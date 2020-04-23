38% опитаних українських медиків вважають, що виходити з карантину можна наприкінці травня - на початку червня, - дослідження

Дослідницька компанія Active Group спільно зі Всеукраїнським лікарським товариством та Асоціацією міст України провела опитування понад 4,5 тис. медпрацівників України, згідно з яким 38% лікарів вважають, що виходити з карантину можна наприкінці травня - на початку червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, 51% лікарів зазначили, що карантинні заходи забезпечують реальну боротьбу з пандемією, майже 30% вважають, що не забезпечують. 40% лікарів вважають, що карантинні заходи мають бути більш жорсткими, 20% вважають чинні заходи ефективними, 26% віддали перевагу б принципово іншому підходу.

Крім цього, майже 50% опитаних вважають карантин своєчасним, 33% - впевнені, що заходи запровадили пізно, 3,7% - що рано.

Медики оцінили готовність системи охорони здоров'я до боротьби з коронавірусом на 1,97 бала із 5, готовність медзаку, в якому вони працюють, на 2,2, рівень підготовки персоналу на 2,5 бала.

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Майже всі лікарі поставили негативні оцінки за доставку медперсоналу в лікарні.

Більш ніж половина медиків (53,9%) виступає за масове тестування на коронавірус, 30% - впевнені, що проводити масове тестування бажано. При цьому якість наявних в Україні тестів на коронавірус медики оцінили на 2,5 бала із 5.

Згідно з дослідженням, три чверті опитаних медиків не почуваються безпечно в роботі з пацієнтами.