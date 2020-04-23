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МОЗ внесе корективи після місяця дії 2-го етапу медреформи, - Ляшко

МОЗ внесе корективи після місяця дії 2-го етапу медреформи, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України за підсумками першого місяця дії другого етапу медреформи аналізуватиме ситуацію і пропонуватиме уряду корективи.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нині ми розглядаємо всі питання щодо медреформи, впроваджуємо новий пакет СOVID-19, враховуємо всі можливі прорахунки. За підсумками першого місяця (дії другого етапу. – Ред.) медреформи будемо пропонувати уряду переглянути або внести якісь корективи, щоб у першу чергу забезпечити медпрацівників якісною ринковою зарплатою, а пацієнтів - якісною медичною допомогою", - сказав він на пресбрифінгу за підсумками засідання регіонального штабу з ліквідації наслідків НС у Закарпатській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ні скорочень лікарів, ні зменшення зарплат не має бути: ми жорстко реагуватимемо, - головний санлікар Ляшко

Автор: 

Ляшко Віктор (1517) медреформа (129)


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Топ коментарі
+3
Ваши "реформы" в цифрах

Минздрав внесет коррективы после месяца действия 2-го этапа медреформы, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6245
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23.04.2020 14:03 Відповісти
+3
Не трогайте своими грязными руками единственную реформу, которая реально работает во благо жителей Украины!
Да, она Вам не выгодна, т.к. пи*дить деньги в нужных объемах не получается. Но для населения эта реформа как лучик света, в царстве тьмы.
Когда вы там уже нажретесь ???
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23.04.2020 14:04 Відповісти
+3
Изначально второй этап реформы предполагал значительный рост зарплат
у медработников больниц. Как всегда на лицо парадокс. Семейным врачам повысили зарплаты, а тем ,у кого выше уровень профессионализма и степень рисков ,т.е. врачам
больниц,институтов, оставили без изменений.
С телеэкранов буквально льётся елей в адрес медиков , словесные благодарности,
любовь от всех уровней властей и политиков к медикам зашкаливают.
Лицемерие да и только.
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23.04.2020 14:17 Відповісти
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Вы денег медицине дайте, которые зажали. Долги по зарплате и долги финансирования верните все. А потом уже будете рассказывать о своих "реформах".
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23.04.2020 14:01 Відповісти
Ваши "реформы" в цифрах

Минздрав внесет коррективы после месяца действия 2-го этапа медреформы, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6245
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23.04.2020 14:03 Відповісти
Смешной. Ты и вправду веришь, что реформы начинали чтоб тебя лечить?
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23.04.2020 14:10 Відповісти
Смешной ты. Мне операцию бесплатно сделали, которая в частных клиниках 30 тыс гр стоит.
Это и есть работающая реформа
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23.04.2020 16:49 Відповісти
А мой сотрудник дачу продал, чтоб жене операцию сделать. Походу реально реформу для тебя одного делали.
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23.04.2020 17:04 Відповісти
Ну да, это очень в стиле Зебильшости, сначала в разы уменьшить финансирование медицины, а потом кричать, что реформа попередников не работает!
Твари, не подменяйте понятия.
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23.04.2020 14:09 Відповісти
Просто вы не понимаете смысла "реформ".
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23.04.2020 14:38 Відповісти
Не трогайте своими грязными руками единственную реформу, которая реально работает во благо жителей Украины!
Да, она Вам не выгодна, т.к. пи*дить деньги в нужных объемах не получается. Но для населения эта реформа как лучик света, в царстве тьмы.
Когда вы там уже нажретесь ???
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23.04.2020 14:04 Відповісти
Медреформа остаточно знищує медицину в Україні та позбавляє медичної допомоги мільйони людей. Більшість людей виступає категорично проти медреформи. Медреформа має бути негайно скасована.
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23.04.2020 18:37 Відповісти
Что же это за реформа такая, которая не предусмотрела финансирование на случай эпидемии?
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23.04.2020 14:08 Відповісти
Загляни в табличку выше и поймешь куда делось финансирование...
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23.04.2020 14:09 Відповісти
Финансирование было предусмотрено. Зеля пытается выехать за счет местных бюджетов, переложив на них все расходы. Остальное - только бла-бла-бла
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23.04.2020 14:10 Відповісти
Изначально второй этап реформы предполагал значительный рост зарплат
у медработников больниц. Как всегда на лицо парадокс. Семейным врачам повысили зарплаты, а тем ,у кого выше уровень профессионализма и степень рисков ,т.е. врачам
больниц,институтов, оставили без изменений.
С телеэкранов буквально льётся елей в адрес медиков , словесные благодарности,
любовь от всех уровней властей и политиков к медикам зашкаливают.
Лицемерие да и только.
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23.04.2020 14:17 Відповісти
Благодаря этой мед реформе и сокращают врачей и отделения.
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23.04.2020 14:34 Відповісти
Медреформа в действии: врачей сокращают, больницы закрывают, закрывают тубдиспансеры и психбольницы.
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23.04.2020 14:57 Відповісти
Иди повесся. Хотя нет. Эпически будет тебе захлебнуться собственным гавном.
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23.04.2020 17:31 Відповісти
https://censor.net/user/137888 Ты, гандон зеленый, не квакай здесь, а то захлебнешся своим зеленым дерьмом
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23.04.2020 19:16 Відповісти
Ты очевидно гандон всех цветов в радуги? Напряги свой анус и извергни пару разноцветных струй про "Всё пропало! Гыпс снимают, медрефому внедряют!"
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23.04.2020 20:20 Відповісти
https://censor.net/user/137888 Тебя, падаль, видимо, из дурдома выпустили, а его закрыли, ты и рад? Зеленая жаба, вонючая и мерзкая, такое же муйло, как и твой нелох.
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23.04.2020 20:36 Відповісти
Вот что происходит, когда гельминт доходит до мозга, а медреформа провалена...
Вся жизнь в бредовых виденьях, бесконечное преследование ужасной зеленой жабы, вонючая и мерзкая".....
Бедняга...
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24.04.2020 10:27 Відповісти
Составьте для начала перечень бесплатных лечений и их стоимость. Потом посчитайте, что вы в состоянии пролечить из бюджета. И ничего не надо уточнять!
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23.04.2020 17:30 Відповісти
Згідно до Конституції, держава забезпечує повне лікування людей в державних медичних закладах. Тому влада повинна виконувати Конституцію, а не складати якісь списки.
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23.04.2020 18:39 Відповісти
Шурик, у тебя в голове что-то есть? Конституция есть, а деньги на повне ликування ВСЕХ болезней ВСЕХ граждан есть?Давай ещё про недра принадлежат народу, поэтому газ должен быть бесплатным!
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23.04.2020 20:16 Відповісти
https://censor.net/user/137888 Завали свой вафлеприемник, гнида болотная
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23.04.2020 20:38 Відповісти
И мой привет жертве гельминта в мозгу!
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24.04.2020 10:28 Відповісти
Медреформа фактично знищує залишки медицини в Україні та позбавляє мільйони людей медичної допомоги. Медреформу треба не переглядати, а негайно скасувати.
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23.04.2020 18:40 Відповісти
 
 