Збільшення кількості тестувань, забезпечення лікарень і створення робочих місць, - Шмигаль на Закарпатті озвучив пріоритетні завдання до завершення карантину
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув з робочим візитом на Закарпаття, де взяв участь у засіданні регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Розповів про пріоритетні завдання, які маємо виконати до 11 травня, щоби почати виходити з карантину. По-перше - це збільшення кількості тестувань. По-друге, підвищення рівня забезпеченості лікарень.
Наступне, що ми маємо зробити, - це створити велику кількість робочих місць. Тому важливо, щоби в регіонах, в обласних центрах і в кожному місті визначили перелік професій, де бракує працівників, а бізнес визначив, чим можна зацікавити людей, які повернулися до України", - написав він.
За словами прем'єра, виконання цих завдань вимагає спільної та злагодженої роботи центральної та місцевої влади.
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а як?
ні, звісно для зекоманди язиком ляпати то нескладно, але робочі місця, у великій кількості, можуть бути створені за наявності таких чинників:
- державні замовлення (а ми вже бачимо на прикладі пандемії, що зеленське* надає перевагу купівлі за кордоном аніж в українських виробників);
- виробництво продукції на експорт (що зеленське* зробило аби збільшити попит на українську продукцію?);
- інвестиції (стверджував й продовжую стверджувати, що зеленське своїми заявами про "нянь", про команди антимонопольному комітету - вбиває інвестиційний клімат для відповідального бізнесу).
* в п.п. 1, 2 під "зеленським" слід розуміти збірний образ безпосередньо зеленського, депутатів від сн та обох його урядів.