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Новини Коронавірус і карантин
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Збільшення кількості тестувань, забезпечення лікарень і створення робочих місць, - Шмигаль на Закарпатті озвучив пріоритетні завдання до завершення карантину

Збільшення кількості тестувань, забезпечення лікарень і створення робочих місць, - Шмигаль на Закарпатті озвучив пріоритетні завдання до завершення карантину

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув з робочим візитом на Закарпаття, де взяв участь у засіданні регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Розповів про пріоритетні завдання, які маємо виконати до 11 травня, щоби почати виходити з карантину. По-перше - це збільшення кількості тестувань. По-друге, підвищення рівня забезпеченості лікарень.

Наступне, що ми маємо зробити, - це створити велику кількість робочих місць. Тому важливо, щоби в регіонах, в обласних центрах і в кожному місті визначили перелік професій, де бракує працівників, а бізнес визначив, чим можна зацікавити людей, які повернулися до України", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збільшити кількість тестувань, поліпшити забезпечення лікарень та е-контроль самоізоляції, - Шмигаль назвав необхідні кроки до завершення карантину

За словами прем'єра, виконання цих завдань вимагає спільної та злагодженої роботи центральної та місцевої влади.

Збільшення кількості тестувань, забезпечення лікарень і створення робочих місць, - Шмигаль на Закарпатті озвучив пріоритетні завдання до завершення карантину 01

Автор: 

візит (1610) карантин (18172) Шмигаль Денис (4645) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2076)


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Створити робочі місця обіцяв ще чувак на самокаті, але зник кудись.
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23.04.2020 13:34 Відповісти
він на запасном "пути" ...профани і дебіли в економіці це основна рушійна сила зебілізму...
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23.04.2020 14:45 Відповісти
Озвучил - это у них громко пёрнуть!
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23.04.2020 13:44 Відповісти
Ничего не меняется! Какая рабочая поездка? Представление местным князькам нового гауляйтера особой приближенной к амператору
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23.04.2020 13:44 Відповісти
https://censor.net/news/3190979/zelenskiyi_naznachil_petrova_glavoyi_zakarpatskoyi_oga
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23.04.2020 13:46 Відповісти
створити велику кількість робочих місць Джерело: https://censor.net/ua/n3191010
а як?
ні, звісно для зекоманди язиком ляпати то нескладно, але робочі місця, у великій кількості, можуть бути створені за наявності таких чинників:
- державні замовлення (а ми вже бачимо на прикладі пандемії, що зеленське* надає перевагу купівлі за кордоном аніж в українських виробників);
- виробництво продукції на експорт (що зеленське* зробило аби збільшити попит на українську продукцію?);

- інвестиції (стверджував й продовжую стверджувати, що зеленське своїми заявами про "нянь", про команди антимонопольному комітету - вбиває інвестиційний клімат для відповідального бізнесу).
* в п.п. 1, 2 під "зеленським" слід розуміти збірний образ безпосередньо зеленського, депутатів від сн та обох його урядів.
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23.04.2020 13:48 Відповісти
А еще надо обеспечить, чтобы огонь горел, вода текла и ветер дул.
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23.04.2020 13:49 Відповісти
...уки ...КАЗЛИ ...не хочуть на "шмигаля" йти за копійки працювати ...рабів з українців не вийде простіше їх знищити тарифами "собака+"
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23.04.2020 14:42 Відповісти
 
 