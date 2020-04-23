"Голос" пропонує провести загальнонаціональне масштабне тестування на Covid-19: "По всій країні потрібно розгорнути амбулаторні пункти"

Депутати парламентської фракції "Голос" зареєстрували законопроєкт про зміни до деяких законів України, які пропонують запустити загальнонаціональне масштабне тестування на коронавірусну хворобу Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба політичної сили, передає Цензор.НЕТ.

"Карантин — це лише метод тимчасово стримати епідемію. Цей час уряд мав би використати, щоб підготувати систему для протидії COVID-19. Ми розробили та зареєстрували новий законопроект, щоб дати інструменти для боротьби з пандемією. По всій країні потрібно розгорнути амбулаторні пункти тестування, щоб, нарешті, тестувати якомога більше людей і виявляти контактних осіб", — каже автор законопроекту, член парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Ольга Стефанишина.

За її словами, ще одним пріоритетом повинно стати постійне тестування і підтримка медпрацівників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лабораторні центри повністю забезпечені ПЛР-тестами для діагностики коронавірусу , - Степанов

"Вони перебувають під найбільшим ризиком, але, як і всі, отримують лише 50% від зарплати на період самоізоляції. Ми пропонуємо підняти ці виплати до 100% доходу і зробити тестування медиків пріоритетним", - розповіла Стефанишина.

Законопроєкт пропонує також зобов'язати міністерство охорони здоров'я проводити навчання для медпрацівників з правильного використання засобів індивідуального захисту, заходів щодо профілактики інфекцій і інфекційного контролю при наданні медичної допомоги та догляду за пацієнтами з коронавірусною хворобою (Covid-19).

Крім того, законопроєкт пропонує уряду постійно публікувати інформацію про наявність тестів в медустановах, засобів індивідуального захисту для лікарів і про розподіл закупівель та гуманітарної допомоги в кожну область. Законопроєкт також дає можливість залучати до волонтерської роботи в установах охорони здоров'я інтернів і лікарів-фахівців.