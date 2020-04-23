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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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Офіс Генпрокурора відстоює 1 млрд грн активів держави у справі "Приватбанку": від її результату залежить доля позовів на 29 млрд грн, - Венедіктова. ВIДЕО

Ця справа за своєю важливістю - не простий спір. Ухвалене судом рішення матиме вагоме значення для формування єдиної правозастосовної практики під час розгляду інших позовів, пов'язаних із націоналізацією "Приватбанку".

Про це йдеться у зверненні Генерального прокурора Ірини Венеіиктової, передає Цензор.НЕТ.

"В нашому уявленні прокуратура - це каральний орган. Конституцією України її віднесено до системи правосуддя. Що це означає? Це означає, що прокуратура у рівній мірі із судом, не перебираючи на себе його функцію, на засадах рівності і змагальності покликана захищати суспільні інтереси. Обов’язок Офісу Генерального прокурора - відстоювати Закон, права людини та інтереси держави. Наразі прокурори здійснюють це у Великій Палаті Верховного Суду в одній із справ, пов’язаних із націоналізацією "Приватбанку"", - розповіла Генпрокурор.

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"Поясню її суть - родина позивачів під час націоналізації "ПРИВАТБАНКУ" підпала під ознаки пов’язаних із банком осіб, з усіма визначеними законодавством наслідками. До них було застосовано загальноєвропейський механізм "bail-in". Він дозволяє врегулювати неплатоспроможність банків або її високу ймовірність за рахунок внутрішніх джерел, зокрема, шляхом списання власних коштів акціонерів", - пояснила вона.

"Під час націоналізації 1 мільярд гривень депозитів конвертували в акції, які викупила держава. Позивачі вимагають від Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та "Приватбанку", скасувати це рішення і повернути вказану суму, бо не вважають себе особами, пов’язаними із банком. Позов було задоволено постановою Окружного адмінсуду міста Києва у 2017 році. Київський апеляційний адміністративний суд своєю ухвалою залишив її в силі. Національний банк України, Міністерство фінансів України та державний "Приватбанк" оскаржили судові рішення в касаційному порядку. Офіс Генерального прокурора вступив у цю справу у листопаді 19-го року з метою ефективного захисту та представництва інтересів держави. Прокурори, забезпечуючи участь у цій справі, переслідують винятково мету сприяти суду у здійсненні правосуддя", - деталізувала Венедіктова.

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"Офіс Генерального прокурора акцентує увагу суспільства на тому, що застосована до пов’язаних з "Приватбанком" осіб процедура конвертування депозитів у акції нова для нашої банківської системи. Вона застосовується в Україні вперше, однак давно та ефективно працює в Європі. Це не покарання чи санкції, а заходи, покликані стимулювати власників банку і пов’язаних з банком осіб не обнуляти активи та втримувати банк на плаву. До того ж, самі позивачі у цій справі непослідовні у своєму ставленні до питання пов’язаності з банком. У різних судових справах вони займають кардинально різну позицію", - зазначила Генпрокурор.

"Ця справа за своєю важливістю - не простий спір. Постановлене судом рішення матиме велике значення для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики при розгляді інших позовів, пов’язаних з націоналізацією "Приватбанку" . Адже цей позов – лише крапля в морі аналогічних - загальна сума вимог до держави у таких справах складає ще понад 29 мільярдів гривень. Нині це чверть бюджету охорони здоров’я. Держава вже витратила на докапіталізацію банку понад 160 мільярдів гривень. Це сума більша, ніж видатки бюджету на сферу оборони на 2020 рік. До того ж у "Приватбанку" сконцентровано до 40 % депозитів всієї банківської системи. Таким чином у цій справі забезпечення верховенства права та законності, інтерес Держави та інтерес кожного громадянина збіглися. Вони рівні по важливості та становлять той суспільний інтерес, який покликаний захищати прокурор", - резюмувала Венедіктова.

Також читайте: Коломойський і Боголюбов програли у Верховному суді Великої Британії у справі "ПриватБанку": позов до ексвласників розглянуть по суті

18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень.

Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня 2019 року Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку"

Автор: 

суд (11738) Приватбанк (2437) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3278)


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Топ коментарі
+21
Офис Генпрокурора отстаивает 1 млрд грн активов государства в деле "ПриватБанка": от его исхода зависит судьба исков на 29 млрд грн, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3881
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23.04.2020 14:09 Відповісти
+15
А за 7 млрд., отданных Суркисам, кто будет отвечать?
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23.04.2020 14:12 Відповісти
+11
о, харківська ригоАнальна косметичка щось прокукарікала... ти, хвойда, зараз більше зайнята переслідуванням нормальних українців, патріотів та майданівців.
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23.04.2020 14:13 Відповісти
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Офис Генпрокурора отстаивает 1 млрд грн активов государства в деле "ПриватБанка": от его исхода зависит судьба исков на 29 млрд грн, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3881
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23.04.2020 14:09 Відповісти
Правоохоронці на рік отримують з бюджету більше 100 млрд. грн, отже і повертати грошей мають вдвічи більше!
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23.04.2020 18:45 Відповісти
"...для формирования единой правоприменительной практики...
Источник: https://censor.net/n3191026"

А с каких это пор в Украине прецедентное право?
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23.04.2020 14:11 Відповісти
Решение Великой Палати Верховного Суда являются обязательными к применению в аналогичных судебных делах, проще говоря, если дело сольют, то и потеряем деньги по всем остальным делам, поскольку судьи вынесут такое же решение.
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23.04.2020 14:28 Відповісти
А за 7 млрд., отданных Суркисам, кто будет отвечать?
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23.04.2020 14:12 Відповісти
о, харківська ригоАнальна косметичка щось прокукарікала... ти, хвойда, зараз більше зайнята переслідуванням нормальних українців, патріотів та майданівців.
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23.04.2020 14:13 Відповісти
Да це ж сама зрадна зрада за сьогодні! Офис Генпрокурора отстаивает 1 млрд грн активов государства в деле "ПриватБанка": от его исхода зависит судьба исков на 29 млрд грн, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9805

Всі на соємайдан!!Офис Генпрокурора отстаивает 1 млрд грн активов государства в деле "ПриватБанка": от его исхода зависит судьба исков на 29 млрд грн, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3212
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23.04.2020 14:15 Відповісти
В смысле? Нахрена ? Мы ведь барыги, усё через брательника Ермака порешаем
А бегать свинок надувать, это к вам, если деньги дадут, мож ленка апартаменты в Крыму продаст, или кРадуцкий с масок отстегнёт... Хотя нее, вы как презервативы использованные, бабло ещё на вас тратить
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23.04.2020 14:44 Відповісти
Ты - никто и звать тебя никак. Не мни о себе много - ты просто трололо с интернета.
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23.04.2020 15:25 Відповісти
Мне по должности положено, я братцу дЕрьмака забашлял
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23.04.2020 15:30 Відповісти
Да я уже понял, что ты из братцев-дерьмаков.
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23.04.2020 15:33 Відповісти
Мы теперь все "***********"(с). Вы ведь за это боролись? И вааще, нам , барыгам, не трудно и заплатить шоб тебя потёрли "эбонитовыми палочками"(с).
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23.04.2020 15:35 Відповісти
Короче, це заява "а ми все що могли зробили, що поробиш, не судьба"
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23.04.2020 14:19 Відповісти
можна запропонувать Коломойському повернути затрчені державою кошти при приватизації (більше 500 млрд грн.) + дипозити теперішніх вкладники і забирати "ПРИВАТ"
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23.04.2020 14:19 Відповісти
Поступила за хабар,диплом купила,по кар'єрним щабелям рухалася хабарами,екзамени не здала-навіщо її взагалі слухати?
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23.04.2020 14:25 Відповісти
аха..ха...опять по ушам лохам ездят...Это как раз то дело по которому суркисам не 1 лярд а 7 лярдов приват вернуть должен....уже по решению высшего суда..
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23.04.2020 14:26 Відповісти
Ну, якщо, ця папіна донька взялась за справу, то вважай лярд вже просрали.
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23.04.2020 14:32 Відповісти
ОТСТАИВАЕТ
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО ...
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23.04.2020 14:43 Відповісти
грабь - награбленное!! вот позиция у державы....
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23.04.2020 14:47 Відповісти
Закрой дела по Кузьменко и остальным шереметовцам, по Федине со Зверобой, по Торнадо... Проверь кто сколько месяцев без предъявы обвинений сидит в СИЗО - и отпусти. Вот это будет борьба за справедливость... а не борьба за кто распилит миллиард...
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23.04.2020 14:50 Відповісти
Какой Приват?
Ты своим делом занимайся, куй обвинение против Порошенко!
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23.04.2020 14:53 Відповісти
Усьо,Беня может быть спокоен,бабло дадут.
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23.04.2020 15:04 Відповісти
после карантина вызванного чумой короновирусом в Украине будет борьба с чумой более опасной для УКРАИНЫ. Патриоты помните -промедление смерти подобно!
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23.04.2020 15:08 Відповісти
Так называемые , антимайдановцы это есть союзники путина жуйла но не УКРАИНЫ. Терпеть и молчать им это значит продавать УКРАИНУ, изменять самим себе
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23.04.2020 15:12 Відповісти
Мета цього виступу, Венедіктова.. ??? Покрасуватись в медіапросторі..!?
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23.04.2020 15:43 Відповісти
за невеликий відкат судді "порешають"
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23.04.2020 15:58 Відповісти
Нужно было просто прослушать телефонный разговор цуркца и судьишки,а потом опубликовать - делов то,но это должен был сделать крысенок бегавший к гришке с поздравлениями на днюху,теперь государству убытки миллиарды,зелька тут проспал.
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23.04.2020 16:19 Відповісти
Банковская система + суды в нашей стране? Прекрати делать вид, что вы возмущены... "Обидно! Да..."
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23.04.2020 18:25 Відповісти
Ну, якщо, ця папіна донька взялась за справу, то вважай лярд вже просрали.
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23.04.2020 17:41 Відповісти
А кто выступил режиссером видосика?)
5,5 млрд дол Беня украл, то ерунда. А вот 1 млрд грн ему не отдадим, во-всяком случае попробуем...
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23.04.2020 18:02 Відповісти
"Ню-ню..." )
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23.04.2020 18:27 Відповісти
Что характерно, Венедиктова во время всего своего словоблудия ни разу не упомянула, что речь идет о Суркисах и Коломойском.

Это Суркисы и Коломойский пытаются доказать в судах, что были обычными вкладчиками, а не бенефициарами в Приватбанке. Ага.
И Суркисам уже удалось создать первый прецедент.

Поэтому все эти рассуждения Венедиктовой такая же лажа, как "попытки" марионетки Коломойского ЗЕ принять антиколомойский закон.
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23.04.2020 21:27 Відповісти
Венедиктова Генпрокурор. Смешно.
Зеленский, ты уже не комик! И это не смешно, так не разбираться в людях!
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23.04.2020 21:42 Відповісти
Цікаво. Виникло питання, яке вимагає фахового розгляду і професійної конкретики. І на нашій гільці геть зникли постійні "профвеційні" і фейкові дописувачі. Їм немає, що базікати у середовищі людей, які розуміються у своїй справі.
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23.04.2020 22:21 Відповісти
Мабуть це Ви, ті самі , "які .розуміються у своїй справі.". .. Так что же пошло не так? )))
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23.04.2020 23:19 Відповісти
Вот вам, уважаемые комментаторы, случай из жизни: Некая Я взяла кредит в Укрсоцбанке под залог, принадлежащей мне квартиры под чётко оговоренные в договоре проценты. Но! 2008 год! " Всё пропало!" Кризис, то да сё... И, означенный банк, решил поднять, и без того немалую ставку с 13% до 15% в одностороннем порядке. Среди комментаторов есть юристы? Если да, то ...
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23.04.2020 22:58 Відповісти
що вона робить?????
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24.04.2020 07:50 Відповісти
 
 