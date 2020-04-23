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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Івано-Франківській області COVID-19 підтверджено у 55 осіб, три пацієнти померли, серед них одна медсестра, - ОДА

За добу в Івано-Франківській області COVID-19 підтверджено у 55 осіб, три пацієнти померли, серед них одна медсестра, - ОДА

За минулу добу в Івано-Франківській області коронавірус підтверджено у 55 осіб, в тому числі в однієї дитини та 11 медпрацівників, повідомила перша заступниця голови ОДА Марія Савка.

"За добу підтверджено 55 нових випадків захворювання на COVID-19, зокрема захворіла одна дитина - 2 роки і 4 місяці", - сказала Савка в четвер під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, за добу підтверджено коронавірус в 11 медичних працівників. "Загалом захворіло на COVID-19 136 медиків", - повідомила Савка.

Загалом, як зазначила заступниця голови ОДА, в області підтверджено 644 випадки захворювання на коронавірус, з них у 13 дітей.

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"За останню добу у нас, на жаль, три лабораторно підтверджені летальні випадки", - повідомила Савка, уточнивши, що це три жінки, одна з яких - медсестра.

За словами заступниці голови обладміністрації, загалом в області померли від коронавірусу 43 особи.

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1630) Івано-Франківська область (957) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За сутки в Ивано-Франковской области COVID-19 подтвержден у 55 человек, три пациента умерли, одна из них медсестра, - ОГА - Цензор.НЕТ 6616
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23.04.2020 15:16 Відповісти
Деревню Ленино в Иркутской области переименовали в село Ново-Ленино в честь 150-летия Владимира Ленина.
Шел 25 день самоизоляции.
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23.04.2020 15:17 Відповісти
За сутки в Ивано-Франковской области COVID-19 подтвержден у 55 человек, три пациента умерли, одна из них медсестра, - ОГА - Цензор.НЕТ 7347А хто у нас засоби захисту з держрезерву штовхнув за кордон?
За сутки в Ивано-Франковской области COVID-19 подтвержден у 55 человек, три пациента умерли, одна из них медсестра, - ОГА - Цензор.НЕТ 6846
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23.04.2020 15:21 Відповісти
Медики захворіли, медсестра померла. А зранку один бот писав, що медики симулюють у себе короновірус🧐
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23.04.2020 15:21 Відповісти
Информации по умершим нет, тесты недостоверные...
"Три лабораторно подтвержденных летальных случая" - опять посмертно?

В Харьковской области диагноз COVID-19 официально подтвержден у 14 медиков, причем 5 из них имели контакт с больным коронавирусной инфекцией.
"Ни один из заболевших медиков не находился за границей. Пятеро из четырнадцати имели контакт с больным коронавирусом", - сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на информацию областного лабораторного центра.
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23.04.2020 16:36 Відповісти
Ну что, "хуже не будет ?"
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23.04.2020 15:25 Відповісти
 
 