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Новини Коронавірус і карантин
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93% хворих людей зі встановленим шляхом передачі заразилися COVID-19 на території України, - ЦГЗ

93% хворих людей зі встановленим шляхом передачі заразилися COVID-19 на території України, - ЦГЗ

В Україні 93% людей з COVID-19 зі встановленим шляхом передачі заразилися на території нашої держави. Решта 7% перебували за кордоном у межах 14 днів до появи симптомів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.

"Новий коронавірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами. Тобто через дрібні краплинки, які виділяються з дихальних шляхів хворого на COVID-19 під час кашлю або чхання.

Ці краплі розповсюджуються на відстань близько метра від хворого і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа та рота іншої людини, яка перебуває поруч", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 23 квітня, в Україні 55% підтверджених випадків COVID-19 становлять люди у віковій групі до 50 років.

Також читайте: Коронавірус майже не передається через поверхні: у 99% випадків зараження відбувається через тривалий контакт із хворим, - Інститут вірусології університету Бонна

"Наразі немає вакцини та ліків проти COVID-19. Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції – дотримуватися фізичної дистанції і щоденної гігієни. А саме:

- безконтактне привітання: вітайтеся без потиску рук;
- гігієна рук: якомога частіше мийте руки з милом протягом 20-40 секунд теплою водою із милом або обробляйте їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%;
- дотримання респіраторної гігієни і етикету кашлю: кашляйте і чхайте в одноразову серветку, яку потім одразу треба викинути або, якщо її немає - у згин ліктя;
- дотримання дистанції: не менше півтора метри від інших людей;
- самоізоляція у разі появи респіраторних симптомів: потрібно ізолюватися від тих, з ким проживаєте, настільки, наскільки це можливо. Особливо, якщо серед них є літні люди", - йдеться в повідомленні.

93% хворих людей зі встановленим шляхом передачі заразилися COVID-19 на території України, - ЦГЗ 01

Автор: 

карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ага. И вообще - это мы заразили весь мир!
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23.04.2020 14:04 Відповісти
спасибо "нашим" "импортерам"?...
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23.04.2020 14:04 Відповісти
Так ці 7відсотків і заразили інших
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23.04.2020 14:07 Відповісти
От тех 7%, которые ее притащили.
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23.04.2020 14:21 Відповісти
Брехуны ! Одесская область на начальном этапе из 43 заболевших -27 вернулись из-за кордона остальные их родственники и знакомые... Не думаю , что в других областях была другая картина...
Нулевыми пациентами в Украине были заробитчаны или туристы...
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23.04.2020 14:28 Відповісти
 
 