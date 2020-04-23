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Група шахраїв і адвокат заподіяли іноземному інвестору збитків на 2,5 млн дол. США, - ОГП

Група шахраїв і адвокат заподіяли іноземному інвестору збитків на 2,5 млн дол. США, - ОГП

Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру організаторам і учаснику злочинного угруповання за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах стосовно іноземного інвестора (ч. 4 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, організована група, використовуючи упродовж тривалого часу реквізити підконтрольних підприємств та підроблені документи, заволоділа грошовими коштами і матеріальними цінностями фінансових установ та суб’єктів господарювання. Внаслідок таких дій іноземному інвестору заподіяно понад 2,5 млн доларів США збитків.

Також повідомлено про підозру адвокату, яка фактично сприяла неправомірним діям учасників організованої групи, а в подальшому намагалася впливати на хід досудового розслідування шляхом створення фігурантам штучного алібі.

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Проведено обшуки за місцями проживання причетних до протиправної діяльності осіб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України.

Автор: 

інвестиції (2080) шахрайство (1107) Офіс Генпрокурора (3278)


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Топ коментарі
+3
Тут главное на самих себя не выйти
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23.04.2020 15:03 Відповісти
+1
Группа мошенников и адвокат нанесли иностранному инвестору убытков на 2,5 млн долл. США, - ОГП



давайте выкладывайте тут, что за ино инвестор,
чем занимался,
как деребанил укрбюджет с укрчиновниками

а так ниачем
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23.04.2020 15:02 Відповісти
+1
Теперь все понятно!
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23.04.2020 15:02 Відповісти
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Группа мошенников и адвокат нанесли иностранному инвестору убытков на 2,5 млн долл. США, - ОГП



давайте выкладывайте тут, что за ино инвестор,
чем занимался,
как деребанил укрбюджет с укрчиновниками

а так ниачем
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23.04.2020 15:02 Відповісти
це не "Группа мошенников и адвокат" а "інвест-няня"
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23.04.2020 21:13 Відповісти
Теперь все понятно!
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23.04.2020 15:02 Відповісти
Тут главное на самих себя не выйти
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23.04.2020 15:03 Відповісти
Адвокат?! Не может быть?! У нас же только юрисконсульты ни на что не способны, только взятки судьям заносить... Адвокатская монополька этим "козырем" пытается сохранить себя "единоличной", насколько можно судить из информации, "организующей банды силой"!
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23.04.2020 15:19 Відповісти
Инвестиционная няня от $100 миллионов приставляется. не меньше, вас предупреждал Зеля.
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23.04.2020 15:36 Відповісти
Пока статья не о чем , или там опять Ермаки замешаны , в гос . депе решили должности продавать
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23.04.2020 15:38 Відповісти
няні розпочали свою діяльність))
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23.04.2020 15:42 Відповісти
Всё равно решение суда определяется суммой.
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23.04.2020 17:21 Відповісти
новость ни о чём
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26.04.2020 11:49 Відповісти
 
 