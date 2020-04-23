МОЗ внесе корективи після місяця дії 2-го етапу медреформи, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України за підсумками першого місяця дії другого етапу медреформи аналізуватиме ситуацію і пропонуватиме уряду корективи.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нині ми розглядаємо всі питання щодо медреформи, впроваджуємо новий пакет СOVID-19, враховуємо всі можливі прорахунки. За підсумками першого місяця (дії другого етапу. – Ред.) медреформи будемо пропонувати уряду переглянути або внести якісь корективи, щоб у першу чергу забезпечити медпрацівників якісною ринковою зарплатою, а пацієнтів - якісною медичною допомогою", - сказав він на пресбрифінгу за підсумками засідання регіонального штабу з ліквідації наслідків НС у Закарпатській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ні скорочень лікарів, ні зменшення зарплат не має бути: ми жорстко реагуватимемо, - головний санлікар Ляшко