Літні люди з COVID-19 часто мають атипові симптоми хвороби: вірус вражає їхню нервову систему і "вимикає", - CNN

COVID-19 зазвичай сигналізується трьома симптомами: лихоманкою, постійним кашлем і задишкою. Але літні люди - вікова група, найбільш схильна до ризику важких ускладнень або смерті від цієї хвороби - можуть не мати жодної із цих характеристик.

Про це із посиланням на висновки деяких лікарів пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що літні люди можуть здаватися "вимкненими" - демонструючи нетипову поведінку відразу після зараження коронавірусом. Вони можуть спати більше звичайного або перестати їсти. Вони можуть також здаватися неприродно апатичними або в замішанні, втрачаючи орієнтацію в просторі.

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У літньому віці "відповідь імунної системи може притуплятися, а її здатність регулювати температуру може бути змінена", - стверджує доктор Джозеф Оусландер, професор геріатричної медицини в Медичному коледжі Шмідта Університету Флориди.

"Основні хронічні захворювання можуть маскувати або заважати прояву ознак інфекції", - зазначає він. "У деяких стареньких, або через вікові зміни, або попередні неврологічні проблеми, такі як інсульт, можуть бути змінені кашлеві рефлекси. Інші з когнітивними порушеннями можуть бути не здатні трактувати й описувати свої симптоми".

Інша лікарка з Атланти описує чоловіка віком 80 років, якого вона лікувала в середині березня. Протягом декількох днів цей пацієнт із серцевим захворюванням, діабетом і помірними когнітивними порушеннями припинив ходити, мав нещасний вигляд і був млявим. Але в нього не було лихоманки або кашлю. Його єдиним респіраторним симптомом було періодичне чхання. Як виявилося, чоловік був хворий на коронавірус.