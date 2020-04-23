38% опитаних українських медиків вважають, що виходити з карантину можна наприкінці травня - на початку червня, - дослідження
Дослідницька компанія Active Group спільно зі Всеукраїнським лікарським товариством та Асоціацією міст України провела опитування понад 4,5 тис. медпрацівників України, згідно з яким 38% лікарів вважають, що виходити з карантину можна наприкінці травня - на початку червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Крім того, 51% лікарів зазначили, що карантинні заходи забезпечують реальну боротьбу з пандемією, майже 30% вважають, що не забезпечують. 40% лікарів вважають, що карантинні заходи мають бути більш жорсткими, 20% вважають чинні заходи ефективними, 26% віддали перевагу б принципово іншому підходу.
Крім цього, майже 50% опитаних вважають карантин своєчасним, 33% - впевнені, що заходи запровадили пізно, 3,7% - що рано.
Медики оцінили готовність системи охорони здоров'я до боротьби з коронавірусом на 1,97 бала із 5, готовність медзаку, в якому вони працюють, на 2,2, рівень підготовки персоналу на 2,5 бала.
Майже всі лікарі поставили негативні оцінки за доставку медперсоналу в лікарні.
Більш ніж половина медиків (53,9%) виступає за масове тестування на коронавірус, 30% - впевнені, що проводити масове тестування бажано. При цьому якість наявних в Україні тестів на коронавірус медики оцінили на 2,5 бала із 5.
Згідно з дослідженням, три чверті опитаних медиків не почуваються безпечно в роботі з пацієнтами.
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До речі ненавиджу голубів
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https://mrakopedia.net/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8_%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA ГОЛУБИ И БОЯРЫШНИК
но зато выше среднего "надежды вьюношей питают"
Деда, повтори АБЭТКУ.
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В це вірю, а в опитування щодо карантину не вірю. Хіба що опитували зубних техніків, бо вони теж медики🐸
Понятно, что с их колокольни это выглядит так, но нужно искать взвешенные решения, а не гнуть свою узкоспециализированную линию.
Медики в курсе, что еще чуток, и им платить перестанут из-за этого карантина? Что они тогда запоют?
Де ви пабачили крызу,?!я працюю навiть уночi
Вот такая наука! Сколько раз уже говорили, что научный результат нельзя получить голосованием! А только исследованиями. Интересно, мнение санитарок вошло в этот опрос? Наверное, вошло!
Хотя, правы те, кто говорит, что медицина - не наука, а эмпирика, но даже эмпирика не допускает сбор данных методом опроса!
Німці, які роблять по півмільйона тестів на тиждень, вважають, що робити треба у кілька разів більше і вже зараз "перенесли на невизначений термін" свій знаменитий Октоберфест.
Зрештою, із запуском тих заводів не все так просто, бо "недопостачання" автівок на ринку немає, зате через різного рівня карантинні перепони значно ускладнене постачання комплектуючих.
SEAT (група VW) також готується відновити виробництво на кількох заводах в Іспанії, і для цього проводить повальне тестування всіх робітників.
Кто выживет , весело отпраздует Новый год .
Что их реальная зарплата уменьшится с падением ВВП?
Чем дольше будет карантин - тем меньше зарплата.