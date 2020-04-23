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Новини
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Якщо закон про банки провалять, буде архіскладно. Наслідки відчують усі українці, - міністр фінансів Марченко

Якщо закон про банки провалять, буде архіскладно. Наслідки відчують усі українці, - міністр фінансів Марченко

У разі, якщо Верховна Рада України не ухвалить так званий банківський закон, то уряду доведеться урізати низку державних витрат, зокрема соціальних, бо Україна залишиться без підтримки міжнародних фінансових організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю "Ліга.Фінанси".

"Це буде архіскладна і дуже болісна історія. Ми зупинимо фінансування багатьох запланованих витрат, в тому числі соціальних. Одним словом, доведеться ухвалювати непопулярні рішення і йти на непрості кроки, які відчують на собі всі", - заявив Марченко.

Водночас міністр фінансів виключив можливість оголошення Україною дефолту в разі відсутності співпраці з МВФ.

"Я прийшов сюди не для цього. Це - суто політична історія. Я не маю наміру руйнувати репутацію України. І я зроблю все від мене залежне, щоб не допустити цього", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР продовжує підготовку банківського законопроєкту: пройдено майже 6 тис. поправок

Марченко зазначив, що в разі успішного голосування за банківський закон, МВФ затвердить нову кредитну програму для України і видасть перший транш - понад $ 1,75 млрд. За підсумками 2020 року МВФ може перерахувати в бюджет України $ 3,5 млрд, однак розмір цієї суми може змінитися.

У вівторок, 21 квітня, Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Перший заступник голови комітету Ярослав Железняк повідомив журналістам, що розгляд документа йде за абзацами, яких більше 70.

Читайте: Оновлений держбюджет-2020 розраховано на пряму підтримку МВФ, - міністр фінансів Марченко

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію / ліквідацію банків і повернення несправедливою компенсації з держбюджету їхнім колишнім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли в нього понад 16 тисяч поправок.

Автор: 

банки (7781) бюджет (3013) законопроєкт (3621) Мінфін (3659) Марченко Сергій (583)


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Топ коментарі
+14
Бедным не хрен было голосовать за ставленника и куклу миллиардера. Впрочем бедные умом такими были такими и остануться.
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23.04.2020 14:45 Відповісти
+8
Хотелось бы, что бы в пекрвую, вторую и третью очередь почувствовали этот ЗЕлёный палец в своём анусе те, кто голосовал за вот эту типа власть.
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23.04.2020 14:43 Відповісти
+6
бідні відчують,а мільйонери при владі ні,українська аксіома.
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23.04.2020 14:42 Відповісти
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бідні відчують,а мільйонери при владі ні,українська аксіома.
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23.04.2020 14:42 Відповісти
Бедным не хрен было голосовать за ставленника и куклу миллиардера. Впрочем бедные умом такими были такими и остануться.
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23.04.2020 14:45 Відповісти
Хотелось бы, что бы в пекрвую, вторую и третью очередь почувствовали этот ЗЕлёный палец в своём анусе те, кто голосовал за вот эту типа власть.
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23.04.2020 14:43 Відповісти
https://twitter.com/MGorokhovska

https://twitter.com/MGorokhovska lemkoitaliano @MGorokhovska

https://twitter.com/MGorokhovska https://twitter.com/MGorokhovska



Шото не зайшов наріду новий відосік від Янелоха.
На ФБ в коментах сльози, плач, прокляття, каяття і просто посилання на три букви
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23.04.2020 14:48 Відповісти
І хто там рюмсає?
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23.04.2020 14:53 Відповісти
И снова ложь ! Разве почувствуют это еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски ? Они как были , так и будут в шоколаде
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23.04.2020 14:44 Відповісти
а хто ж його, кромє зєбидла і янєлоха, можєт проваліть?
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23.04.2020 14:44 Відповісти
Вот если бы вы Су...... почувствовали последствия, вот это было бы хорошо. А я х...... почувствую, мне и так не хорошо.
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23.04.2020 14:44 Відповісти
яйцерезку в раду!!!!!!!!!!!!!!
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23.04.2020 14:45 Відповісти
Я лично не против , что бы это почувствовали те , кто голосовал по приколу за ослика османского . А вот людей жалко 😩
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23.04.2020 14:45 Відповісти
Може і приймуть цей закон, але його читати я не рекомендую.
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23.04.2020 14:46 Відповісти
Почало припікати? Дірку в бюджеті заткнути не в змозі без зовнішніх запозичень? А чому на пропозицію Бєні не пристаєте: $100 лярдів від путлєра і всі в шоколаді?

Що вам нашіптують ляльководи Бєня та Гудок? В них, поки що, інтереси співпадають, але цілі - різні... І шепіт з цих двох горлянок - різний...
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23.04.2020 14:47 Відповісти
Та ладно . Зато скучно не будет. "Вы теперь все ***********", правда зебилы
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23.04.2020 14:47 Відповісти
борьба нанайско-еврейских мальчиков.Как бы Давида и как бы Голиафа.
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23.04.2020 14:48 Відповісти
Перечислите фамилии этих украинцев!
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23.04.2020 14:48 Відповісти
приняли бы Закон из 4 слов " Бене ничего не возвращать" и не было бы проблемы и 16 тыс. правок
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23.04.2020 14:49 Відповісти
Такий закон конституційний суд точно би скасував.
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23.04.2020 21:52 Відповісти
Начали нагонять жути... Видимо, дела плохи. Смотрите, народ злой, как бы на вас мы жути не нагнали.
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23.04.2020 14:50 Відповісти
какие нафиг МВФ и реформы при живом Коломойском?
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23.04.2020 14:50 Відповісти
За ЗДРАВИЕ Игоря Валерьевича ...БУДЬМО !
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23.04.2020 14:51 Відповісти
100%, бо справа не в законі! Поки Коломойський в Україні, то МВФ грошей не дасть!
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23.04.2020 14:52 Відповісти
красти перестаньте і буде трохи простіше ...
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23.04.2020 14:50 Відповісти
Заробітчани в 2019 році переказали рекордну суму 16 млрд. доларів. Це не рахуючи тих коштів, які вони привезли готівкою. Але насправді критично важливі саме 3,5 млрд від МВФ.
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23.04.2020 14:55 Відповісти
Конешно дефолта не будет!
Просто ВСЕ доходы бюджета отдадим Бене, а все прочие бюджетные траты отменим.
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23.04.2020 14:57 Відповісти
Я не знаю зачем пришёл Марченко ,но точно знаю ,что не принятие закона - это
дефолт . И фиг нам не только от МВФ , кредитов не получим ни от кого.
Отказ МВФ - это сигнал для всех возможных кредиторов.
Тимошенко с её маниакальной идеей о реструктуризации долга (поезд давно ушёл ),
временно не приглашать на ток-шоу ,особенно Шустера.
"Слуги народа " должны осознать - лоббирование интересов Коломойского
при голосовании автоматом переведёт их в слуг дьявола.
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23.04.2020 15:03 Відповісти
"не читайте утром советских газет"
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23.04.2020 15:07 Відповісти
"Батькивщина" зарегистрировала законопроект , по которому в случае присуждения судом возврата национализованного банка прежнему владельцу последний обязан вернуть государству всё рефинансированние и выведенные за границу деньги вкладчиков , если таковые будут .
При этом законопроект абсолютно конституционный , в отличии от того ублюдочного , который неизбежно будет аннулирован КС как был недавно скасован другой "закон" по сокращению числа судей ВС ... А ведь тоже бились в истерике (таже Венедиктова) , шо то было чуть ли не торжество демократии и здравого смыслу . А вот КС всял и скасував !
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23.04.2020 15:36 Відповісти
Мета Коломойського - отримати контроль над Приватом хоча б на день, для того, щоб відкликати позови з Лондону, США і Ізраїлю. А далі Коломойському банк не цікавий, хай банкрутує або знову націоналізують, він поїде собі знову в Швейцарію.
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23.04.2020 21:39 Відповісти
Чому ви так впевнені, що КСУ скасує цей закон, ви юрист-конституціоналіст?
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23.04.2020 21:42 Відповісти
"я не знаю ..." - а дальше неинтересно !
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23.04.2020 15:37 Відповісти
Парадокс - этот же ЗЕгений месяц назад говорил, что Украина может обойтись без денег МВФ.
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23.04.2020 15:54 Відповісти
Не хрен пугать народ!! Не можете протолкнуть несчастный один закон о приваите, тогда национализируйте всё имущество Коломойского, при желании там всегда найдётся правонарушение при прихватихзации!ь работайте чёрт побери , а не болтайте!! хватит с нас болтуна президента!!
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23.04.2020 16:53 Відповісти
Лондонський суд справиться з розкуркуленням Коломойського, головне не заважати
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23.04.2020 21:54 Відповісти
Не все.
Простому нариду, голосовавшему за ЗЕ, достанется больше всех.

Лично я за то, чтобы их побольше выздохло и поубивало друг друга в борьбе за жратву.
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23.04.2020 17:29 Відповісти
Чудасія ,замість того що б завести справу проти Бені і компанії куди зникли з Приват банку 150 мільярдів гривень ,розмови тільки як повернути банк Коломойському з державними грошима ,єдина в них перешкода це лондонський суд який заарештував понад 2,5 мільярда доларів олігарха ,ну зрозуміло на чиїй стороні так звані українські судди.А питаня в одному в політичній волі президента,якому олігарх допомагав прийти до влади.Але постало питаня без грошей МВФ Україні не обійтись і мудрують 16 тисяч поправок ,затянути,а все можна було зробити просто проголосувати в першому читані і в цілому.
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23.04.2020 17:33 Відповісти
и это мы пока не слышали мнение сторон по этому делу ....
сколько рефинанса на гривну капмтала получил Приват и скоко
другие банки ?
рефинанса выдано сколько ?
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23.04.2020 22:39 Відповісти
Відверта брехня. МВФ не фінансує дефіцит держбюджету. Він забезпечує виконання сторонами своїх міжнародних зобов'язань. Тому всі кошти МВФ йдуть на поповнення міжнародних резервів. А дефолт буде по-любому. Уряд вже розпочав переговори з кредиторами. Понад 40 % витрат бюджету йдуть на обслуговування держборгу. Це більше ніж витрати на армію, медицину та освіту разом взяті. Треба вирішувати платити українцям чи міжнародним фінансовим спекулянтам. На жаль керівництво України служить інтересам фінансових спекулянтів і збирається платити за боргами до останнього українця.
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23.04.2020 18:49 Відповісти
Для оплати боргів не витрачаються кошти з держбюджету, а перекредитовуються в МВФ, до речі під найнижчий в світі відсоток
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23.04.2020 21:56 Відповісти
 
 