Падіння ВВП України на 5% і зростання інфляції до 6%, - макроекономічний прогноз НБУ на 2022 рік
Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції в Україні в 2020 році з 4,8% до 6% і підтвердив його на рівні 5% на 2021-2022 рр.
"Інфляція помірно прискориться в подальші місяці й на кінець 2020 року становитиме 6%, тобто залишиться в межах цільового діапазону (5% +/-1 процентний пункт. – Ред.)", - зазначили в НБУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Регулятор наголосив, що заходи фіскальної і монетарної політик, спрямовані на підтримку бізнесу і населення, частково компенсують падіння споживчого попиту. Однак, на думку Нацбанку, споживчий попит залишатиметься пригніченим ще досить тривалий час після завершення дії карантину, і це завадить зростанню інфляції вище за цільовий рівень у поточному році.
Інфляцію також стримуватиме зниження світових цін на енергоносії, яке і далі позначатиметься на вартості палива на внутрішньому ринку, водночас прискорення інфляції з поточних показників відбудеться насамперед внаслідок перенесення на ціни нещодавнього знецінення гривні, додав НБУ.
"У першому кварталі 2021 року інфляція тимчасово вийде за межі цільового діапазону через ефект низької бази порівняння, але в подальшому уповільниться до рівня середньострокової цілі в 5%, де й залишатиметься надалі. Утримувати її на такому рівні допоможе як виважена монетарна політика Національного банку, так і стриманіша фіскальна політика після завершення пандемії та відновлення економічної активності", - наголошується в релізі.
Нацбанк нагадав, що за підсумками березня інфляція в річному вимірі сповільнилася до 2,3%, і за попередніми даними онлайн моніторингу, в квітні також залишатиметься низькою.
НБУ також уточнив, що очікує цього року прискорення зростання базового індексу цін до 6,8% (колишній прогноз - 3,5%) із 3,9% у минулому році з подальшим уповільненням до 3,8% у 2021-2022 роках (прогноз збережено).
Національний банк України (НБУ) погіршив оцінку динаміки реального зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2020 рік із 3,5% зростання до 5% падіння, однак поліпшив очікування зростання у 2021 році з 4% до 4,3%.
"Негативний вплив пандемії на українську економіку очікується відносно короткостроковим, але досить потужним. Карантинні заходи вже зменшили ділову активність, споживання і зайнятість населення. Скорочення глобального попиту також обмежує можливості експорту країни", - зазначив НБУ.
За оцінками регулятора, вплив цих факторів на економіку відчутно позначиться протягом другого кварталу цього року.
"Поступова відміна карантину приведе до відновлення української економіки в другому півріччі 2020 року. Цьому сприятиме також м'яка фіскальна та монетарна політики. Збільшення урядом бюджетних видатків на подолання кризи, а також заходи Національного банку з підтримки банківської системи зменшать негативний вплив пандемії на економіку", - йдеться в повідомленні.
Згідно з ним, прогноз зростання на 2022 рік збережено на рівні 4%.
НБУ уточнює, що його новий прогноз номінального ВВП на цей рік становить 3,97 трлн грн (було 4,29 трлн грн), на наступний - 4,36 трлн грн (4,68 трлн грн) при інфляції (на кінець періоду) відповідно 6% (4,8%) і 5% (5%).
Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз сальдо зведеного платіжного балансу в 2020 році до дефіциту в $1,1 млрд із профіциту в $3,2 млрд, однак очікує відновлення його профіциту вже у 2021 році.
Згідно з оновленим в четвер макропрогнозом центробанку, наступного року профіцит становитиме $0,6 млрд (колишня оцінка - $1,6 млрд), у 2022 році - $1,3 млрд ($0,4 млрд).
НБУ також погіршив прогноз міжнародних резервів на кінець 2020-2022 років, проте вони будуть вищими, ніж на кінець минулого року.
Так, цього року, за новими оцінками Нацбанку, резерви зростуть із $25,3 млрд до $27,2 млрд (колишня оцінка $29,3 млрд), наступного - скоротяться до $28,6 млрд ($31,6 млрд), у 2022 році - до $28 млрд ($32,3 млрд).
НБУ також знизив прогноз дефіциту поточного рахунку цього року до 1,7% ВВП із 3,2% ВВП у січневому прогнозі порівняно з 1,3% ВВП минулого року (без урахування платежу "Газпрому" 4,2% ВВП).
"Обсяги імпорту товарів в Україну скоротяться суттєвіше за експорт. В умовах карантинних обмежень та падіння цін на світових ринках Україна зменшить обсяги закупівель енергоносіїв і більшості товарів не першої необхідності. Негативні наслідки пандемії для нашого експорту будуть слабшими з огляду на збереження попиту на продовольство. Водночас зниження переказів від трудових мігрантів буде з надлишком компенсоване скороченням витрат українців на закордонні подорожі", - зазначив центробанк.
Регулятор уточнив, що у грошовому вираженні дефіцит поточного рахунку очікується цього року на рівні $2,5 млрд (колишня оцінка - $5,7 млрд) порівняно з $1,3 млрд минулого року ($4,2 млрд без платежу "Газпрому").
"Після відновлення економічної активності в світі та в Україні дефіцит поточного рахунку знову розшириться. Це буде зумовлено реалізацією відкладеного попиту на імпортні товари з боку населення, відновленням інвестиційного імпорту бізнесом, а також очікуваним зниженням надходжень від транзиту газу. Втім, показник дефіциту залишатиметься на рівні 3-4% ВВП, як і передбачав січневий прогноз Національного банку", - йдеться у повідомленні.
На 2021 рік, зокрема, НБУ прогнозує дефіцит 3,1% ВВП, або $5,3 млрд, а на 2022 рік - 4% ВВП, або $7,3 млрд.
"Ключовим припущенням щодо реалізації прогнозу Національного банку, як і раніше, є продовження співпраці з Міжнародних валютним фондом", - наголосив НБУ.
Його оновлений прогноз передбачає отримання першого траншу фінансування на суму майже $2 млрд у другому кварталі.
"Фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів також дасть змогу підтримувати міжнародні резерви України на рівні $27-29 млрд упродовж цього та наступних років", - йдеться в повідомленні.
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ДОЛЖЕН БЫТЬ РОСТ! В 40%!
2013 -183 млрд. USD
2014 -133 млрд. USD
2015 - 91млрд. USD
где видно что "ворующий 30 млрд в год" янык поднял ввп с 122 до 180
а честнейший порох опустил с 180 до 156..
https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/2014/
звр в начале 2014 - +20 млрд долларов
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
платежный баланс +2 млрд долларов
https://index.minfin.com.ua/economy/balance/2013/
по промпроизводству не нашел
а так было бы интересно посмотреть промпроизводство 2008-2019 чтобы сравнить "падение"
26 февраля могли вернуть нсо, провести выплату в бюджет,выплаты пенсий, купить доллары для погашения кредита, да что угодно.
ловкость цифр и никакого мошенничества.
больше чем уверен что подобная ситуация и в 2015 была.
и тоже самое казначейство с радостью может предоставить справку куда и в каком объеме м какой датой ушли деньги. только все "забывают" об этом спросить, делая из народа дебилов.
у тебя в кармане за 2 дня до зарплаты тоже денег нету, но это не знаяит что жена разворовала. и о чудо, после зарплаты там опять чтото есть.
26 - 120 млн
25 - 240 млн
24 - 360 млн
тем более янукович сбежал 22 числа.
почему документ состояние счета на конец месяца показывает?
кто там 5 дней ковырялся еще?
почему не показали состояние на 22 февраля?
Если все пойдет, как прогнозируют, то ответят по полной и деньгами, и здоровьем, и жизнями близких, и собственной кровью.
а тот человек, который тебе рассказывал про рост ввп 5% не намного ошибся
на соси скот
2018 - 130.
покажи мне 5% рост...
Далее, может вы не в курсе, но печатание новых денег и запускание их в оборот далеко не всегда вызывает инфляцию. Всё зависит от ВВП.
закон №3279-д "Про внесення змін до Державного бюджету України", та який вступив в силу після підписання президентом України, залишив без фінансування підприємство ДП "Укрводшлях", що обслуговує та забезпечує роботу шлюзів на каскаді ГЕС річки Дніпро.
Цей прогноз Смолія множте на два - і те, в кращому випадку. Назвати справжні цифри він боїться через те, що, якщо скаже правду - зебільна влада його прожене з посади...
ЗЕбилам это все равно ни о чем не говорит, а посмотреть на них будет крайне приятно, когда они останутся вообще без средств к существованию.
Отчетный период предприятий на последний день месяца. Будет сдан после майских праздников.
Падение ВВП по итогам года будет больше 15%.