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Новини Коронавірус і карантин
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У двох співробітників однієї з пенітенціарних установ виявлено коронавірус, - омбудсмен Денісова

У двох співробітників однієї з пенітенціарних установ виявлено коронавірус, - омбудсмен Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що 21 квітня було підтверджено коронавірус у двох співробітників однієї з пенітенціарних установ західного регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це омбудсмен повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Під час перевірки Офісом омбудсмана стану забезпечення заходів із запобігання та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 з’ясовано, що в одній з пенітенціарних установ західного регіону двом працівникам 21 квітня підтверджено коронавірус. Один випадок встановлено швидким тестом, інший - методом ПЛР", - йдеться в повідомленні.

За її словами, зазначені працівники з 6 квітня перебувають на лікарняному. Наразі в установі проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення кола осіб, з якими контактували хворі.

Денісова також підкреслила, що станом на 23 квітня серед утримуваних осіб підтверджені випадки на захворювання COVID-19 - відсутні.

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"Звернулася до Міністра юстиції України Дениса Малюськи з проханням невідкладно вжити відповідних заходів щодо локалізації та недопущення поширення респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 серед працівників установи та утримуваних осіб.

Зокрема, забезпечити самоізоляцію персоналу та ізоляцію утримуваних осіб, що мали контакт із зазначеними хворими, а також проводити обов’язковий щоденний температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я відповідно до плану протиепідемічних заходів", - написала омбудсмен.

У двох співробітників однієї з пенітенціарних установ виявлено коронавірус, - омбудсмен Денісова 01

Автор: 

Денісова Людмила (883) карантин (18172) Мін’юст (1602) омбудсмен (479) ДПтСУ (13) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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