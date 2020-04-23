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Новини Коронавірус і карантин
16 057 27

Літні люди з COVID-19 часто мають атипові симптоми хвороби: вірус вражає їхню нервову систему і "вимикає", - CNN

Літні люди з COVID-19 часто мають атипові симптоми хвороби: вірус вражає їхню нервову систему і

COVID-19 зазвичай сигналізується трьома симптомами: лихоманкою, постійним кашлем і задишкою. Але літні люди - вікова група, найбільш схильна до ризику важких ускладнень або смерті від цієї хвороби - можуть не мати жодної із цих характеристик.

Про це із посиланням на висновки деяких лікарів пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що літні люди можуть здаватися "вимкненими" - демонструючи нетипову поведінку відразу після зараження коронавірусом. Вони можуть спати більше звичайного або перестати їсти. Вони можуть також здаватися неприродно апатичними або в замішанні, втрачаючи орієнтацію в просторі.

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У літньому віці "відповідь імунної системи може притуплятися, а її здатність регулювати температуру може бути змінена", - стверджує доктор Джозеф Оусландер, професор геріатричної медицини в Медичному коледжі Шмідта Університету Флориди.

"Основні хронічні захворювання можуть маскувати або заважати прояву ознак інфекції", - зазначає він. "У деяких стареньких, або через вікові зміни, або попередні неврологічні проблеми, такі як інсульт, можуть бути змінені кашлеві рефлекси. Інші з когнітивними порушеннями можуть бути не здатні трактувати й описувати свої симптоми".

Інша лікарка з Атланти описує чоловіка віком 80 років, якого вона лікувала в середині березня. Протягом декількох днів цей пацієнт із серцевим захворюванням, діабетом і помірними когнітивними порушеннями припинив ходити, мав нещасний вигляд і був млявим. Але в нього не було лихоманки або кашлю. Його єдиним респіраторним симптомом було періодичне чхання. Як виявилося, чоловік був хворий на коронавірус.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Одним словом, вірус як хоче так себе і поводить.
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23.04.2020 14:05 Відповісти
+8
Одень маску, спаси родителей!
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23.04.2020 14:05 Відповісти
+7
Бред. Симптомы всегда и у всех одинаковы, если это настоящая вирусная инфекция, а не фейковый макароно-вирус. Разница лишь в тяжести течения заболевания.
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23.04.2020 14:26 Відповісти
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Одним словом, вірус як хоче так себе і поводить.
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23.04.2020 14:05 Відповісти
Население перестало верить что бывают такие вирусы которые куролесят как хотят.
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23.04.2020 14:27 Відповісти
Одень маску, спаси родителей!
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23.04.2020 14:05 Відповісти
Надень.
А так - всё правильно, лайк.
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23.04.2020 14:31 Відповісти
Согласен, типичная оговорка из быта...
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23.04.2020 14:37 Відповісти
Сам иногда путаю.
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23.04.2020 15:06 Відповісти
отак і людина: поживе, заразиться коронавірусом - і помирає...
про шо цей ваш висер?
ні про шо
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23.04.2020 14:09 Відповісти
Не знаю за пожилых, а вот депутатов и правительство, молодых, точно **........ на отключку.
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23.04.2020 14:11 Відповісти
Бред. Симптомы всегда и у всех одинаковы, если это настоящая вирусная инфекция, а не фейковый макароно-вирус. Разница лишь в тяжести течения заболевания.
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23.04.2020 14:26 Відповісти
Спасибо, не надо рассказывать про Италию. Старые люди умирают от старости - точно как вы и перечислили. Или от гипервентиляции лёгких. Ну, под видом "лечения".
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23.04.2020 14:54 Відповісти
хватит истерить гражданин-врач из Италии. Посмотрите смертность в Италии в 2017 году, а не прошлый годик вы взглянули и махаете фейками
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23.04.2020 15:34 Відповісти
А у нас в Австралии тот же самый вирус практически бездействует. Умерли несколько десятков стариков, которые и так имели набор хронических болезней, включая рак.
У вас там в Италии, а также в Испании и во Франции, какие-то странные дела творятся. Попахивает преступлением против человечества.
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23.04.2020 17:36 Відповісти
Нет, у нас ничего не будет. У нас федеральное правительство не следует указаниям старых пердунов, окопавшихся в Австрии, которые возомнили себя "хозяевами Вселенной".
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24.04.2020 00:21 Відповісти
Ваше "правительство" не опасается ли что всё пойдёт не так как они планируют, и в итоге они сядут на скамью подсудимых на новом Нюрнбергском процессе ? Пути Господни неисповедимы, но вот закон бумеранга ещё никто не отменял.
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24.04.2020 00:23 Відповісти
Карачє, дід у 80 років помер від старості.
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23.04.2020 14:28 Відповісти
Аж сохраню. Без психиатра с этими вирусологами не разобраться. У каждого свои галлюцинации .
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23.04.2020 14:37 Відповісти
немає ніяких доказів, що ці атипові симптоми саме від коронавірусу. В офіційній статистиці мериканської CDC два стовпчики - померлі з коронавірусом та померлі від коронавірусу і останніх вдвічі менше. Тобто половина померла від інших хвороб і коронавірус у них знайшли тільки після смерті, бо він протікав взагалі безсимптомно
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23.04.2020 14:40 Відповісти
Ну вирусолог на инфекционисте, мать перемать!
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23.04.2020 15:05 Відповісти
да да! а у некоторых даже такие симптомы бывают - выскочил на дорогу, сбила машина, сделали тест и оказалось тоже жертва коронавируса!
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23.04.2020 15:11 Відповісти
CNN закукарекало
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23.04.2020 15:21 Відповісти
Т.е мы правильно поняли, меняет программу???.....все постепенно стает на свои места.
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23.04.2020 15:45 Відповісти
Пожилые люди не с COVID-19 часто имеют атипичные симптомы болезни: не вирус поражает их нервную систему и "выключает".Літні люди з COVID-19 часто мають атипові симптоми хвороби: вірус вражає їхню нервову систему і "вимикає", - CNN - Цензор.НЕТ 8163
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23.04.2020 16:19 Відповісти
 
 