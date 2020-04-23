Коронавірус майже не передається через поверхні: у 99% випадків зараження відбувається через тривалий контакт із хворим, - Інститут вірусології університету Бонна
Німецькі вчені дійшли висновку, що новий коронавірус майже не передається через поверхні, а в 99% випадків зараження відбувається через тривалий контакт із хворим.
Про це розповів вірусолог із Німеччини Гендрік Штрек з Інституту вірусології та дослідження ВІЛ Університету Бонна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Дослідження проводили у місті Гайсберг – одному з епіцентрів коронавірусу в Німеччині. Протягом кількох тижнів науковці збирали інформацію у місті, опитували людей та брали зразки вірусу для того, аби з’ясувати, як саме передається коронавірус.
"Немає значного ризику зараження цією хворобою, коли ви ходите магазинами. Серйозні спалахи інфекції завжди були результатом того, що люди протягом більш тривалого періоду часу були ближче один до одного, наприклад, після вечірок в Ішглі, Австрія. Коли ми брали зразки з дверних ручок, телефонів або туалетів, було неможливо культивувати вірус у лабораторії на основі цих зразків", - розповів Штрек.
За його словами, щоб дійсно заразитися, потрібно тривалий час перебувати у контакті з інфікованим. Водночас щоб підхопити коронавірус із поверхні необхідно, щоб заражена людина кашлянула в руку, потім доторкнулася, наприклад, до дверної ручки, а одразу після цього до неї доторкнулась інша людина, а згодом і до власного обличчя.
"Результати цього більш детального дослідження можуть потім послужити основою для рекомендацій національним стратегіям виходу з карантину. Важливо отримати ці дані, щоб переконатися, що рішення ухвалюються на основі фактів, а не припущень. Дані мають слугувати основою інформації для уряду, щоб вони могли потім подумати про свої подальші дії", - вважає Штрек.
Те, що COVID 19 є краплинною інфекцією і не може передаватися через повітря, раніше також підтвердив вірусолог Крістіан Дростен з берлінського Charité. Він наголошував в інтерв'ю, що коронавірус надзвичайно чутливий до висихання, тому єдиний спосіб заразитися ним, якщо ви "вдихаєте краплі".
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народ поддержал программу и в результате количество выздоровевших превышает
количество заболевших уже длительный период. Параллельно правительство финансирует
научные исследования. И им можно ,на мой взгляд,доверять.
Як тільки вчені заявили що вірус погано передається через дотик-відразу кретини надягнули всім маски (щоб бува чистого повітря не забагато вдихали)! Це вже очевидний факт,виявлений "пандемією"- при владі майже у всіх країнах неадекватні ,легкокеровані кретини без самостійного мислення котрі можуть успішно тільки хитрити.
Подібна ситуація склалась і на Україні, тільки кретини набагато "серйозніші".
Кэролайн Мачамер, клеточный биолог, специализирующийся на коронавирусах, обсуждает последние исследования вируса, вызывающего COVID-19
Вирус - условно шарик диаметром порядка 500 нм - НИКОГДА не летает по воздуху самостоятельно. Он всегда находится в жидкой среде - капле. А вот эти жидкие капли, от 5 до 100мкм формируются при выдыхании-разговоре и 100-500 мкм при кашле-чихании.
все частіше помічаю загравання з москвою
В такі часи так просто прередруковувати що попало НЕ МОЖНА.
https://www.unian.ua/health/worldnews/koronavirus-ne-peredayetsya-cherez-poverhni-nimecki-naukovci-zrobili-nove-vidkrittya-shchodo-covid-19-novini-10969850.html
А мы носим и будем носит ,пока будет необходимость....
Только помните закон бумеранга .... Деньги от него не спасают!
Люди пишуть, що жодної наукової праці не було опубліковано.
Тобто він висловив лише якісь припущення, практично нічим не підтверджені.
Можливо людина прагнула вхопити шмат слави на хвилі хвороби.
Це лише його особиста позиція, яку він нічим не довів.
Вирус - условно шарик диаметром порядка 500 нм - НИКОГДА не летает по воздуху самостоятельно. Он всегда находится в жидкой среде - капле. А вот эти жидкие капли, от 5 до 100мкм формируются при выдыхании-разговоре и 100-500 мкм при кашле-чихании. А на маску посмотрите сами, возьмите линейку и померяйте диаметр дырочек. Понятно, что капли в пол-миллиметра застрянут, а в 5 микрон пролетят сквозь. НО!
Заражение - процесс вероятностный. И если из 100% капель в 5 микрон хотя бы 10% при движении столкнутся с волокнами маски и прилипнут к ней - стоит маску носить?