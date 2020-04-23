93% хворих людей зі встановленим шляхом передачі заразилися COVID-19 на території України, - ЦГЗ

В Україні 93% людей з COVID-19 зі встановленим шляхом передачі заразилися на території нашої держави. Решта 7% перебували за кордоном у межах 14 днів до появи симптомів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.

"Новий коронавірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами. Тобто через дрібні краплинки, які виділяються з дихальних шляхів хворого на COVID-19 під час кашлю або чхання.

Ці краплі розповсюджуються на відстань близько метра від хворого і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа та рота іншої людини, яка перебуває поруч", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 23 квітня, в Україні 55% підтверджених випадків COVID-19 становлять люди у віковій групі до 50 років.

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"Наразі немає вакцини та ліків проти COVID-19. Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції – дотримуватися фізичної дистанції і щоденної гігієни. А саме:

- безконтактне привітання: вітайтеся без потиску рук;

- гігієна рук: якомога частіше мийте руки з милом протягом 20-40 секунд теплою водою із милом або обробляйте їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%;

- дотримання респіраторної гігієни і етикету кашлю: кашляйте і чхайте в одноразову серветку, яку потім одразу треба викинути або, якщо її немає - у згин ліктя;

- дотримання дистанції: не менше півтора метри від інших людей;

- самоізоляція у разі появи респіраторних симптомів: потрібно ізолюватися від тих, з ким проживаєте, настільки, наскільки це можливо. Особливо, якщо серед них є літні люди", - йдеться в повідомленні.