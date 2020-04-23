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Новини Коронавірус і карантин
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38% опитаних українських медиків вважають, що виходити з карантину можна наприкінці травня - на початку червня, - дослідження

38% опитаних українських медиків вважають, що виходити з карантину можна наприкінці травня - на початку червня, - дослідження

Дослідницька компанія Active Group спільно зі Всеукраїнським лікарським товариством та Асоціацією міст України провела опитування понад 4,5 тис. медпрацівників України, згідно з яким 38% лікарів вважають, що виходити з карантину можна наприкінці травня - на початку червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, 51% лікарів зазначили, що карантинні заходи забезпечують реальну боротьбу з пандемією, майже 30% вважають, що не забезпечують. 40% лікарів вважають, що карантинні заходи мають бути більш жорсткими, 20% вважають чинні заходи ефективними, 26% віддали перевагу б принципово іншому підходу.

Крім цього, майже 50% опитаних вважають карантин своєчасним, 33% - впевнені, що заходи запровадили пізно, 3,7% - що рано.

Медики оцінили готовність системи охорони здоров'я до боротьби з коронавірусом на 1,97 бала із 5, готовність медзаку, в якому вони працюють, на 2,2, рівень підготовки персоналу на 2,5 бала.

Також читайте: 93% хворих людей зі встановленим шляхом передачі заразилися COVID-19 на території України, - ЦГЗ

Майже всі лікарі поставили негативні оцінки за доставку медперсоналу в лікарні.

Більш ніж половина медиків (53,9%) виступає за масове тестування на коронавірус, 30% - впевнені, що проводити масове тестування бажано. При цьому якість наявних в Україні тестів на коронавірус медики оцінили на 2,5 бала із 5.

Згідно з дослідженням, три чверті опитаних медиків не почуваються безпечно в роботі з пацієнтами.

Автор: 

дослідження (612) карантин (18172) опитування (1968) лікарі (1289) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
40% роста Зели накрылись медным тазом... вместе с эпохой бедности
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23.04.2020 15:03 Відповісти
+5
А какой смысл медикам ратовать за отмену карантина ? Только сейчас начали им выплачивать нормальные доплаты и всё отменить ? Нет уж ,карантин нафсегда ! )
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23.04.2020 15:18 Відповісти
+4
Враховуючи що більшість із них дипломи купили і працювали за хабарі,то слід прислухатись до меншості.
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23.04.2020 15:02 Відповісти
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голуби вам будуть медиками... наприкінці травня...

https://mobile.twitter.com/atom_mono84

https://mobile.twitter.com/atom_mono84 Лікуючий Лікар @atom_mono84

https://mobile.twitter.com/atom_mono84 https://mobile.twitter.com/atom_mono84



До речі ненавиджу голубів
https://mobile.twitter.com/atom_mono84/status/1252882464420384770
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23.04.2020 15:01 Відповісти
Згадав оце невеличке оповідання, рекомендую. Духовно та зкріпно. Що цікаво, написане ще у 2005 році (коли рашка ще начебто "йшла у цивілізацію")
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8_%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA ГОЛУБИ И БОЯРЫШНИК
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23.04.2020 15:09 Відповісти
Шведская ассоциация врачей запретила вводит карантин в стране.Айда в Швецию...
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23.04.2020 15:01 Відповісти
Скатертью дорога.
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23.04.2020 15:16 Відповісти
38% опрошенных украинских медиков считают, что выходить из карантина можно в конце мая - начале июня, - исследование - Цензор.НЕТ 5653
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23.04.2020 15:30 Відповісти
38% опитаних українських медиків вважають, що виходити з карантину можна наприкінці травня - на початку червня, - дослідження - Цензор.НЕТ 8631
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23.04.2020 15:38 Відповісти
Враховуючи що більшість із них дипломи купили і працювали за хабарі,то слід прислухатись до меншості.
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23.04.2020 15:02 Відповісти
А ви ,напевно, той, хто їм ці дипломи продавали?
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23.04.2020 15:55 Відповісти
купили хто вчився на платному і зовсім не за дешево)
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23.04.2020 16:10 Відповісти
Зараз будь-яке навчання платне.
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23.04.2020 16:16 Відповісти
І не тільки у нас.
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23.04.2020 16:17 Відповісти
Ого какие высокие оценки, за готовность, специалистов и мед учреждения. После таких оценок на их мнение по срокам выхода с карантина можно не смотреть.
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23.04.2020 15:03 Відповісти
40% роста Зели накрылись медным тазом... вместе с эпохой бедности
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23.04.2020 15:03 Відповісти
Всё зависит от МП .
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23.04.2020 15:04 Відповісти
к тому времени только опрос сотрудников ритуальных служб и крематориев...народ от голода подохнет.
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23.04.2020 15:05 Відповісти
короче,средняя оценка неудовлетворительно.
но зато выше среднего "надежды вьюношей питают"
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23.04.2020 15:07 Відповісти
Чувак сказал,Чувак зделал...Зуб даю...
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23.04.2020 15:07 Відповісти
"зделал"...
Деда, повтори АБЭТКУ.
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23.04.2020 15:17 Відповісти
38% опрошенных украинских медиков считают, что выходить из карантина можно в конце мая - начале июня, - исследование - Цензор.НЕТ 2333
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23.04.2020 15:08 Відповісти
Согласно исследованию, три четверти опрошенных медиков не чувствуют себя безопасно в работе с пациентами. Источник: https://censor.net.ua/n3191047
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В це вірю, а в опитування щодо карантину не вірю. Хіба що опитували зубних техніків, бо вони теж медики🐸
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23.04.2020 15:09 Відповісти
Ибо медики не экономисты. Это как мою мать гоняли по врачам. Гастроэнтеролог назначит, потом невролог это отменят, назначает свое, потом это отменяет офтальмолог, назначает свое. В итоге опять с ЖКТ плохо, гастроэнтеролог отменяет...

Понятно, что с их колокольни это выглядит так, но нужно искать взвешенные решения, а не гнуть свою узкоспециализированную линию.

Медики в курсе, что еще чуток, и им платить перестанут из-за этого карантина? Что они тогда запоют?
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23.04.2020 15:11 Відповісти
зараз змінами до бюджету забрали гроші з деяких об'єктів критичної інфраструктури які просто небудуть обслуговуватися,можуть виникнути техногенні аварії.
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23.04.2020 15:33 Відповісти
а карантин учитывается в трудовой стаж, или дорабатывать нужно будет после .
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23.04.2020 15:11 Відповісти
Уважаю твой оптимизм .
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23.04.2020 15:15 Відповісти
Помню Юлия Тимошенко говорила о кризисе Мировой экономики в 2008 году...
Де ви пабачили крызу,?!я працюю навiть уночi
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23.04.2020 15:12 Відповісти
Подруга всё никак не свалит?
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23.04.2020 15:19 Відповісти
Записалась в Днепропетровскую Мафию Леонида Данилыча и Вовы Зели.А ты куда встрял?
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23.04.2020 15:21 Відповісти
Я думал, какое-то научное обоснование должно было, на реальной статистике основанное, а тут на народном референдуме решать будут..
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23.04.2020 15:14 Відповісти
Исследовательская компания....провела опрос, ...согласно которому 38% врачей считают, что...
Вот такая наука! Сколько раз уже говорили, что научный результат нельзя получить голосованием! А только исследованиями. Интересно, мнение санитарок вошло в этот опрос? Наверное, вошло!
Хотя, правы те, кто говорит, что медицина - не наука, а эмпирика, но даже эмпирика не допускает сбор данных методом опроса!
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23.04.2020 16:22 Відповісти
В эпоху Карантина и Самоизоляции экономика Украины станет круче даже Польской,не говоря об Омериканской,где Дональд Трамп добавил 4 триллиарда доллларов из резервного фонда на выплаты каждой семье...,.Это 2 годовых бюджета США.Вот буржуины...
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23.04.2020 15:17 Відповісти
А какой смысл медикам ратовать за отмену карантина ? Только сейчас начали им выплачивать нормальные доплаты и всё отменить ? Нет уж ,карантин нафсегда ! )
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23.04.2020 15:18 Відповісти
кому **** выплачивают шо ти верзеш?
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23.04.2020 16:12 Відповісти
Почитай **** новости.
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23.04.2020 16:54 Відповісти
Не шуми. Медикам доплачивают по 10 тыс. Потому и 62% против отмены карантина.
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23.04.2020 17:00 Відповісти
А мнение медиков по поводу отсутствия карантина для всех, кто въехал в Украину с начала марта?
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23.04.2020 15:19 Відповісти
А решта 62 відсотки вважають, що виходити можна вже завтра, чи що до появи вакцини та ефективних ліків виходити взагалі не доведеться?
Німці, які роблять по півмільйона тестів на тиждень, вважають, що робити треба у кілька разів більше і вже зараз "перенесли на невизначений термін" свій знаменитий Октоберфест.
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23.04.2020 15:25 Відповісти
Але при цьому з 27 числа німці запускають заводи Фольксваген і Ауді...
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23.04.2020 15:57 Відповісти
Угу. Тому їхні китайські заводи шиють захисні костюми та маски для німецьких, хоча роботи таких масок переважно не потребують.
Зрештою, із запуском тих заводів не все так просто, бо "недопостачання" автівок на ринку немає, зате через різного рівня карантинні перепони значно ускладнене постачання комплектуючих.
SEAT (група VW) також готується відновити виробництво на кількох заводах в Іспанії, і для цього проводить повальне тестування всіх робітників.
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23.04.2020 17:18 Відповісти
Предлагаю выходить к концу декабря .
Кто выживет , весело отпраздует Новый год .
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23.04.2020 15:26 Відповісти
Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США опубликовал детальное изображение клетки человека, инфицированного SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

38% опрошенных украинских медиков считают, что выходить из карантина можно в конце мая - начале июня, - исследование - Цензор.НЕТ 8961
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23.04.2020 15:27 Відповісти
Инфузория...,не?
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23.04.2020 15:30 Відповісти
А там можна ,поруч,розміри "клітин маски"
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23.04.2020 15:59 Відповісти
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...І запамятайте, що коли нафта буде падати нижче 30 дол. за барель чекай нової "пандемії". Здавалося б ціни на енергоресурси впали значить економіка світу має запрацювати в рази більше на дешевих енергоносіях, а у звязку з зниженням витрат на енергоносії мають і ціни знизитися на товари. А значить і підвищитись добробут людей. А ні! Х*р вам! Вони вирішили зупинити світову економіку створити штучну світову кризу, щоб створити умови для підняття цін на енергоносії такі як нафта та газ і навпаки погіршити матеріальне становище для більшості людей в усьому світі. І це одна з причин, а ще є причина зупинки економічних світових поцесів для запобігання глобального потепліня, та репетиція перед наступним сценарієм, де ціль буде регулювання кількості населення. Також даний експеримент значно підриває довіру та авторитет релігій серед людей. Що дає можливість нівілювати та дискредитувати їх та стати наступним кроком у переході до нового "Бога". Про те що такими злочинними діями порушуються всі права та свободи людей під "благим" соусом, яким покривають дорогу, що веде ми знаємо куди, то тут для мене теж все зрозуміло.
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23.04.2020 15:38 Відповісти
Очередной недоумок. Нефть упала ниже 30 дол. только благодаря пандемии. 12 марта в день объявления пандемии нефть стоила 35 баксов, а сейчас стоит 20.
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23.04.2020 16:16 Відповісти
Кіт мурзік, ти дебіл. Не ображайся, просто визнай цей беззаперечний факт і пиди провітрись та випий пива з хлопцями. І не лізь у високі матерії. Це не твоє.
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23.04.2020 16:23 Відповісти
А 62% медиків проти карантину.
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23.04.2020 15:50 Відповісти
Наоборот за карантин и в июне.
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23.04.2020 16:20 Відповісти
Что значит обобщение "врачей"? - Пусть спросят "кардиологов" которые не могут докричаться о многократном увеличении заболеваемости на ССЗ! Летальность в марте в Украине из-за ССЗ выше на 12 тысяч. Несоизмеримо большие цифры по сравнению со статистикой по коронавирусу.
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23.04.2020 16:00 Відповісти
300% пообещали и спрашивают, а с болезнью разобрались не страшнее грипа. Чего б и ни.
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23.04.2020 16:25 Відповісти
Дайте, все-таки решать самим медикам. Скоро у нас горчичники будут ставить после опроса Розумова, не иначе. Врачи, конечно, 10тыщ.заколачивают на вирус, поэтом болеют и умирают в три раза больше обычных людей. Вы че, серьёзно думаете, что врач не может безопасно заработать эти деньги по другому? Консультация в обычной часто клинике средней руки(не супер-пупер) =400-800 гривен. А есть ещё варианты, когда ты сам последнее ему отдашь. Жить то все хотят.
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23.04.2020 17:15 Відповісти
Согласен на 100%
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23.04.2020 19:09 Відповісти
А правду врачам сказали?
Что их реальная зарплата уменьшится с падением ВВП?
Чем дольше будет карантин - тем меньше зарплата.
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23.04.2020 19:13 Відповісти
А в эти 38% опрошенных входили сами заражённые ?
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23.04.2020 19:46 Відповісти
 
 