Ще жоден міністр, включно з прем'єрами, так жорстко не обговорювався у внутрішньофракційних чатах СН, - "слуга народу" Богуцька про Саакашвілі

У чатах "Слуги народу" триває безпрецедентне обговорення кандидатури Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра з реформ.

Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Ліза Богуцька, передає Цензор.НЕТ.

"Ще жоден міністр, включно з прем'єрами, так жорстко не обговорювався у внутрішньофракційних чатах СН ... Обговорюючи раніше пакетно два (склади. - Ред.) Кабміну, багато прізвищ ми не могли пригадати відразу ж після голосування. І нікому не ставилися питання щодо того, чи готові на себе взяти відповідальність за успіх або провал ті чи інші кандидатури. Через певний час за деяких з них було відверто соромно", - зазначила нардепка.

Богуцька додає, що "всі ці "колишні" тьмяніють у спогадах порівняно з претензіями до ще не проголосованої кандидатури Міхеіла. Навіть попри те, що це пропозиція Президента Зеленського".

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Раніше стало відомо, що Зеленський запропонував Саакашвілі посаду віцепрем'єра з реформ.