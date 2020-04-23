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Новини Коронавірус і карантин
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Завдяки тому, що почали масово тестувати контактних осіб, COVID-19 виявили у понад 10 осіб, які не мали ніяких симптомів, - мер Житомира Сухомлин

Завдяки тому, що почали масово тестувати контактних осіб, COVID-19 виявили у понад 10 осіб, які не мали ніяких симптомів, - мер Житомира Сухомлин

У Житомирі у понад 10 осіб, у яких лабораторно підтвердили коронавірус, хвороба протікала безсимптомно.

Про це під час брифінгу розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Останні декілька днів, за нашою статистикою, показали, що багато людей, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, не відчувають цієї хвороби і в них немає ніяких симптомів. Тільки завдяки тому, що почали масово тестувати контактних осіб, а на минулому тижні ми отримали ще близько 2 тисяч експрес-тестів, то і виявили більше 10 людей, які не відчувають абсолютно ніяких симптомів", - зауважив Сухомлин.

Мер обласного центру вважає, що потрібно поступово знімати карантинні обмеження.

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"Людей, які хворіють, набагато більше. З одного боку, це небезпека, якщо знімаються обмежувальні заходи, а з іншого – ми розуміємо, що якась кількість населення може захворіти, але не відчувати цю хворобу. Країна не може вижити в таких жорстких карантинних обмеженнях і треба починати виходити на роботу й працювати, бо наслідки карантину можуть бути набагато більшими, ніж сам карантин", - додав міський голова.

Наразі Житомир є лідером в області за кількістю хворих на коронавірус, яких тут наразі 91. Далі йдуть Коростень (64) та Бердичів (61).

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині зафіксовано 304 випадки коронавірусу, з яких 7 – летальні, а двоє пацієнтів одужали.

Автор: 

Житомир (582) карантин (18172) Сухомлин Сергій (49) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А зачем вы тестируете здоровых?
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23.04.2020 13:28 Відповісти
Контактные.
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23.04.2020 13:46 Відповісти
Это ОРВИ - какие контактные? Она или есть, или нет. Если нет симптомов, значит, человек здоров. И сколько таких в ковидники записали?
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23.04.2020 13:49 Відповісти
Важко зрозуміти, чи Ваші коментарі це сарказм, чи все таки брак інтелекту...
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23.04.2020 15:35 Відповісти
Без варіантів:/
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23.04.2020 18:35 Відповісти
Если у тебя может возникнуть идея делать себе тесты, не имея никаких симптомов, то мне все равно, шо ты обо мне думаешь.
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23.04.2020 19:16 Відповісти
Этот вирус-Клондайк для политических шулеров, и кляп для инакомыслящих. Так что зри в корень-кому это выгодно. Помалу уши начинают вылезать.
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23.04.2020 14:21 Відповісти
Потрібно довіритись тим хто в цьому щось тямить, лікарі, лікарі науковці.
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23.04.2020 18:46 Відповісти
 
 