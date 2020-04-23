У Зоні відчуження тривають роботи з локалізації пожеж у торфовищах, - ДАЗВ

Станом на 11:00 23 квітня в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення триває локалізація пожеж на території Луб’янського, Дитятківського, Денисовицького, Корогодського та Паришівського лісництв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного агентства України з управління зоною відчуження.

"Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем. Також, у зоні відчуження працюють пожежні насосні станції та задіяна авіація, яка намагається якомога точніше здійснювати скидання вогнегасних речовин до осередків місць тління", - йдеться в повідомленні.

Триває локалізація пожеж на території Луб’янського, Дитятківського, Денисовицького, Корогодського та Паришівського лісництв.

До гасіння залучено 1 тис. 164 особи і 286 одиниць техніки. За інформацією ДСНС, також залучено 3 вертольоти і 2 літаки, яким 22 квітня здійснено 170 скидів - 376 т води.

Зараз швидкість вітру досягає 6 км на годину. Радіаційна ситуація перебуває під контролем.

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