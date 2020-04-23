Якщо закон про банки провалять, буде архіскладно. Наслідки відчують усі українці, - міністр фінансів Марченко

У разі, якщо Верховна Рада України не ухвалить так званий банківський закон, то уряду доведеться урізати низку державних витрат, зокрема соціальних, бо Україна залишиться без підтримки міжнародних фінансових організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю "Ліга.Фінанси".

"Це буде архіскладна і дуже болісна історія. Ми зупинимо фінансування багатьох запланованих витрат, в тому числі соціальних. Одним словом, доведеться ухвалювати непопулярні рішення і йти на непрості кроки, які відчують на собі всі", - заявив Марченко.

Водночас міністр фінансів виключив можливість оголошення Україною дефолту в разі відсутності співпраці з МВФ.

"Я прийшов сюди не для цього. Це - суто політична історія. Я не маю наміру руйнувати репутацію України. І я зроблю все від мене залежне, щоб не допустити цього", - додав він.

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Марченко зазначив, що в разі успішного голосування за банківський закон, МВФ затвердить нову кредитну програму для України і видасть перший транш - понад $ 1,75 млрд. За підсумками 2020 року МВФ може перерахувати в бюджет України $ 3,5 млрд, однак розмір цієї суми може змінитися.

У вівторок, 21 квітня, Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Перший заступник голови комітету Ярослав Железняк повідомив журналістам, що розгляд документа йде за абзацами, яких більше 70.

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Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію / ліквідацію банків і повернення несправедливою компенсації з держбюджету їхнім колишнім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли в нього понад 16 тисяч поправок.