Група шахраїв і адвокат заподіяли іноземному інвестору збитків на 2,5 млн дол. США, - ОГП

Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру організаторам і учаснику злочинного угруповання за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах стосовно іноземного інвестора (ч. 4 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, організована група, використовуючи упродовж тривалого часу реквізити підконтрольних підприємств та підроблені документи, заволоділа грошовими коштами і матеріальними цінностями фінансових установ та суб’єктів господарювання. Внаслідок таких дій іноземному інвестору заподіяно понад 2,5 млн доларів США збитків.

Також повідомлено про підозру адвокату, яка фактично сприяла неправомірним діям учасників організованої групи, а в подальшому намагалася впливати на хід досудового розслідування шляхом створення фігурантам штучного алібі.

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Проведено обшуки за місцями проживання причетних до протиправної діяльності осіб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України.