Падіння ВВП України на 5% і зростання інфляції до 6%, - макроекономічний прогноз НБУ на 2022 рік

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції в Україні в 2020 році з 4,8% до 6% і підтвердив його на рівні 5% на 2021-2022 рр.

"Інфляція помірно прискориться в подальші місяці й на кінець 2020 року становитиме 6%, тобто залишиться в межах цільового діапазону (5% +/-1 процентний пункт. – Ред.)", - зазначили в НБУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Регулятор наголосив, що заходи фіскальної і монетарної політик, спрямовані на підтримку бізнесу і населення, частково компенсують падіння споживчого попиту. Однак, на думку Нацбанку, споживчий попит залишатиметься пригніченим ще досить тривалий час після завершення дії карантину, і це завадить зростанню інфляції вище за цільовий рівень у поточному році.

Інфляцію також стримуватиме зниження світових цін на енергоносії, яке і далі позначатиметься на вартості палива на внутрішньому ринку, водночас прискорення інфляції з поточних показників відбудеться насамперед внаслідок перенесення на ціни нещодавнього знецінення гривні, додав НБУ.

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"У першому кварталі 2021 року інфляція тимчасово вийде за межі цільового діапазону через ефект низької бази порівняння, але в подальшому уповільниться до рівня середньострокової цілі в 5%, де й залишатиметься надалі. Утримувати її на такому рівні допоможе як виважена монетарна політика Національного банку, так і стриманіша фіскальна політика після завершення пандемії та відновлення економічної активності", - наголошується в релізі.

Нацбанк нагадав, що за підсумками березня інфляція в річному вимірі сповільнилася до 2,3%, і за попередніми даними онлайн моніторингу, в квітні також залишатиметься низькою.

НБУ також уточнив, що очікує цього року прискорення зростання базового індексу цін до 6,8% (колишній прогноз - 3,5%) із 3,9% у минулому році з подальшим уповільненням до 3,8% у 2021-2022 роках (прогноз збережено).

Національний банк України (НБУ) погіршив оцінку динаміки реального зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2020 рік із 3,5% зростання до 5% падіння, однак поліпшив очікування зростання у 2021 році з 4% до 4,3%.

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"Негативний вплив пандемії на українську економіку очікується відносно короткостроковим, але досить потужним. Карантинні заходи вже зменшили ділову активність, споживання і зайнятість населення. Скорочення глобального попиту також обмежує можливості експорту країни", - зазначив НБУ.

За оцінками регулятора, вплив цих факторів на економіку відчутно позначиться протягом другого кварталу цього року.

"Поступова відміна карантину приведе до відновлення української економіки в другому півріччі 2020 року. Цьому сприятиме також м'яка фіскальна та монетарна політики. Збільшення урядом бюджетних видатків на подолання кризи, а також заходи Національного банку з підтримки банківської системи зменшать негативний вплив пандемії на економіку", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, прогноз зростання на 2022 рік збережено на рівні 4%.

НБУ уточнює, що його новий прогноз номінального ВВП на цей рік становить 3,97 трлн грн (було 4,29 трлн грн), на наступний - 4,36 трлн грн (4,68 трлн грн) при інфляції (на кінець періоду) відповідно 6% (4,8%) і 5% (5%).

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Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз сальдо зведеного платіжного балансу в 2020 році до дефіциту в $1,1 млрд із профіциту в $3,2 млрд, однак очікує відновлення його профіциту вже у 2021 році.

Згідно з оновленим в четвер макропрогнозом центробанку, наступного року профіцит становитиме $0,6 млрд (колишня оцінка - $1,6 млрд), у 2022 році - $1,3 млрд ($0,4 млрд).

НБУ також погіршив прогноз міжнародних резервів на кінець 2020-2022 років, проте вони будуть вищими, ніж на кінець минулого року.

Так, цього року, за новими оцінками Нацбанку, резерви зростуть із $25,3 млрд до $27,2 млрд (колишня оцінка $29,3 млрд), наступного - скоротяться до $28,6 млрд ($31,6 млрд), у 2022 році - до $28 млрд ($32,3 млрд).

НБУ також знизив прогноз дефіциту поточного рахунку цього року до 1,7% ВВП із 3,2% ВВП у січневому прогнозі порівняно з 1,3% ВВП минулого року (без урахування платежу "Газпрому" 4,2% ВВП).

"Обсяги імпорту товарів в Україну скоротяться суттєвіше за експорт. В умовах карантинних обмежень та падіння цін на світових ринках Україна зменшить обсяги закупівель енергоносіїв і більшості товарів не першої необхідності. Негативні наслідки пандемії для нашого експорту будуть слабшими з огляду на збереження попиту на продовольство. Водночас зниження переказів від трудових мігрантів буде з надлишком компенсоване скороченням витрат українців на закордонні подорожі", - зазначив центробанк.

Регулятор уточнив, що у грошовому вираженні дефіцит поточного рахунку очікується цього року на рівні $2,5 млрд (колишня оцінка - $5,7 млрд) порівняно з $1,3 млрд минулого року ($4,2 млрд без платежу "Газпрому").

"Після відновлення економічної активності в світі та в Україні дефіцит поточного рахунку знову розшириться. Це буде зумовлено реалізацією відкладеного попиту на імпортні товари з боку населення, відновленням інвестиційного імпорту бізнесом, а також очікуваним зниженням надходжень від транзиту газу. Втім, показник дефіциту залишатиметься на рівні 3-4% ВВП, як і передбачав січневий прогноз Національного банку", - йдеться у повідомленні.

На 2021 рік, зокрема, НБУ прогнозує дефіцит 3,1% ВВП, або $5,3 млрд, а на 2022 рік - 4% ВВП, або $7,3 млрд.

"Ключовим припущенням щодо реалізації прогнозу Національного банку, як і раніше, є продовження співпраці з Міжнародних валютним фондом", - наголосив НБУ.

Його оновлений прогноз передбачає отримання першого траншу фінансування на суму майже $2 млрд у другому кварталі.

"Фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів також дасть змогу підтримувати міжнародні резерви України на рівні $27-29 млрд упродовж цього та наступних років", - йдеться в повідомленні.