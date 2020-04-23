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Українські ШВЛ будуть удвічі дешевші за імпортовані, експертиза показала їхню високу якість, - Зеленський
Закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів вітчизняного виробництва обговорили на традиційній нараді з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19 під головуванням Президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що його відомство вже готується до закупівлі близько 200 таких апаратів. Вони повинні бути готові до кінця травня.
"Дуже важливо, що експертиза показала високу якість українських ШВЛ, і вони повністю відповідають найкращим стандартам. Українські ШВЛ будуть вдвічі дешевші, а це означає краще забезпечення наших лікарень", - підкреслив Зеленський.
Топ коментарі
+24 Старый зольдат
показати весь коментар23.04.2020 14:53 Відповісти Посилання
+10 133133
показати весь коментар23.04.2020 15:07 Відповісти Посилання
+8 alex alex #413891
показати весь коментар23.04.2020 14:54 Відповісти Посилання
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