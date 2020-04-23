За добу в Івано-Франківській області COVID-19 підтверджено у 55 осіб, три пацієнти померли, серед них одна медсестра, - ОДА
За минулу добу в Івано-Франківській області коронавірус підтверджено у 55 осіб, в тому числі в однієї дитини та 11 медпрацівників, повідомила перша заступниця голови ОДА Марія Савка.
"За добу підтверджено 55 нових випадків захворювання на COVID-19, зокрема захворіла одна дитина - 2 роки і 4 місяці", - сказала Савка в четвер під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, за добу підтверджено коронавірус в 11 медичних працівників. "Загалом захворіло на COVID-19 136 медиків", - повідомила Савка.
Загалом, як зазначила заступниця голови ОДА, в області підтверджено 644 випадки захворювання на коронавірус, з них у 13 дітей.
"За останню добу у нас, на жаль, три лабораторно підтверджені летальні випадки", - повідомила Савка, уточнивши, що це три жінки, одна з яких - медсестра.
За словами заступниці голови обладміністрації, загалом в області померли від коронавірусу 43 особи.
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