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Ще жоден міністр, включно з прем'єрами, так жорстко не обговорювався у внутрішньофракційних чатах СН, - "слуга народу" Богуцька про Саакашвілі

Ще жоден міністр, включно з прем'єрами, так жорстко не обговорювався у внутрішньофракційних чатах СН, -

У чатах "Слуги народу" триває безпрецедентне обговорення кандидатури Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра з реформ.

Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Ліза Богуцька, передає Цензор.НЕТ.

"Ще жоден міністр, включно з прем'єрами, так жорстко не обговорювався у внутрішньофракційних чатах СН ... Обговорюючи раніше пакетно два (склади. - Ред.) Кабміну, багато прізвищ ми не могли пригадати відразу ж після голосування. І нікому не ставилися питання щодо того, чи готові на себе взяти відповідальність за успіх або провал ті чи інші кандидатури. Через певний час за деяких з них було відверто соромно", - зазначила нардепка.

Богуцька додає, що "всі ці "колишні" тьмяніють у спогадах порівняно з претензіями до ще не проголосованої кандидатури Міхеіла. Навіть попри те, що це пропозиція Президента Зеленського".

Також читайте: Саакашвілі - антагоніст РФ, що життєво необхідно в нинішніх кадрових розкладах Банкової і Кабміну, - нардепка "Голосу" Бобровська

Раніше стало відомо, що Зеленський запропонував Саакашвілі посаду віцепрем'єра з реформ.

Ще жоден міністр, включно з премєрами, так жорстко не обговорювався у внутрішньофракційних чатах СН, - слуга народу Богуцька про Саакашвілі 01

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Богуцька Ліза (66) Слуга народу (2819)


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Топ коментарі
+29
Еще ни один министр, включая премьеров, так жестко не обсуждался во внутрифракционных чатах СН, - "слуга народа" Богуцкая о Саакашвили - Цензор.НЕТ 4070

Еще ни один министр, включая премьеров, так жестко не обсуждался во внутрифракционных чатах СН, - "слуга народа" Богуцкая о Саакашвили - Цензор.НЕТ 3876
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23.04.2020 15:23 Відповісти
+27
Еще ни один министр, включая премьеров, так жестко не обсуждался во внутрифракционных чатах СН, - "слуга народа" Богуцкая о Саакашвили - Цензор.НЕТ 8265
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23.04.2020 15:27 Відповісти
+27
Еще ни один министр, включая премьеров, так жестко не обсуждался во внутрифракционных чатах СН, - "слуга народа" Богуцкая о Саакашвили - Цензор.НЕТ 840
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23.04.2020 15:29 Відповісти
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Это пипец какой-то, опять великий рехфоматор Михо? его ж вроде уже с таким дер_м смешали, что типа вообще дурачек какой-то. блин, что своих людей в стране не хватает. жесть какая-то.
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23.04.2020 16:03 Відповісти
Я вижу потенциал у Саакашвили. Но тут многое будет зависеть от Зеленского. В свое время Порошенко под давлением Запада взял в свою команду грузинских реформаторов, но с помощью коррупционеров их всех выдавил. Посмотрим насколько серьезно Зеленский настроен бороться с коррупцией.

Хотя понятно, что борьба с коррупцией очень осложнена тем, что Порошенко сильно укрепил позиции коррупционеров за годы своего правления, особенно это касается суда, там почти все люди коррупционеров, и все судьи сидят в своих креслах пожизненно.
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23.04.2020 16:06 Відповісти
Да-да, мы все помним (по записям братьев Ермаков), как обсуждаются кандидатуры на тот или иной пост, и по каким критериям их там у вас оценивают. Могу реконструировать это ваше обсуждение:
- А какой Миха в постели?
- По прежним отзывам - хозяину вылизывать умеет все. Но мы еще не проверяли.
- Недоработка!
...
etc.
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23.04.2020 16:07 Відповісти
Теперь пускай барыга по крышам побегает!
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23.04.2020 16:23 Відповісти
"...Обсуждая раньше пакетно два (состава. - Ред.) Кабмина, многие фамилии мы не могли вспомнить сразу же после голосования..."

Іншими словами: " Слуги народу настільки тупі, що вони навіть не знають кого і для чого обирають."
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23.04.2020 16:27 Відповісти
Необходимо чтобы народ занимал активную позицию в борьбе с коррупцией. А то народу все пофигу, а коррупционеры этим отлично пользуются. А если не сломать хребет коррупции, то страна не сможет нормально развиваться, в том числе и экономически.
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23.04.2020 16:42 Відповісти
А що так слабо ??? Ви - затята сектантка =святого *******=, де овації і пафос ??? радість від =повернення= божка ?
Може, ваша подружка =неалена нова=, відбита саакобілка, реанімується раптом ???
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24.04.2020 05:23 Відповісти
Стыдно признаться, но Украина на сегодняшний день не может выставить такую фигуру, саакашвили - тяжеловес в политике, однозначно, и враг беса путлера и наш друг, с этим трудно спорить, нельзя сравнивать паяца с шоколадом, шоколаду саакашвили нужен был как занавес для прикрытия своего воровства, мародерства, а паяца мы пока не можем обвинить в этих грехах, есть подозрения, граничащее с дилетанством или доверчивостью, а значит он нуждается в помощи мастодонта, типа саакашвили, хочется верить, что этот симбиоз пойдет на пользу Украине.
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23.04.2020 16:43 Відповісти
Не витримую. Який ви ідіот.
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24.04.2020 04:15 Відповісти
На что способен этот полуумный, неуравновешанный, 150 килограммовый мешок с дустом, саакашвили!! ??
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23.04.2020 16:48 Відповісти
100%!
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24.04.2020 00:17 Відповісти
Е буцкая это прикольно
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23.04.2020 16:53 Відповісти
Миша зря согласился, что бы спасать зелёных от краха.
Но если уж согласился бей по их воровству, коррупции, прогибы перед кремлём, сватовство и т.д.
Развороти весь улей осиный коррупционеров порошенко(его люди везде в горсоветах и советах) и зеленского назначенцов.
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23.04.2020 17:10 Відповісти
а разве для этого не надо в укре жить лет 10
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23.04.2020 17:21 Відповісти
в раше надо - так сказал ваш засраный фюрер.
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23.04.2020 18:10 Відповісти
Два нарцисса на одной клумбе? Спокойствие не надолго - до первого приступа неврастении. Пожалуй, это будет в первом же выступлении припадошного.
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23.04.2020 18:08 Відповісти
Лиза! Коли вже путч? З грудня місяця чекаємо, а дочекалися тільки коронавіруса.
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23.04.2020 18:20 Відповісти
Ще жоден міністр, включно з прем'єрами, так жорстко не обговорювався у внутрішньофракційних чатах СН, - "слуга народу" Богуцька про Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5214
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23.04.2020 20:20 Відповісти
Головне - путч, а хто зробить його - "какая разніца, имєєм право на ошібку".
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23.04.2020 21:02 Відповісти
Ще жоден міністр, включно з прем'єрами, так жорстко не обговорювався у внутрішньофракційних чатах СН, - "слуга народу" Богуцька про Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7788
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24.04.2020 15:21 Відповісти
не торопите девушку, она в образе... можно сказать, только жить начинает... дорвалась.
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23.04.2020 22:33 Відповісти
Если бы только она одна была б в "образе".
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24.04.2020 06:54 Відповісти
Говнюк ЗЕянелох собирает вокруг себя все говно. В нем он и захлебнется.
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23.04.2020 19:02 Відповісти
Клоун не когда не бросит клоуна без работы. Смотрим новое шоу, украинского цирка.
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23.04.2020 19:08 Відповісти
Це вперше в Уряд просувається мерзотник рівний самому Зеленському-звідси й "кіпиш"! Якщо доводиться вдаватись до "послуг" таких феєричних пройдисвітів як Карлсон значить все дуже погано!
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23.04.2020 19:15 Відповісти
Ще жоден міністр, включно з прем'єрами, так жорстко не обговорювався у внутрішньофракційних чатах СН, - "слуга народу" Богуцька про Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4638
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23.04.2020 19:49 Відповісти
Саакашвили выдающийся реформатор и борец с коррупцией.Коррупция как вирус уничтожает Украину и украинцев,Саакашвили это лекарство.
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23.04.2020 20:40 Відповісти
Рвотное - тоже лекарство... Умных УЖЕ начинает тошнить...
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23.04.2020 22:38 Відповісти
Госпожа Буэээ перевозбуждена...
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23.04.2020 22:26 Відповісти
Гончаров: Грузия сегодня является одной из беднейших стран на постсоветском пространстве. Это и есть реальная цена реформ Саакашвили
Александр Гончаров на своей странице в «Фейсбук» задается вопросом относительно эффективности Михеила Саакашвили как реформатора. Директор Института развития экономики Украины серьезно сомневается в том, что бывший президент Грузии действительно способен провести эффективные реформы. Чтобы понять это, достаточно посмотреть, в каком состоянии сегодня находится Грузия.
В некоторых моментах Саакашвили действительно демонстрирует высокую эффективность - например, в распродаже государственной собственности. Здесь ему действительно нет равных. В период его президентства в Грузии была проведена одна из наиболее масштабных приватизаций в мире. После этого в собственности государства фактически не осталось крупных объектов.
В этой связи возникает вполне логичный вопрос - почему из процветающей и демократической Грузии до сих пор бегут люди, а ведущие эксперты открыто предупреждают о приближающемся крахе национальной экономики? Причина банальна. Грузия до сих пор остается одной из самых бедных стран на постсоветском пространстве. Это и есть реальная цена тех реформ, которые провел Саакашвили.
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24.04.2020 00:01 Відповісти
Евгений Булавка отметил на своей странице в «Фейсбук», что информацию о назначении Михеила Саакашвили на должность вице-премьера в первую очередь следует рассматривать с точки зрения режиссуры. Политолог объяснил, что подобный прием применяют при съемках фильмов или телепрограмм.
Рейтинг Владимира Зеленского сейчас демонстрирует отрицательную динамику, а за год работы у президента, по большому счету, нет никаких успехов, которыми можно похвастаться. Соответственно, пришло время выпускать на сцену нового яркого персонажа способного привлечь внимание публики.
Вместе с тем стоит напомнить, что делал на сцене шоу «Вечерний квартал» Юрий Корявченков, всем больше известный как Юзик. По большому счету, он не делал ничего. Просто Юзик был не таким, как все. Между тем у Саакашвили эпатажность гораздо выше. Правда, его эффективность в политике примерно такая же, как у Юзика на сцене. Саакашвили будет просто привлекать к себе внимание, поднимая шум, и позволив Зеленскому временно уйти в тень. Это действительно придуманный сценаристами «ход конем», позволяющий перерыть в информационном плане годовщину президентства при отсутствии позитивных результатов.
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24.04.2020 00:03 Відповісти
Опять эта глиста выползла со своими мыслями.
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24.04.2020 00:09 Відповісти
Ожидать от кокаиста Сааки реформ, борьбы с коррупцией и т.д. могут только очень глупые, наивные люди. Здесь медицина бессильна.
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24.04.2020 00:16 Відповісти
Ну так: зе-лохторат + віруни-сектанти мішутки.
Біомаса. Вони чекають.
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24.04.2020 05:25 Відповісти
Хоч одного обговорили, 1000 разів обговореного...
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24.04.2020 14:11 Відповісти
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