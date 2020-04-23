Кулеба і глава МЗС Лівії Сіяла обговорили питання звільнення 18 українських моряків

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з главою МЗС Лівії Мухамедом Сіялою обговорив питання звільнення 18 українських моряків, які перебувають в ув'язненні в цій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Особливу увагу сторони приділили питанню звільнення 18 українських моряків, які перебувають у місцях позбавлення волі на території Лівії, серед яких 4 члени екіпажу танкера Captain Khayyam та 14 членів екіпажу танкера "Рута"", - йдеться в повідомленні.

Кулеба підтвердив, що Україна і надалі визнає Уряд національної згоди, а також підтримує територіальну цілісність Лівії. Він також запросив Мухамеда Сіялу відвідати Україну з візитом, коли обставини дозволятимуть це зробити.

Зі свого боку лівійський колега поінформував главу МЗС України про безпекову ситуацію в Лівії.

Нагадаємо, в 2017 році лівійські військово-морські сили захопили два судна, які підозрюються в контрабандному вивезенні нафти з цієї країни.

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