2020 14:16 Відповісти
Ти забула ще написати: не дивись у дзеркало.
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23.04.2020 14:19 Відповісти
Спасибо. Видишь, ив сама все знаешь
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23.04.2020 14:19 Відповісти
Твоя методичка тут всім відома.
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23.04.2020 14:21 Відповісти
Иренка, у меня видео конференция начнётся через пять минут. Освобожусь, потом тебя пошлю. Извини
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23.04.2020 14:24 Відповісти
Я чекатиму. Не вибачайся.
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23.04.2020 14:30 Відповісти
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23.04.2020 16:15 Відповісти
Про Яценюка забыли написать, и про его широкое празднование первого миллиарда.
А забывать не надо, ибо Крысеныш снова начал в СМИ мелькать, советы раздаёт, хотя его место на колу, так как за всю его наглость виселица слишком мягкое наказание.
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23.04.2020 16:14 Відповісти
а таким "чесним"видавався.до чого ми всі наївні,хоча не факт,що теж відмовилися б.
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23.04.2020 15:18 Відповісти
Цей Черненко у агента російських спецслужб Порошенко завжди був на прихваті як знаток виборчого права разом з головою комітету виборців України.
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23.04.2020 15:52 Відповісти
Олександ Черненко проживав у https://www.google.com/maps/dir/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+07800/50.4472709,30.4907162/@50.399657,30.3582276,10.5z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x472b3d5a547c4899:0x1d20f877b78c79c!2m2!1d29.9146299!2d50.6445031!1m0!3e2 Бородянці , це 50 км від Києва.
Це, що йому кожен день було потрібно маршруткою у Київ їздити?
Недолуге "законодавство". ІМНО.
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30.04.2020 23:35 Відповісти
 
 