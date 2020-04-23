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Новини Коронавірус і карантин
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Українські ШВЛ будуть удвічі дешевші за імпортовані, експертиза показала їхню високу якість, - Зеленський

Українські ШВЛ будуть удвічі дешевші за імпортовані, експертиза показала їхню високу якість, - Зеленський

Закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів вітчизняного виробництва обговорили на традиційній нараді з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19 під головуванням Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що його відомство вже готується до закупівлі близько 200 таких апаратів. Вони повинні бути готові до кінця травня.

"Дуже важливо, що експертиза показала високу якість українських ШВЛ, і вони повністю відповідають найкращим стандартам. Українські ШВЛ будуть вдвічі дешевші, а це означає краще забезпечення наших лікарень", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літні люди з COVID-19 часто мають атипові симптоми хвороби: вірус вражає їхню нервову систему і "вимикає", - CNN

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
Оно то откуда знает за такие вещи? Чувырла со средним образование и интеллектом ниже среднего, а про такие материи рассуждает.
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23.04.2020 14:53 Відповісти
+10
вот когда наступит это "будут", тогда и гавкать будешь,

а пока в украинских аптеках парацетомола нет на третьем месяце пандемии.
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23.04.2020 15:07 Відповісти
+8
гнусавый наркоман,заткнись уже,ушлепок
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23.04.2020 14:54 Відповісти
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Когда они будут, они накуй будут не нужны. Маски делать не могли 1.5 месяца.
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23.04.2020 19:10 Відповісти
88% пациентов с COVID-19 не выжили на ИВЛ, - американские ученые
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23.04.2020 20:20 Відповісти
У меня простой вопросик..Сколько человек подключено к аппарату ШВГ и сколько этих аппаратов есть в наличии..Может хватить отмывать бюджетные деньги.
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23.04.2020 20:24 Відповісти
А что в этом аппарате такого сложного?
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23.04.2020 20:37 Відповісти
Де той завод? Чому "експертиза" а не "випробування"? Дешевші за які імпортні: китайські, німецькі, шведські, італійські? Яка потужність виробництва і коли воно почнеться серійно? "Ничего не понял, но очень интересно" (с).
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23.04.2020 22:03 Відповісти
Раньше в аптеке можно было купить кислород. Теперь его и больницах нет. А он важнее ИВЛ.
Или концентратор кислорода. Тоже нет.
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23.04.2020 22:12 Відповісти
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