Збільшення кількості тестувань, забезпечення лікарень і створення робочих місць, - Шмигаль на Закарпатті озвучив пріоритетні завдання до завершення карантину

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув з робочим візитом на Закарпаття, де взяв участь у засіданні регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Розповів про пріоритетні завдання, які маємо виконати до 11 травня, щоби почати виходити з карантину. По-перше - це збільшення кількості тестувань. По-друге, підвищення рівня забезпеченості лікарень.



Наступне, що ми маємо зробити, - це створити велику кількість робочих місць. Тому важливо, щоби в регіонах, в обласних центрах і в кожному місті визначили перелік професій, де бракує працівників, а бізнес визначив, чим можна зацікавити людей, які повернулися до України", - написав він.

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За словами прем'єра, виконання цих завдань вимагає спільної та злагодженої роботи центральної та місцевої влади.