Ні скорочень лікарів, ні зменшення зарплат не має бути: ми жорстко реагуватимемо, - головний санлікар Ляшко

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) фінансує медзаклади за глобальним бюджетом, скорочень медиків не має бути, повідомляє заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час пресбрифінгу за підсумками засідання регіонального штабу з ліквідації наслідків НС у Закарпатській області.

"Ми заборонили постановою Кабміну проводити планові госпіталізації та операції. Водночас НСЗУ внесла зміни в договори, і перші три місяці вона буде виплачувати історичний базовий бюджет для медустанов, тому ні скорочень лікарів, ні зменшення зарплат не має бути. У подібних випадках ми жорстко реагуватимемо щодо керівництва", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, заступник міністра зазначив, що "законодавча база чітко вказує про загальну обов’язковість карантину, і якщо хтось не дотримується його - це питання до правоохоронних органів".

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