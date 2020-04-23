Коронавірус майже не передається через поверхні: у 99% випадків зараження відбувається через тривалий контакт із хворим, - Інститут вірусології університету Бонна

Німецькі вчені дійшли висновку, що новий коронавірус майже не передається через поверхні, а в 99% випадків зараження відбувається через тривалий контакт із хворим.

Про це розповів вірусолог із Німеччини Гендрік Штрек з Інституту вірусології та дослідження ВІЛ Університету Бонна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Дослідження проводили у місті Гайсберг – одному з епіцентрів коронавірусу в Німеччині. Протягом кількох тижнів науковці збирали інформацію у місті, опитували людей та брали зразки вірусу для того, аби з’ясувати, як саме передається коронавірус.

"Немає значного ризику зараження цією хворобою, коли ви ходите магазинами. Серйозні спалахи інфекції завжди були результатом того, що люди протягом більш тривалого періоду часу були ближче один до одного, наприклад, після вечірок в Ішглі, Австрія. Коли ми брали зразки з дверних ручок, телефонів або туалетів, було неможливо культивувати вірус у лабораторії на основі цих зразків", - розповів Штрек.

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За його словами, щоб дійсно заразитися, потрібно тривалий час перебувати у контакті з інфікованим. Водночас щоб підхопити коронавірус із поверхні необхідно, щоб заражена людина кашлянула в руку, потім доторкнулася, наприклад, до дверної ручки, а одразу після цього до неї доторкнулась інша людина, а згодом і до власного обличчя.

"Результати цього більш детального дослідження можуть потім послужити основою для рекомендацій національним стратегіям виходу з карантину. Важливо отримати ці дані, щоб переконатися, що рішення ухвалюються на основі фактів, а не припущень. Дані мають слугувати основою інформації для уряду, щоб вони могли потім подумати про свої подальші дії", - вважає Штрек.

Те, що COVID 19 є краплинною інфекцією і не може передаватися через повітря, раніше також підтвердив вірусолог Крістіан Дростен з берлінського Charité. Він наголошував в інтерв'ю, що коронавірус надзвичайно чутливий до висихання, тому єдиний спосіб заразитися ним, якщо ви "вдихаєте краплі".