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Новини Коронавірус і карантин
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Ні скорочень лікарів, ні зменшення зарплат не має бути: ми жорстко реагуватимемо, - головний санлікар Ляшко

Ні скорочень лікарів, ні зменшення зарплат не має бути: ми жорстко реагуватимемо, - головний санлікар Ляшко

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) фінансує медзаклади за глобальним бюджетом, скорочень медиків не має бути, повідомляє заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час пресбрифінгу за підсумками засідання регіонального штабу з ліквідації наслідків НС у Закарпатській області.

"Ми заборонили постановою Кабміну проводити планові госпіталізації та операції. Водночас НСЗУ внесла зміни в договори, і перші три місяці вона буде виплачувати історичний базовий бюджет для медустанов, тому ні скорочень лікарів, ні зменшення зарплат не має бути. У подібних випадках ми жорстко реагуватимемо щодо керівництва", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, заступник міністра зазначив, що "законодавча база чітко вказує про загальну обов’язковість карантину, і якщо хтось не дотримується його - це питання до правоохоронних органів".

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Автор: 

лікарня (1364) карантин (18172) медицина (2135) скорочення (216) звільнення (2690) фінансування (3152) лікарі (1289) Ляшко Віктор (1517) медреформа (129) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Обещали 300 % повышения зарплаты,

но победой теперь уже будет считаться не уменьшение зарплат
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23.04.2020 13:35 Відповісти
+9
Победой считается выплата зарплат.
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23.04.2020 13:36 Відповісти
+4
Почитай реформу которую вы приняли ЛАПОТЬ! сначала они принимают а потм охреневают от того что приняли!!
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23.04.2020 13:34 Відповісти
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Почитай реформу которую вы приняли ЛАПОТЬ! сначала они принимают а потм охреневают от того что приняли!!
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23.04.2020 13:34 Відповісти
И как он говорит- не должно быть, то есть неопределенно, не должно, но может и будет. Прекрасно понимает, что если финансирование упадет на 50%, то куда деть медиков? Конечно будут или сокращать или переводить на полставки, а кому это нужно. Медицина и медики в этой стране лишние, власти они не нужны даже при коронавирусе, который вскрыл все недочеты нашей убогой медицины.
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23.04.2020 13:40 Відповісти
ясень пень что власти кроме мусоров прокуроров и судей никто не нужен! это было всегда и во все времена! вопрос в гражданах, почему граждане молчат или им тоже нужны мусора место медиков?!!
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23.04.2020 13:41 Відповісти
" граждане молчат" - так они ведь "мы все ***********"(с), ну и собсно они голосовали, значица им нраица . Такое себе - садо\мазо.
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23.04.2020 14:26 Відповісти
Обещали 300 % повышения зарплаты,

но победой теперь уже будет считаться не уменьшение зарплат
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23.04.2020 13:35 Відповісти
Победой считается выплата зарплат.
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23.04.2020 13:36 Відповісти
Победой будет считаться выплата зарплаты один раз в пол года. Ну, хуже то для медиков не будет. Голосовали то они по приколу, за это чмо и его шоблу.
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23.04.2020 13:46 Відповісти
Це пірімога, чи зрада?
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23.04.2020 13:39 Відповісти
це цирк
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23.04.2020 13:40 Відповісти
На кальосіках.
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23.04.2020 13:43 Відповісти
да там шо-то посерьёзнее колёс
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23.04.2020 13:45 Відповісти
ниримога,а пока медики пишут заявы на отпуск за свой счет "до конца карантина".потому как баби город зажимает. сколько их останется в конце карантина?
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23.04.2020 13:54 Відповісти
А это ваша Бубочка все деньги у местных бюджетов забрала,а виноватыми сделают меров.Шмаркля ,якобы ни при чем.
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23.04.2020 15:14 Відповісти
Это твоя Бубочка зебаран.
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23.04.2020 17:24 Відповісти
А я чо,спорю? Оно не только зебаран,но и зекозел.
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23.04.2020 18:57 Відповісти
прежде чем писать кому то "ваша Бубочка",надо быть уверенным, что этот человек поддерживает Зелупенского иначе не обижайся если будешь послан нах р
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23.04.2020 19:12 Відповісти
На пути "победы над зубожинням" - кормить не обещали
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23.04.2020 14:28 Відповісти
кормить не нужно.

возможность заработать отобрали.
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23.04.2020 15:15 Відповісти
Эт из анекдота
--- Леонид Ильич! Если, как вы говорите, мы на пути от социализма к коммунизму, то почему жрать нечего? - А никто вас в дороге кормить не обещал.
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23.04.2020 15:29 Відповісти
та я в курсе,

мне полтинник )))
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23.04.2020 15:32 Відповісти
Ні скорочень лікарів, ні зменшення зарплат не має бути: ми жорстко реагуватимемо, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2676
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23.04.2020 15:33 Відповісти
Правильно. Не можешь сделать, так хоть пообещай.
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23.04.2020 13:35 Відповісти
Довбодятлів при владі теж не повинно бути, але вони чомусь там.
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23.04.2020 13:38 Відповісти
Влада шото мутить.
Ни сокращений врачей, ни уменьшения зарплат не должно быть: мы будем жестко реагировать, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3597
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23.04.2020 13:41 Відповісти
С чего начиналась "счастье" для врачей при фигляре и писсюанисте:
Началось с того, что их количество стало сокращаться, поскольку кормить столько дармоедов было не комильфо, но вот когда грянула пандемия, о них вспомнили и даже обещали доплачивать 300% надбавки за тяжелый и опасный труд. Но Касается это не всех врачей больницы, куда везут больных ковид, а только тех, которые непосредственно контактируют с больными. Причем, для выплат им нужно вести учет времени, которое они проводили именно в опасных помещениях и только это время будет подлежать надбавке в 300%. И её, надбавку, даже дают, вот вКиеве медицинский персонал Александровской больницы получил анансированные Зеленским доплаты ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА Киева. Поскольку медики, в основном, голосовали за эту власть по приколу, то просто надеемся на том, что именно сейчас им действительно прикольно и «хуже не будет».
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23.04.2020 13:44 Відповісти
Да где вы эту х-ню берете, что медики голосовали за Зе ???? Покажите пруф!!
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23.04.2020 13:55 Відповісти
У мене абсолютно всі колеги голосували за ЗЕ. В надії що після 4000 $ зарплатні вчителям перший презЕдент з народу згадає і про них і теж відсипе повні жмені доларів.
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23.04.2020 14:54 Відповісти
Киньте сюда ссылку на соцопрос или статистические данные, что медработники в большинстве голосовали за Зе. Иначе это все бла-бла-бла.
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23.04.2020 13:59 Відповісти
Ну, не все конечно, а 73% от числа медиков. И учителя, и медики и педики и т.д. Иначе где бы оно 73% набрало? Или вы хотите сказать, что медики 100% не голосовали за вот это недоразумение в памперсе и бронежилете?
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23.04.2020 14:16 Відповісти
Но Вы же про медиков пишете. Пишите тогда про всех, или конкретно про тех, кто голосовал. По вашему получается, медики виноваты сами во всех своих и чужих бедах.
Я медик, но за Зе не голосовал, и не знаю кто из моих коллег за него голосовал.
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23.04.2020 14:24 Відповісти
Так я е и написал, - не все конечно, а 73% медиков. И учителей и т.д., по профессиям.
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23.04.2020 14:26 Відповісти
Красава комбинашка: Обещает Бубочка,а платят Кличко и киевляне.
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23.04.2020 18:59 Відповісти
Таки да. А бюджетную денежку на о. Кипр. В офшор. Ленке с детишками на молочишко.
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23.04.2020 19:22 Відповісти
Мабуть скоро вже подавиться
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23.04.2020 21:24 Відповісти
Пізно пити Боржомі: вже всі лікарі, котрі хотіли позвільнятися - давно звільнилися.
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23.04.2020 13:45 Відповісти
свежо предание, да вериться с трудом... (с)
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23.04.2020 13:45 Відповісти
Киевский нейрохирург показала 1500 грн зарплаты и обратилась к власти
https://antikor.com.ua/articles/374144-kievskij_nejrohirurg_pokazala_1500_grn_zarplaty_i_obratilasj_k_vlasti

А как не допустите, если вымирать начнут при таких доходах?
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23.04.2020 13:51 Відповісти
Це сказав головний лікар, всю службу якого "скоротили". ))) Не переживайте Ви та, пане Ляшко. Нікого "скорочувати" не будуть. Медичні працівники самі масово звільняються за власним бажанням, якщо раптом Ви цьогоь досі не помітили. А ті хто залишиться прозріють від об,єму тієї роботи, яку їм треба бути робити за звільнених і теж звільняться.
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23.04.2020 13:52 Відповісти
нє іссякнєт команда янєлоха ідіотамі.
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23.04.2020 14:03 Відповісти
свежо питание, а серется с трудом
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23.04.2020 14:09 Відповісти
Слушать противно. "Мы не допустим...". Три месяца с начала года уже прошли. Сейчас АПРЕЛЬ. Ау, господин санитарный врач, проснитесь. Сокращения уже идут и их требуют беспрекословно выполнять. А если не сокращать персонал, та люди не смогут лечиться бесплатно вообще. Кроме того, не будет хватать денег даже на минимальную зарплату медперсоналу и возникнут задолженности по зарплате, а это - криминальная ответственность главных врачей. Проблемы в том, что заложенные тарифы на лечение по всем отраслям медицины просто смехотворны. Не известно кто их считал, кто принимал, но это - преступление перед народом. И еще, вы работаете главным санитарным врачом. Вот и занимайтесь своими вопросами, а не давайте пустые интервью. Каким образом "вы "не допустите" сокращения? Пусть хоть кто-то ответственный за этот ужас внятно ответит всем нам
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23.04.2020 14:10 Відповісти
"Крім того, заступник міністра зазначив, що "законодавча база чітко вказує про загальну !обов'язковість карантину, і якщо хтось не дотримується його - це питання до правоохоронних органів".Да посмотрите на улицах что делается. Сами правоохоронцы без масок, никаких мер не принимают к тем, что без масок на улице. Наблюдали картину - стоят 5 полицейских, только 2е в масках, возле киоска. За ними в очереди два человека вообще буз защитных средств. Они даже не посмотрели в их сторону... А с вас, главный санитарный врач страны, как с гуся вода - не ваше дело, вы распорядились, а там как знаете.
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23.04.2020 14:19 Відповісти
Интересно кого он имеет ввиду под словом "МЫ" - он сам в бредовом положении - Главный санитарный врач Украины - один без соответствующей ликвидированной государственной службы, без квалифицированного штата, без соответствующего велению времени оснащения необходимыми материалами и оборудованием медицинских учреждений. И вообще есть вопрос - чем он вообще занимается потому, что он целыми днями висит на телевизорах? Что Он ("МЫ"!!!) может сделать кроме, как с утра придти и сказать, что Он ("МЫ") отзывает свой документ и снова закрывает рынки, хотя это прерогатива и полная ответственность местных властей. Почему снова игнорируют полномочия и возможности местных властей. Почему условия карантина устанавливают огульно на все области без учета фактического положения в них? Почему и зачем опять огульно прекратили доступ людей на кладбища, причем здесь могилы людей, похороненных 20-40 лет назад и вокруг которых сегодня нет новых захоронений? Потому, что действует снова не понятный по полномочиям и обязанностям Он("МЫ").
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23.04.2020 14:21 Відповісти
Якраз медреформа й передбачає скорочення фінансування 2-рівня медичної допомоги на 50 %. Тому ви або медреформу скасуйте, або не брешіть.
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23.04.2020 18:27 Відповісти
 
 