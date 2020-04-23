Ні скорочень лікарів, ні зменшення зарплат не має бути: ми жорстко реагуватимемо, - головний санлікар Ляшко
Національна служба здоров'я України (НСЗУ) фінансує медзаклади за глобальним бюджетом, скорочень медиків не має бути, повідомляє заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час пресбрифінгу за підсумками засідання регіонального штабу з ліквідації наслідків НС у Закарпатській області.
"Ми заборонили постановою Кабміну проводити планові госпіталізації та операції. Водночас НСЗУ внесла зміни в договори, і перші три місяці вона буде виплачувати історичний базовий бюджет для медустанов, тому ні скорочень лікарів, ні зменшення зарплат не має бути. У подібних випадках ми жорстко реагуватимемо щодо керівництва", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім того, заступник міністра зазначив, що "законодавча база чітко вказує про загальну обов’язковість карантину, і якщо хтось не дотримується його - це питання до правоохоронних органів".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
но победой теперь уже будет считаться не уменьшение зарплат
возможность заработать отобрали.
--- Леонид Ильич! Если, как вы говорите, мы на пути от социализма к коммунизму, то почему жрать нечего? - А никто вас в дороге кормить не обещал.
мне полтинник )))
Началось с того, что их количество стало сокращаться, поскольку кормить столько дармоедов было не комильфо, но вот когда грянула пандемия, о них вспомнили и даже обещали доплачивать 300% надбавки за тяжелый и опасный труд. Но Касается это не всех врачей больницы, куда везут больных ковид, а только тех, которые непосредственно контактируют с больными. Причем, для выплат им нужно вести учет времени, которое они проводили именно в опасных помещениях и только это время будет подлежать надбавке в 300%. И её, надбавку, даже дают, вот вКиеве медицинский персонал Александровской больницы получил анансированные Зеленским доплаты ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА Киева. Поскольку медики, в основном, голосовали за эту власть по приколу, то просто надеемся на том, что именно сейчас им действительно прикольно и «хуже не будет».
Я медик, но за Зе не голосовал, и не знаю кто из моих коллег за него голосовал.
https://antikor.com.ua/articles/374144-kievskij_nejrohirurg_pokazala_1500_grn_zarplaty_i_obratilasj_k_vlasti
А как не допустите, если вымирать начнут при таких доходах?