Кулеба і глава МЗС Лівії Сіяла обговорили питання звільнення 18 українських моряків
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з главою МЗС Лівії Мухамедом Сіялою обговорив питання звільнення 18 українських моряків, які перебувають в ув'язненні в цій країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Особливу увагу сторони приділили питанню звільнення 18 українських моряків, які перебувають у місцях позбавлення волі на території Лівії, серед яких 4 члени екіпажу танкера Captain Khayyam та 14 членів екіпажу танкера "Рута"", - йдеться в повідомленні.
Кулеба підтвердив, що Україна і надалі визнає Уряд національної згоди, а також підтримує територіальну цілісність Лівії. Він також запросив Мухамеда Сіялу відвідати Україну з візитом, коли обставини дозволятимуть це зробити.
Зі свого боку лівійський колега поінформував главу МЗС України про безпекову ситуацію в Лівії.
Нагадаємо, в 2017 році лівійські військово-морські сили захопили два судна, які підозрюються в контрабандному вивезенні нафти з цієї країни.
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