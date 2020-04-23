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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус майже не передається через поверхні: у 99% випадків зараження відбувається через тривалий контакт із хворим, - Інститут вірусології університету Бонна

Коронавірус майже не передається через поверхні: у 99% випадків зараження відбувається через тривалий контакт із хворим, - Інститут вірусології університету Бонна

Німецькі вчені дійшли висновку, що новий коронавірус майже не передається через поверхні, а в 99% випадків зараження відбувається через тривалий контакт із хворим.

Про це розповів вірусолог із Німеччини Гендрік Штрек з Інституту вірусології та дослідження ВІЛ Університету Бонна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Дослідження проводили у місті Гайсберг – одному з епіцентрів коронавірусу в Німеччині. Протягом кількох тижнів науковці збирали інформацію у місті, опитували людей та брали зразки вірусу для того, аби з’ясувати, як саме передається коронавірус.

"Немає значного ризику зараження цією хворобою, коли ви ходите магазинами. Серйозні спалахи інфекції завжди були результатом того, що люди протягом більш тривалого періоду часу були ближче один до одного, наприклад, після вечірок в Ішглі, Австрія. Коли ми брали зразки з дверних ручок, телефонів або туалетів, було неможливо культивувати вірус у лабораторії на основі цих зразків", - розповів Штрек.

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За його словами, щоб дійсно заразитися, потрібно тривалий час перебувати у контакті з інфікованим. Водночас щоб підхопити коронавірус із поверхні необхідно, щоб заражена людина кашлянула в руку, потім доторкнулася, наприклад, до дверної ручки, а одразу після цього до неї доторкнулась інша людина, а згодом і до власного обличчя.

"Результати цього більш детального дослідження можуть потім послужити основою для рекомендацій національним стратегіям виходу з карантину. Важливо отримати ці дані, щоб переконатися, що рішення ухвалюються на основі фактів, а не припущень. Дані мають слугувати основою інформації для уряду, щоб вони могли потім подумати про свої подальші дії", - вважає Штрек.

Те, що COVID 19 є краплинною інфекцією і не може передаватися через повітря, раніше також підтвердив вірусолог Крістіан Дростен з берлінського Charité. Він наголошував в інтерв'ю, що коронавірус надзвичайно чутливий до висихання, тому єдиний спосіб заразитися ним, якщо ви "вдихаєте краплі".

Автор: 

Німеччина (7479) карантин (18172) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
если еще немного по исследуют, окажется, что он передается только половым путем ))
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23.04.2020 13:53 Відповісти
+19
Понизили оценку вероятности контактной передачи, только и всего.
Кстати, это хорошая новость.
И, роль масок еще более возрастает: что бы не писали про микронный размер самого вируса - он летает на каплях жидкости, намного больших по размеру, которые эффективно задерживаются маской по двум причинам: 1) размер капель, и 2) оседание влаги вместе с вирусом на внешнем слое маски.
То есть, если не глупить и все делать правильно - шансы заразиться очень маленькие.
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23.04.2020 14:37 Відповісти
+16
Ага,а всі нинішні знамениті українські вірусолоси,Ляшко,Клічко,Аваков,Шмигаль,Зеленський,Філатова дослідили що саме більше дверних ручок знаходиться в парках і скверах.
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23.04.2020 14:04 Відповісти
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24.04.2020 12:45 Відповісти
китайозьі лазят всегда в масках.
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23.04.2020 15:17 Відповісти
тому вони всі "на одно ліцо" *)
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24.04.2020 12:46 Відповісти
Чому, заразу то він знімає.
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23.04.2020 14:14 Відповісти
Он же не только от коронавируса ,а и профилактика от всякой заразы .
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23.04.2020 14:21 Відповісти
ну такими антисептиками жопу мажут, когда укол делают.
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23.04.2020 15:18 Відповісти
Да?! А нахрена тогда бздливые зеленожопые овцы перекрыли транспорт, рынки и промтоварные магазины?
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23.04.2020 14:21 Відповісти
Потому, что Украина это не Германия и они решили завалить медреформу, как и судебную реформу, не доводя их до конца, а изображая, что они что-то изобрели гениальное, а на массовых смертях им не удастся пропиариться, только максимальные запреты, без предложения альтернативных решений...
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23.04.2020 14:46 Відповісти
Я ось думаю - нахрена тоді італьяшки китаяшки в'етнамашки англіяшки америкашки і всі інші какашки це також зробили? Вони що, цю бредятину не читали?
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23.04.2020 15:27 Відповісти
О чем ты можешь думать в своем гребаном суходрлчинске! А главное - чем?
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23.04.2020 20:33 Відповісти
Боятся большую часть 73%ого лохтората потерять.....
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24.04.2020 02:54 Відповісти
"Німецькі вчені дійшли висновку, що новий коронавірус майже не передається через поверхні, а в 99% випадків зараження відбувається через тривалий контакт із хворим." - Я німцям довіряю чомусь більше ніж кретинам з Кривого Рогу!
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23.04.2020 14:26 Відповісти
Германия изначально выработала и тактику, и стратегию противостояния коронавирусу,
народ поддержал программу и в результате количество выздоровевших превышает
количество заболевших уже длительный период. Параллельно правительство финансирует
научные исследования. И им можно ,на мой взгляд,доверять.
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23.04.2020 14:37 Відповісти
"И им можно ,на мой взгляд,доверять." -дійсно чомусь народ купляє німецькі та японські авто,а як глянути на список винахідників 18-19-20 ст. то там з кривих рагулів нікого ,більшість німці,австріяки.
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23.04.2020 15:05 Відповісти
Ну,если доверяете немцам,то все носите маски в транпорте,магазинах и местах скопления людей! В Германии повсеместно ввели это с четверга(с 23 го апреля). И вчера по улицам уже ходили семьи в масках и детишег вели в масках. А Меркель сказала,что в случае увеличения инфицированных опять будет введен жёсткий карантин.
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24.04.2020 03:03 Відповісти
Я трохи неповністю виразив свою думку. Я довіряю німецьким вченим (особливо в точних науках) але не тупим політикам і тупим виконавцям (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%86%D0%B5%D1%81_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%8F ексцес виконавця ).
Як тільки вчені заявили що вірус погано передається через дотик-відразу кретини надягнули всім маски (щоб бува чистого повітря не забагато вдихали)! Це вже очевидний факт,виявлений "пандемією"- при владі майже у всіх країнах неадекватні ,легкокеровані кретини без самостійного мислення котрі можуть успішно тільки хитрити.
Подібна ситуація склалась і на Україні, тільки кретини набагато "серйозніші".
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24.04.2020 08:34 Відповісти
Теперь читаем здесь https://hub.jhu.edu/2020/03/20/sars-cov-2-survive-on-surfaces/
Кэролайн Мачамер, клеточный биолог, специализирующийся на коронавирусах, обсуждает последние исследования вируса, вызывающего COVID-19
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23.04.2020 14:34 Відповісти
Заткнитесь и слушайте!
Вирус - условно шарик диаметром порядка 500 нм - НИКОГДА не летает по воздуху самостоятельно. Он всегда находится в жидкой среде - капле. А вот эти жидкие капли, от 5 до 100мкм формируются при выдыхании-разговоре и 100-500 мкм при кашле-чихании.
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23.04.2020 15:11 Відповісти
Брехня. Цій "новині" більше місяця. Німець в інтерв'ю висловив припущення, і сказав що потрібно провести комплекс досліджень (і купу грошей) , щоб підтвердити це. Місяць пройшов - німці мовчать, зато мокшаньська преса роздула новину, а цензор, на жаль, також підхопив естафету.
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23.04.2020 15:22 Відповісти
цензор взагалі поводиться дуже дивно.
все частіше помічаю загравання з москвою
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23.04.2020 16:03 Відповісти
Ви що, реханулись? Як таку бредятину можна публікувати на всю країну??? В повітрі в замкнутих приміщеннях цей вірус літає до 5-8 годин.
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23.04.2020 15:25 Відповісти
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23.04.2020 15:34 Відповісти
Ви його там бачили?
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24.04.2020 11:34 Відповісти
Коли в сесесері регулярно перевіртрювали приміщення то респіраторними майже ніхто не хворів. мабуть дурні були - розробляли біозброю то знали. а тут цілий вірусолог з Бонну і одне інтервью, і до речи це ж не наукова стаття, а просто інтервью його персональної думки.

В такі часи так просто прередруковувати що попало НЕ МОЖНА.
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23.04.2020 15:39 Відповісти
постите фейки, пройдите по-сылкам , на который сылаются наши издания - там НЕТ такой инфо
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23.04.2020 16:18 Відповісти
https://today.rtl.lu/news/science-and-environment/a/1498185.html?fbclid=IwAR1GpPz0vtWA0NDODKRWhGocgQqP1utj7siQpHlutuKYLj1oplohRWi1Hxo
https://www.unian.ua/health/worldnews/koronavirus-ne-peredayetsya-cherez-poverhni-nimecki-naukovci-zrobili-nove-vidkrittya-shchodo-covid-19-novini-10969850.html
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23.04.2020 17:32 Відповісти
ну вы хоть почитайте что изложенно на тех сылках что вы постите - первая дает сылку где и близко ни чего из сказанного нет (переводчиком пользоваться умеете?)
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25.04.2020 13:04 Відповісти
Отже, ні маски, ні рукавички не потрібні. Всі карантинні обмеження безглузді і спрямовані для встановлення тотального контролю над суспільством.
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23.04.2020 18:32 Відповісти
Можете не носить.... В чём дело?
А мы носим и будем носит ,пока будет необходимость....
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24.04.2020 03:25 Відповісти
Еще есть необходимость! Нам нужно реализовать много масок, пока они в цене! Носите пожалуйста как можно дольше. Также наше предприятие собирается наладить выпуск стильных, деловых и повседневных ошейников (надеемся правительство совершит очередной акт, обязывающий их носить). Спасибо, что вы есть!!!
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24.04.2020 05:01 Відповісти
Alex,давайте работайте усердней...
Только помните закон бумеранга .... Деньги от него не спасают!
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24.04.2020 05:18 Відповісти
Работаем! Но лохов слишком много, мощностей не хватает(
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24.04.2020 07:01 Відповісти
Рукавичкі - необов'язково, маски - навпаки - конче потрібно носити всім, аби не розповсюджувати заразу.
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24.04.2020 11:45 Відповісти
Почитала коменти під статтею цього дослідника- вірусолога.
Люди пишуть, що жодної наукової праці не було опубліковано.
Тобто він висловив лише якісь припущення, практично нічим не підтверджені.
Можливо людина прагнула вхопити шмат слави на хвилі хвороби.
Це лише його особиста позиція, яку він нічим не довів.
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24.04.2020 09:33 Відповісти
Все говорят по-разному, что говорит о том, что вирус не исследован и не понятен.
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24.04.2020 10:14 Відповісти
Заткнитесь и слушайте!
Вирус - условно шарик диаметром порядка 500 нм - НИКОГДА не летает по воздуху самостоятельно. Он всегда находится в жидкой среде - капле. А вот эти жидкие капли, от 5 до 100мкм формируются при выдыхании-разговоре и 100-500 мкм при кашле-чихании. А на маску посмотрите сами, возьмите линейку и померяйте диаметр дырочек. Понятно, что капли в пол-миллиметра застрянут, а в 5 микрон пролетят сквозь. НО!

Заражение - процесс вероятностный. И если из 100% капель в 5 микрон хотя бы 10% при движении столкнутся с волокнами маски и прилипнут к ней - стоит маску носить?
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24.04.2020 12:23 Відповісти
коронавірус крізь очі проникає найлегше, там склера - тонка слизова - пропускає ті віруси миттєво в моск. Тільки захисні окуляри можуть гарантувати вам здоров'я! === продавець окулярів ===
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24.04.2020 13:10 Відповісти
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