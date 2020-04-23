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Новини Коронавірус і карантин
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"Голос" пропонує провести загальнонаціональне масштабне тестування на Covid-19: "По всій країні потрібно розгорнути амбулаторні пункти"

Депутати парламентської фракції "Голос" зареєстрували законопроєкт про зміни до деяких законів України, які пропонують запустити загальнонаціональне масштабне тестування на коронавірусну хворобу Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба політичної сили, передає Цензор.НЕТ.

"Карантин — це лише метод тимчасово стримати епідемію. Цей час уряд мав би використати, щоб підготувати систему для протидії COVID-19. Ми розробили та зареєстрували новий законопроект, щоб дати інструменти для боротьби з пандемією. По всій країні потрібно розгорнути амбулаторні пункти тестування, щоб, нарешті, тестувати якомога більше людей і виявляти контактних осіб", — каже автор законопроекту, член парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Ольга Стефанишина.

За її словами, ще одним пріоритетом повинно стати постійне тестування і підтримка медпрацівників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лабораторні центри повністю забезпечені ПЛР-тестами для діагностики коронавірусу , - Степанов

"Вони перебувають під найбільшим ризиком, але, як і всі, отримують лише 50% від зарплати на період самоізоляції. Ми пропонуємо підняти ці виплати до 100% доходу і зробити тестування медиків пріоритетним", - розповіла Стефанишина.

Законопроєкт пропонує також зобов'язати міністерство охорони здоров'я проводити навчання для медпрацівників з правильного використання засобів індивідуального захисту, заходів щодо профілактики інфекцій і інфекційного контролю при наданні медичної допомоги та догляду за пацієнтами з коронавірусною хворобою (Covid-19).

Крім того, законопроєкт пропонує уряду постійно публікувати інформацію про наявність тестів в медустановах, засобів індивідуального захисту для лікарів і про розподіл закупівель та гуманітарної допомоги в кожну область. Законопроєкт також дає можливість залучати до волонтерської роботи в установах охорони здоров'я інтернів і лікарів-фахівців.

Автор: 

карантин (18172) Стефанишина Ольга нардеп (85) тест (318) Голос партія (513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
В догонку гениальной идее певунов - предлагаю тестирование планетарного масштаба! Глядишь, инопланетяне подтянутся.
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23.04.2020 14:54 Відповісти
+3
Маски должны бесплатно раздавать на каждом углу . У вас и на это нет денег . Врачам не платят . Какое общенациональное масштабное тестирование ? В ВР чем-то другим все болеют , не как люди .
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23.04.2020 14:51 Відповісти
+2
До какой бредятины могут дойти провокаторы, предлагая эту аферу. И скорее всего это предлагают те, кто уже просчитал, сколько можно на этом поиметь - мы это уже проходили при Ю.Тимошенко, которая хотела провести всеобщую вакцинацию, эффективность которой с тех пор так никто и не доказал. Вопрос ведь ещё в том, что можно попытаться провести всеобщую диагностику,.Но что она даст, т.к. никто на застрахован, что здоровые до этого люди не заразятся через час или через сутки или через месяц после этой диагностики. Диагностика - это же не лечение?! Тогда что хотят достичь таким затратным способом эти инициаторы, кроме личных интересов? Хватит, что сегодня очень много людей зарабатывает на войне и все делают, чтобы она не заканчивалась. А отдельная категория деловаров сумела до карантина безнаказанно вывести и удачно продать из Госрезерва весь многомиллионный запас масок и теперь продолжает на них наваривать, превышая нормальную цену в десятки и сотни раз. Когда кончится это постоянный лохотрон?
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23.04.2020 15:03 Відповісти
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Пропоную не брати хабарі!
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23.04.2020 14:40 Відповісти
О)чел оценил абсурдность "пропозіції".

Дякую
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23.04.2020 15:02 Відповісти
О)чел оценил абсурдность "пропозіції".

Дякую
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23.04.2020 15:02 Відповісти
Маски должны бесплатно раздавать на каждом углу . У вас и на это нет денег . Врачам не платят . Какое общенациональное масштабное тестирование ? В ВР чем-то другим все болеют , не как люди .
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23.04.2020 14:51 Відповісти
а ты ничего не должен государству? сначала налоги плати а потом требуй маску
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23.04.2020 20:10 Відповісти
Результаты этого тестирования устаревают, даже не успев быть обработанными. Вопрос - нах... зачем же?Не замучаетесь ежедневно проводить хотя бы 15 млн тестов? И сакраментальный - где деньги, Зин?
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23.04.2020 14:51 Відповісти
В догонку гениальной идее певунов - предлагаю тестирование планетарного масштаба! Глядишь, инопланетяне подтянутся.
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23.04.2020 14:54 Відповісти
ну после того чем злопотребляет их лидер и не только инопланетяне.
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23.04.2020 14:58 Відповісти
После того что и в каких количествах употребляет писюанист, все остальные - трезвенники и язвенники
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23.04.2020 15:06 Відповісти
Круто! Все сейчас предлагают и инициативеые! Пусть Вакарчук заплатит все Налоги за время корпоративов и концертов....И без проблем! Даже по третьему кругу хватит и на вакцину в будущем!
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23.04.2020 14:52 Відповісти
Ещё одному денег накидали чтоб пофонило
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23.04.2020 15:03 Відповісти
До какой бредятины могут дойти провокаторы, предлагая эту аферу. И скорее всего это предлагают те, кто уже просчитал, сколько можно на этом поиметь - мы это уже проходили при Ю.Тимошенко, которая хотела провести всеобщую вакцинацию, эффективность которой с тех пор так никто и не доказал. Вопрос ведь ещё в том, что можно попытаться провести всеобщую диагностику,.Но что она даст, т.к. никто на застрахован, что здоровые до этого люди не заразятся через час или через сутки или через месяц после этой диагностики. Диагностика - это же не лечение?! Тогда что хотят достичь таким затратным способом эти инициаторы, кроме личных интересов? Хватит, что сегодня очень много людей зарабатывает на войне и все делают, чтобы она не заканчивалась. А отдельная категория деловаров сумела до карантина безнаказанно вывести и удачно продать из Госрезерва весь многомиллионный запас масок и теперь продолжает на них наваривать, превышая нормальную цену в десятки и сотни раз. Когда кончится это постоянный лохотрон?
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23.04.2020 15:03 Відповісти
може вони і профінансують?
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23.04.2020 15:08 Відповісти
Чего оно лепечет?давай.тестируй.только бесплатно.выявишь 100000 зараженных.как в аиерике.что дальше?куда ложить будешь?чем лечить?кем лечить?иль янелох уже перезагрузил здравоохранение?короче..протестируйте себе мозг.на его наличие.пиз@оболы.
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23.04.2020 15:09 Відповісти
чем лечить?кем лечить? Они сами выздоровеют. Плацебо полечат для видимости фейк-болячки да денег снимут
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23.04.2020 15:14 Відповісти
Лишь бы обязаловку не ввели.типа .хочешь ребенка в садик...справочку принеси.и ведь понесем деньги в амбулатории...жить то надо.
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23.04.2020 15:12 Відповісти
А давайте примем закон, чтоб каждому пожизненно выдавать 10 тысяч гривен в месяц!
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23.04.2020 15:15 Відповісти
нее, в долларах надо, так на*бут через месяц инфляцией
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23.04.2020 15:22 Відповісти
а пани з голосу не знають що після оприлюднення результатів буде інформаційний вибух, море питань до влади, можливі і сильні протести
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23.04.2020 15:16 Відповісти
Славко ******** робити круги на воді в калюжі в цікавий спосіб..
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23.04.2020 15:36 Відповісти
Ага ще не забудьте номера на руках випікати спочатку протестованим, а потім провакцинованим.
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23.04.2020 15:42 Відповісти
Они в Голосе, явно такие же отсталые как и их лидер
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23.04.2020 19:13 Відповісти
 
 