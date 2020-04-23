У двох співробітників однієї з пенітенціарних установ виявлено коронавірус, - омбудсмен Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що 21 квітня було підтверджено коронавірус у двох співробітників однієї з пенітенціарних установ західного регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це омбудсмен повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Під час перевірки Офісом омбудсмана стану забезпечення заходів із запобігання та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 з’ясовано, що в одній з пенітенціарних установ західного регіону двом працівникам 21 квітня підтверджено коронавірус. Один випадок встановлено швидким тестом, інший - методом ПЛР", - йдеться в повідомленні.



За її словами, зазначені працівники з 6 квітня перебувають на лікарняному. Наразі в установі проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення кола осіб, з якими контактували хворі.



Денісова також підкреслила, що станом на 23 квітня серед утримуваних осіб підтверджені випадки на захворювання COVID-19 - відсутні.

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"Звернулася до Міністра юстиції України Дениса Малюськи з проханням невідкладно вжити відповідних заходів щодо локалізації та недопущення поширення респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 серед працівників установи та утримуваних осіб.



Зокрема, забезпечити самоізоляцію персоналу та ізоляцію утримуваних осіб, що мали контакт із зазначеними хворими, а також проводити обов’язковий щоденний температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я відповідно до плану протиепідемічних заходів", - написала омбудсмен.