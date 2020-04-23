Офіс Генпрокурора відстоює 1 млрд грн активів держави у справі "Приватбанку": від її результату залежить доля позовів на 29 млрд грн, - Венедіктова. ВIДЕО

Ця справа за своєю важливістю - не простий спір. Ухвалене судом рішення матиме вагоме значення для формування єдиної правозастосовної практики під час розгляду інших позовів, пов'язаних із націоналізацією "Приватбанку".

Про це йдеться у зверненні Генерального прокурора Ірини Венеіиктової, передає Цензор.НЕТ.

"В нашому уявленні прокуратура - це каральний орган. Конституцією України її віднесено до системи правосуддя. Що це означає? Це означає, що прокуратура у рівній мірі із судом, не перебираючи на себе його функцію, на засадах рівності і змагальності покликана захищати суспільні інтереси. Обов’язок Офісу Генерального прокурора - відстоювати Закон, права людини та інтереси держави. Наразі прокурори здійснюють це у Великій Палаті Верховного Суду в одній із справ, пов’язаних із націоналізацією "Приватбанку"", - розповіла Генпрокурор.

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"Поясню її суть - родина позивачів під час націоналізації "ПРИВАТБАНКУ" підпала під ознаки пов’язаних із банком осіб, з усіма визначеними законодавством наслідками. До них було застосовано загальноєвропейський механізм "bail-in". Він дозволяє врегулювати неплатоспроможність банків або її високу ймовірність за рахунок внутрішніх джерел, зокрема, шляхом списання власних коштів акціонерів", - пояснила вона.

"Під час націоналізації 1 мільярд гривень депозитів конвертували в акції, які викупила держава. Позивачі вимагають від Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та "Приватбанку", скасувати це рішення і повернути вказану суму, бо не вважають себе особами, пов’язаними із банком. Позов було задоволено постановою Окружного адмінсуду міста Києва у 2017 році. Київський апеляційний адміністративний суд своєю ухвалою залишив її в силі. Національний банк України, Міністерство фінансів України та державний "Приватбанк" оскаржили судові рішення в касаційному порядку. Офіс Генерального прокурора вступив у цю справу у листопаді 19-го року з метою ефективного захисту та представництва інтересів держави. Прокурори, забезпечуючи участь у цій справі, переслідують винятково мету сприяти суду у здійсненні правосуддя", - деталізувала Венедіктова.

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"Офіс Генерального прокурора акцентує увагу суспільства на тому, що застосована до пов’язаних з "Приватбанком" осіб процедура конвертування депозитів у акції нова для нашої банківської системи. Вона застосовується в Україні вперше, однак давно та ефективно працює в Європі. Це не покарання чи санкції, а заходи, покликані стимулювати власників банку і пов’язаних з банком осіб не обнуляти активи та втримувати банк на плаву. До того ж, самі позивачі у цій справі непослідовні у своєму ставленні до питання пов’язаності з банком. У різних судових справах вони займають кардинально різну позицію", - зазначила Генпрокурор.



"Ця справа за своєю важливістю - не простий спір. Постановлене судом рішення матиме велике значення для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики при розгляді інших позовів, пов’язаних з націоналізацією "Приватбанку" . Адже цей позов – лише крапля в морі аналогічних - загальна сума вимог до держави у таких справах складає ще понад 29 мільярдів гривень. Нині це чверть бюджету охорони здоров’я. Держава вже витратила на докапіталізацію банку понад 160 мільярдів гривень. Це сума більша, ніж видатки бюджету на сферу оборони на 2020 рік. До того ж у "Приватбанку" сконцентровано до 40 % депозитів всієї банківської системи. Таким чином у цій справі забезпечення верховенства права та законності, інтерес Держави та інтерес кожного громадянина збіглися. Вони рівні по важливості та становлять той суспільний інтерес, який покликаний захищати прокурор", - резюмувала Венедіктова.

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18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень.

Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня 2019 року Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку"