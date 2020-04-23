МОЗ внесе корективи після місяця дії 2-го етапу медреформи, - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я України за підсумками першого місяця дії другого етапу медреформи аналізуватиме ситуацію і пропонуватиме уряду корективи.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нині ми розглядаємо всі питання щодо медреформи, впроваджуємо новий пакет СOVID-19, враховуємо всі можливі прорахунки. За підсумками першого місяця (дії другого етапу. – Ред.) медреформи будемо пропонувати уряду переглянути або внести якісь корективи, щоб у першу чергу забезпечити медпрацівників якісною ринковою зарплатою, а пацієнтів - якісною медичною допомогою", - сказав він на пресбрифінгу за підсумками засідання регіонального штабу з ліквідації наслідків НС у Закарпатській області.
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Это и есть работающая реформа
Твари, не подменяйте понятия.
Да, она Вам не выгодна, т.к. пи*дить деньги в нужных объемах не получается. Но для населения эта реформа как лучик света, в царстве тьмы.
Когда вы там уже нажретесь ???
у медработников больниц. Как всегда на лицо парадокс. Семейным врачам повысили зарплаты, а тем ,у кого выше уровень профессионализма и степень рисков ,т.е. врачам
больниц,институтов, оставили без изменений.
С телеэкранов буквально льётся елей в адрес медиков , словесные благодарности,
любовь от всех уровней властей и политиков к медикам зашкаливают.
Лицемерие да и только.
Вся жизнь в бредовых виденьях, бесконечное преследование ужасной зеленой жабы, вонючая и мерзкая".....
Бедняга...