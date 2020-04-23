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Новини
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Падіння ВВП України на 5% і зростання інфляції до 6%, - макроекономічний прогноз НБУ на 2022 рік

Падіння ВВП України на 5% і зростання інфляції до 6%, - макроекономічний прогноз НБУ на 2022 рік

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції в Україні в 2020 році з 4,8% до 6% і підтвердив його на рівні 5% на 2021-2022 рр.

"Інфляція помірно прискориться в подальші місяці й на кінець 2020 року становитиме 6%, тобто залишиться в межах цільового діапазону (5% +/-1 процентний пункт. – Ред.)", - зазначили в НБУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Регулятор наголосив, що заходи фіскальної і монетарної політик, спрямовані на підтримку бізнесу і населення, частково компенсують падіння споживчого попиту. Однак, на думку Нацбанку, споживчий попит залишатиметься пригніченим ще досить тривалий час після завершення дії карантину, і це завадить зростанню інфляції вище за цільовий рівень у поточному році.

Інфляцію також стримуватиме зниження світових цін на енергоносії, яке і далі позначатиметься на вартості палива на внутрішньому ринку, водночас прискорення інфляції з поточних показників відбудеться насамперед внаслідок перенесення на ціни нещодавнього знецінення гривні, додав НБУ.

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"У першому кварталі 2021 року інфляція тимчасово вийде за межі цільового діапазону через ефект низької бази порівняння, але в подальшому уповільниться до рівня середньострокової цілі в 5%, де й залишатиметься надалі. Утримувати її на такому рівні допоможе як виважена монетарна політика Національного банку, так і стриманіша фіскальна політика після завершення пандемії та відновлення економічної активності", - наголошується в релізі.

Нацбанк нагадав, що за підсумками березня інфляція в річному вимірі сповільнилася до 2,3%, і за попередніми даними онлайн моніторингу, в квітні також залишатиметься низькою.

НБУ також уточнив, що очікує цього року прискорення зростання базового індексу цін до 6,8% (колишній прогноз - 3,5%) із 3,9% у минулому році з подальшим уповільненням до 3,8% у 2021-2022 роках (прогноз збережено).

Національний банк України (НБУ) погіршив оцінку динаміки реального зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2020 рік із 3,5% зростання до 5% падіння, однак поліпшив очікування зростання у 2021 році з 4% до 4,3%.

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"Негативний вплив пандемії на українську економіку очікується відносно короткостроковим, але досить потужним. Карантинні заходи вже зменшили ділову активність, споживання і зайнятість населення. Скорочення глобального попиту також обмежує можливості експорту країни", - зазначив НБУ.

За оцінками регулятора, вплив цих факторів на економіку відчутно позначиться протягом другого кварталу цього року.

"Поступова відміна карантину приведе до відновлення української економіки в другому півріччі 2020 року. Цьому сприятиме також м'яка фіскальна та монетарна політики. Збільшення урядом бюджетних видатків на подолання кризи, а також заходи Національного банку з підтримки банківської системи зменшать негативний вплив пандемії на економіку", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, прогноз зростання на 2022 рік збережено на рівні 4%.

НБУ уточнює, що його новий прогноз номінального ВВП на цей рік становить 3,97 трлн грн (було 4,29 трлн грн), на наступний - 4,36 трлн грн (4,68 трлн грн) при інфляції (на кінець періоду) відповідно 6% (4,8%) і 5% (5%).

Також читайте: Очікуємо падіння ВВП на 4,8% в 2020 році, - Шмигаль

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз сальдо зведеного платіжного балансу в 2020 році до дефіциту в $1,1 млрд із профіциту в $3,2 млрд, однак очікує відновлення його профіциту вже у 2021 році.

Згідно з оновленим в четвер макропрогнозом центробанку, наступного року профіцит становитиме $0,6 млрд (колишня оцінка - $1,6 млрд), у 2022 році - $1,3 млрд ($0,4 млрд).

НБУ також погіршив прогноз міжнародних резервів на кінець 2020-2022 років, проте вони будуть вищими, ніж на кінець минулого року.

Так, цього року, за новими оцінками Нацбанку, резерви зростуть із $25,3 млрд до $27,2 млрд (колишня оцінка $29,3 млрд), наступного - скоротяться до $28,6 млрд ($31,6 млрд), у 2022 році - до $28 млрд ($32,3 млрд).

НБУ також знизив прогноз дефіциту поточного рахунку цього року до 1,7% ВВП із 3,2% ВВП у січневому прогнозі порівняно з 1,3% ВВП минулого року (без урахування платежу "Газпрому" 4,2% ВВП).

"Обсяги імпорту товарів в Україну скоротяться суттєвіше за експорт. В умовах карантинних обмежень та падіння цін на світових ринках Україна зменшить обсяги закупівель енергоносіїв і більшості товарів не першої необхідності. Негативні наслідки пандемії для нашого експорту будуть слабшими з огляду на збереження попиту на продовольство. Водночас зниження переказів від трудових мігрантів буде з надлишком компенсоване скороченням витрат українців на закордонні подорожі", - зазначив центробанк.

Регулятор уточнив, що у грошовому вираженні дефіцит поточного рахунку очікується цього року на рівні $2,5 млрд (колишня оцінка - $5,7 млрд) порівняно з $1,3 млрд минулого року ($4,2 млрд без платежу "Газпрому").

"Після відновлення економічної активності в світі та в Україні дефіцит поточного рахунку знову розшириться. Це буде зумовлено реалізацією відкладеного попиту на імпортні товари з боку населення, відновленням інвестиційного імпорту бізнесом, а також очікуваним зниженням надходжень від транзиту газу. Втім, показник дефіциту залишатиметься на рівні 3-4% ВВП, як і передбачав січневий прогноз Національного банку", - йдеться у повідомленні.

На 2021 рік, зокрема, НБУ прогнозує дефіцит 3,1% ВВП, або $5,3 млрд, а на 2022 рік - 4% ВВП, або $7,3 млрд.

"Ключовим припущенням щодо реалізації прогнозу Національного банку, як і раніше, є продовження співпраці з Міжнародних валютним фондом", - наголосив НБУ.

Його оновлений прогноз передбачає отримання першого траншу фінансування на суму майже $2 млрд у другому кварталі.

"Фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів також дасть змогу підтримувати міжнародні резерви України на рівні $27-29 млрд упродовж цього та наступних років", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

ВВП (1378) інфляція (874) криза (420) НБУ (10454) ціни (4023) золотовалютний резерв (278)


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Топ коментарі
+11
Нужно было Овоща не выбирать в 2010. Не было бы и катастрофы 2013-2014. За свой тупой выбор нужно отвечать, как и сейчас, кстати.
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23.04.2020 14:38 Відповісти
+7
КАК ПАДЕНИЕ?
ДОЛЖЕН БЫТЬ РОСТ! В 40%!
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23.04.2020 14:29 Відповісти
+6
При Порохе ВВП рос на 5% каждый год, при зебобиках на 5% каждый год падает. 73% дебилов отвечайТЕ за свой выбор
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23.04.2020 14:29 Відповісти
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КАК ПАДЕНИЕ?
ДОЛЖЕН БЫТЬ РОСТ! В 40%!
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23.04.2020 14:29 Відповісти
Так это при Гончаруке должно было быть, а этот премьер ничего не обещал
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23.04.2020 14:30 Відповісти
Прогноз МВФ для Украины - вообще падение на 7,7%.
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23.04.2020 14:39 Відповісти
Ну, если так то и бубочка тут не при чём. От сейчас Сулугуни в кабмин воткнут, и реХформы просто полетят.
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23.04.2020 14:41 Відповісти
Карлсон незабаром допоможе зе сцклу " підняти " економіку Падение ВВП Украины на 5% и рост инфляции до 6%, - макроэкономический прогноз НБУ на 2022 год - Цензор.НЕТ 9058
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23.04.2020 14:41 Відповісти
Он поможет отвлечь от развала реальной экономики. Show Must Go On/
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23.04.2020 14:48 Відповісти
Именно так и выглядит зелёный 40% рост.
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23.04.2020 14:58 Відповісти
Так и в других странах обещали совсем другие цифры, давая в прошлом году прогноз на 21 и 22. Всё познаётся в сравнении. У нас в Штатах вон обещают "картинку" Великой Депрессии 1930-х.
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24.04.2020 06:18 Відповісти
При Порохе ВВП рос на 5% каждый год, при зебобиках на 5% каждый год падает. 73% дебилов отвечайТЕ за свой выбор
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23.04.2020 14:29 Відповісти
Только сначала на 50% упал а потом типа рос.
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23.04.2020 14:35 Відповісти
Нужно было Овоща не выбирать в 2010. Не было бы и катастрофы 2013-2014. За свой тупой выбор нужно отвечать, как и сейчас, кстати.
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23.04.2020 14:38 Відповісти
И теперь о реальных, а не придуманных цифрах.

Падение ВВП Украины на 5% и рост инфляции до 6%, - макроэкономический прогноз НБУ на 2022 год - Цензор.НЕТ 5184
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23.04.2020 14:40 Відповісти
А теперь официальные цифры ВВП
2013 -183 млрд. USD
2014 -133 млрд. USD
2015 - 91млрд. USD
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23.04.2020 14:55 Відповісти
Без проблем. Весь график. Только это никак не отменяет ответственности люмпена за свой тупой выбор. Что наголосовали - то и имеем. Головой нужно было думать, а не зомбоящиком.

Падение ВВП Украины на 5% и рост инфляции до 6%, - макроэкономический прогноз НБУ на 2022 год - Цензор.НЕТ 897
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23.04.2020 15:11 Відповісти
вот. честная и открытая инфа.
где видно что "ворующий 30 млрд в год" янык поднял ввп с 122 до 180
а честнейший порох опустил с 180 до 156..
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23.04.2020 18:20 Відповісти
"Поднял" , при этом оставив ее без ЗВР, с отрицательным платежным балансом, падением промпроизводства, в долгах на более 142 млрд. баксов и со 108 тыс.грн на ЕКС. Хорошо "поднял", дальше некуда. Только в бредовых фантазиях.
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23.04.2020 18:31 Відповісти
108 тыс на ЕКС - это ложь
https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/2014/

звр в начале 2014 - +20 млрд долларов
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/

платежный баланс +2 млрд долларов
https://index.minfin.com.ua/economy/balance/2013/

по промпроизводству не нашел
а так было бы интересно посмотреть промпроизводство 2008-2019 чтобы сравнить "падение"
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23.04.2020 18:44 Відповісти
Врешь. И тупо. Вот документ. И занимайся лучше своей страной и не сри здесь. Чего тупо не знаешь и не понимаешь.

Падіння ВВП України на 5% і зростання інфляції до 6%, - макроекономічний прогноз НБУ на 2022 рік - Цензор.НЕТ 6208
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23.04.2020 19:04 Відповісти
27 может и было 108 тыс. но уже 1 марта там лежало 3.5 миллиарда.
26 февраля могли вернуть нсо, провести выплату в бюджет,выплаты пенсий, купить доллары для погашения кредита, да что угодно.
ловкость цифр и никакого мошенничества.
больше чем уверен что подобная ситуация и в 2015 была.
и тоже самое казначейство с радостью может предоставить справку куда и в каком объеме м какой датой ушли деньги. только все "забывают" об этом спросить, делая из народа дебилов.
у тебя в кармане за 2 дня до зарплаты тоже денег нету, но это не знаяит что жена разворовала. и о чудо, после зарплаты там опять чтото есть.
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23.04.2020 21:55 Відповісти
Это все домыслы, причем абсолютно не подкрепленные фактами бла-бла-бла. А есть факт и документ выше. И если бы да кабы -- во рту выросли бы грибы.
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23.04.2020 22:00 Відповісти
27 - 100 тыс
26 - 120 млн
25 - 240 млн
24 - 360 млн
тем более янукович сбежал 22 числа.
почему документ состояние счета на конец месяца показывает?
кто там 5 дней ковырялся еще?
почему не показали состояние на 22 февраля?
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23.04.2020 22:05 Відповісти
А ты типа на соревнованиях кто крепче дичь брякнет? приз хрустальный осёл почти у тебя в кармане!
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23.04.2020 14:40 Відповісти
Какой спрос с дебила? Да и спрашивать с него не корректно.
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23.04.2020 14:42 Відповісти
Ответят.
Если все пойдет, как прогнозируют, то ответят по полной и деньгами, и здоровьем, и жизнями близких, и собственной кровью.
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23.04.2020 17:42 Відповісти
Так на Западе такие же, если не хуже прогнозы. У нас в Штатах вон обещают "картинку" Великой Депрессии 1930-х.
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24.04.2020 06:29 Відповісти
При нём какой рост был экономический рост в странах Запада? Вот и посмотрим каким он будет в 21/22 годах из-за коронавируса и прочих Мировых проблем.
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24.04.2020 06:21 Відповісти
власть мля.... керевники ****.... уроды
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23.04.2020 14:30 Відповісти
А чого у множині? В Україні нині є супер-перець, який за все і має відповідати. Бо в нього своя більшість у ВР, свій уряд, свій генпрокурор тощо.
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23.04.2020 14:35 Відповісти
Ты власть пЕСюков имееш в виду? уточни, а то один прИтендент на приз "хрустального осла" уже заявил шо при Пете ВВП каждый год рос на 5%...
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23.04.2020 14:53 Відповісти
я имею в виду ту власть которую ты урод рогатый выбрал
а тот человек, который тебе рассказывал про рост ввп 5% не намного ошибся
на соси скот

Падіння ВВП України на 5% і зростання інфляції до 6%, - макроекономічний прогноз НБУ на 2022 рік - Цензор.НЕТ 9575
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23.04.2020 17:54 Відповісти
2013 -183 млрд
2018 - 130.
покажи мне 5% рост...
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23.04.2020 18:25 Відповісти
нах пшел пес
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23.04.2020 18:33 Відповісти
... а по сути есть, что возразить?
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27.04.2020 17:47 Відповісти
Когда же вы думать научитесь, зехейтеры?! А какие прогнозы в других странах?! У нас в Штатах вон обещают "картинку" Великой Депрессии 1930-х.
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24.04.2020 06:22 Відповісти
когда же вы думать начнете дятлы? прямо с декабря в штатах "депрессия"? а в Украине - да. и вирус тут не при делах
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24.04.2020 08:29 Відповісти
Дятлы-зехейтеры не понимают, что речь не об итогах 2020-го, о которых тоже пока ничего неизвестно, а о "Падение ВВП Украины на 5% и рост инфляции до 6%, - макроэкономический прогноз НБУ на 2022 год."
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27.04.2020 17:46 Відповісти
Будет мировой голод, а в Украине лучшая земля в мире для выращивания еды! Власти должны создать программу создания ферм. Чтобы каждый желающий мог зайти допустим на сайт или позвонить в колл центр и сказать, что готов принять участие в программе и тогда государство должно ему бесплатно выдать участок для фермы и государство должно профинансировать развитие фермы или дать кредит на развитие фермы. Таким образом можно создать море ферм по всей стране! И государство должно создать предприятия, которые будут делать продукцию с добавочной стоимостью. То бишь государство должно обязаться у ферм скупать продукцию, но также люди с ферм смогут продавать и сами продукцию! Таким образом в Украине будет рассвет малого и среднего бизнеса, а у упорных и в большой бизнес перерастет! И в мире сейчас 8 миллиардов людей и в Азиатских и Африканских странах постоянно происходят нашествия саранчи и она съедает весь урожай и им можно продавать море еды, также другие бедствия, как коронавирус вызовут мировой голод! Украина может воспользоваться моментом, чтобы накормить планету и стать мировым поставщиком еды! Лидером мать его стать по поставкам еды миру! И фермы изолированны друг от друга и коронавирус им не страшен! 2 зайцев одним выстрелом, а то и 3 и больше! Если власти будут виртуозно изобретательны и готовы пользоваться выгодой кризиса, то они это реализуют! Это прямо, как по книге Нассима Талеба - Черный Лебедь! Можно обогатится воспользовавшись кризисом!
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23.04.2020 14:49 Відповісти
Какие 6% инфляции??? Мечтатели. То и дело последний месяц держу в руках свежие банкноты с номерами подряд. Станок уже включен на всю катушку.
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23.04.2020 14:54 Відповісти
Может вы не в курсе, но деньги печатают и для замены старых банкнот.
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24.04.2020 06:31 Відповісти
Может вы не в курсе, но мой доход в валюте, и я сдаю ее в обменники еще со времен Ющенко. И я прекрасно вижу насколько много стало свежих банкнот. В последний месяц старых я уже и не помню. Эти аж склеенные, идеальные с номерами подряд. Так что, умничайте в другом месте.
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24.04.2020 09:14 Відповісти
Это всего лишь ваше предположения, а ответ надо искать в точной информации. Найдите сколько было напечатано новых денег, и какая часть из этого пошла на замену старых купюр.

Далее, может вы не в курсе, но печатание новых денег и запускание их в оборот далеко не всегда вызывает инфляцию. Всё зависит от ВВП.
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27.04.2020 17:26 Відповісти
https://agravery.com/uk/posts/show/pripinenna-finansuvanna-sluziv-na-dnipri-prizvede-do-katastrofi-uza Припинення фінансування шлюзів на Дніпрі призведе до катастрофи - УЗА
закон №3279-д "Про внесення змін до Державного бюджету України", та який вступив в силу після підписання президентом України, залишив без фінансування підприємство ДП "Укрводшлях", що обслуговує та забезпечує роботу шлюзів на каскаді ГЕС річки Дніпро.
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23.04.2020 15:16 Відповісти
"Національний банк очікує, що впродовж 2020 року інфляція триматиметься в цільовому діапазоні 5% +/- 1 п.п, помірно прискорюватиметься у подальші місяці та на кінець року досягне 6%. Про це https://bank.gov.ua/news/all/vistup-golovi-natsionalnogo-banku-yakova-smoliya-pid-chas-presbrifingu-schodo-rishen-z-monetarnoyi-politiki-8486 повідомив голова регулятора Яків Смолій у четвер, 23 квітня, на брифінгу правління НБУ" - https://mind.ua/news/20210240-riven-inflyaciyi-na-kinec-2020-roku-stanovitime-6-smolij
Цей прогноз Смолія множте на два - і те, в кращому випадку. Назвати справжні цифри він боїться через те, що, якщо скаже правду - зебільна влада його прожене з посади...
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23.04.2020 15:18 Відповісти
Даааа,оптимисты! Как в анекдоте-спрыгнуло два тела с девятиэтажки и песимист думает разобьюсь,а оптимист думает- Я Лечуууу!
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23.04.2020 16:11 Відповісти
"Падение ВВП Украины на 5%" - нас и 35% роста ВВП устроит, вместо обещанных 40%.
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23.04.2020 16:32 Відповісти
35% за всю каденцию Зе.
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24.04.2020 06:33 Відповісти
Нормуль. Теперь, чем хуже, тем скорее придет конец ЗЕ и Коломою.

ЗЕбилам это все равно ни о чем не говорит, а посмотреть на них будет крайне приятно, когда они останутся вообще без средств к существованию.
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23.04.2020 17:39 Відповісти
Зехейтерам следует обратить внимание на подобные параметры в прогнозах в других странах, а лучше дождаться фактов и сравнить рост/падение экономик. У вас, зехейтеров, не работает апдейт. Как бы не менялась ситуация в Мире, хоть ядерная 3-я Мировая, вы всё равно будете талдычить об этих 40%.
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24.04.2020 06:38 Відповісти
ВВП впаде мінімум на 10 %.
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23.04.2020 18:44 Відповісти
Так сказал Нострадамус? сказал он это только вам? а про другие страны он ничего не сказал?
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24.04.2020 06:39 Відповісти
НБУ оперировал цифрами на 1.04.
Отчетный период предприятий на последний день месяца. Будет сдан после майских праздников.
Падение ВВП по итогам года будет больше 15%.
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23.04.2020 19:20 Відповісти
Как насчёт других стран?
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24.04.2020 06:40 Відповісти
 
 